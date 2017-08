Bếp Gia Đình: Độc Đáo Cháo Sườn...

Cháo sườn là món ăn rất ngon, dễ chế biến và phù hợp với bất kì độ tuổi nào, cả với người lớn lẫn trẻ em nên đây sẽ là món điểm tâm rất thích hợp cho cả nhà. Chỉ cần một dẻ sườn non thêm chút gạo tẻ cũng có được bát cháo thơm mát, cầu kỳ hơn có thể ăn cháo sườn với quẩy hoặc hột vịt bắc thảo thì lại càng tuyệt vời hơn.Cách nấu cháo sườn cơ bản.Nguyên liệu:– 600 g sườn non.– 400 g gạo tẻ thơm.– Nước mắm, bột ngọt, hạt tiêu, bột đao, dầu thực vật.Thực hiện:– Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, cho vào nồi đổ ngập nước, đun sôi. Mở vung nồi sườn, vớt hết bọt để nước ninh xương được trong. Đậy vung, vặn nhỏ lửa ninh khoảng 1 giờ. Lấy sườn ra để nguội, gỡ lấy thịt nạc, tẩm ướp với chút nước mắm.– Cho một chút dầu thực vật vào đun nóng, cho thịt vào xào qua, xúc ra bát để riêng.– Gạo tẻ đem xay thành bột khô, mịn (hoặc xay bột nước) hòa với nước ninh xương cho lên bếp nấu. Vừa nấu vừa khuấy đều tay, cho thịt sườn vào nấu cùng, nếu bột đặc có thể pha thêm nước lã sao cho cháo mượt, không bị loãng là được. Để nồi cháo sôi một lúc, cho 2 thìa nhỏ bột đao pha với chút nước vào khuấy đều, nêm bột ngọt, mắm cho vừa. Vặn nhỏ lửa nấu thêm khoảng 30 phút, cho cháo sánh.*Độc đáo cách chế biến cháo sườn non – Hột vịt bắc thảo.Nguyên liệu để làm cháo sườn non.– hột vịt bắc thảo,– Sườn non: 300 gram,– Trứng Bắc thảo: 3 trứng,– Nấm đông cô: 3 tai,– Gạo trắng: 1/2 chén + Nếp: 1 nắm tay,– Cà rốt: 1/3 củ,– Nước: 7 cups,– Gia vị: 4 muỗng nước mắm, ngòai ra có thêm ớt, tiêu đen để ăn cùng cháo,– Nguyên liệu khác: gừng, hành ngò, chanh, giá,– Gio2 chéo quẩy (nếu có) ăn cùng cháo rất ngon.Món cháo sườn non – trứng bắc thảo được hầm đơn giản bằng slow cooker với nấm và cà rốt, vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, ngon miệng nhất là vào những ngày mệt mỏi, hoặc trời trở lạnh.Cách làm:– Gạo và Nếp vo sạch cho vào nồi Slow cooker (nồi này dùng để hầm xương, các thức ăn nấu trong thời gian dài)– Sườn non chặt nhỏ, rửa sạch, để ráo nước, cho tiếp vào nồi.– Cho nước vào nồi slow cooker. Bật nồi nấu thời gian 4 giờ (chỉ là chế độ nấu, nhưng khỏang 2h là cháo thịt đã mềm, tùy vào nồi của nhà các bạn mà sử dụng trong thời gian ngắn nhất). Các bạn ko cần quan tâm đến nồi cháo, mà chuẩn bị các nguyên liệu khác hoặc có thể làm việc khác, hay nghỉ ngơi.– Cà rốt gọt vỏ, cắt khoang dày vừa ăn. (có thể chẻ hình hoa cho đẹp)– Nấm đông cô: nấu qua nước sôi, nấm nở to, cắt cuống nấm và rửa thật sạch – cắt làm 4 hoặc 6,có thể cắt sợi cũng được.– Cho nấm và cà rốt vào nồi slow cooker.– Trứng bắc thảo: rửa vỏ sạch, lau khô, lột bỏ vỏ – 2 quả thì cắt hạt lựu vừa ăn, 1 quả còn lại cắt múi cau mỏng để trên mặt cháo khi chuẩn bị ăn.– Khỏang 2-3 giờ cháo sôi, sườn non mềm, thì cho Trứng bắc thảo cắt hạt lựu vào – Nêm nước mắm (dùng bột nêm knorr nếu có) nêm vừa miệng mình, điều chỉnh lượng nước nếu muốn cháo lỏng hay đặc. Lúc này có thể để slow cooker sang chế độ warm.– Hành ngò thái nhỏ, gừng thái mỏng.– Gía rửa sạch.– Gìo chéo quẩy: nếu bạn mua nóng thì chỉ cần cắt nhỏ – dọn ăn cùng cháo. Nhưng các bạn ở nước ngòai mua lạnh thì nên cho vào oven, bật lò làm nóng bánh khỏang 1-2 phút, bánh sẽ giòn ngon hơn.Dọn ăn:– Múc cháo vào tô cùng sườn non, trứng bắc thảo, nấm và cà rốt, cho vài lát trứng bắc thảo lên mặt, rắc hành ngò, tiêu, gừng – khi ăn có thêm giá, ớt, và chanh rất ngon – nhất là ăn kèm thêm giò chéo quẩy.– Những ngày trời trở lạnh, hay người mệt mỏi thì bát cháo thơm nóng, vừa cay, gừng sẽ làm ấm cơ thể và cảm thấy khỏe khoắn hơn.– Món cháo hầm từ slow cooker sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều nhất là các mẹ vừa đi làm, đi học và bận rộn với con nhỏ. Món cháo này nếu các bé dị ứng trứng thì ko nên cho trứng, sườn non hầm cháo cũng rất nhiều dinh dưỡng cho các bé.(st)