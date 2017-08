Mục Sư Chính Xin 2 DB Royce, Correa Cứu 600 Dân Thượng VN Ở Thái, Cơ Nguy Bị Trả Về VN, Xin Hỗ Trợ Hoạt Động Xã Hội Dân Sự Ở VN

Trong buổi gặp gỡ.

Huntington Beach (Bình Sa)- - Tại phòng họp Nhà thờ Grace Lutheran số 6931 Edinger Ave Huntington Beach, CA 92647 vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu ngày 25 tháng 8 năm 2017, Giám Mục Trần Thanh Vân Lãnh đạo Giáo Hội Lutheran Hoa Kỳ & Việt Nam, MS Nguyễn Công Chính người tù lương tâm Tôn giáo & Chính trị, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam vừa được phóng thích ra khỏi nhà tù CSVN vào ngày 28 tháng 7 năm 2017 đã tổ chức buổi đón tiếp Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ ông Lou Correa, cùng đi với ông có Cô Christy Nguyễn, phụ tá, tham dự buổi tiếp xúc ngoài hai Giám Mục Trần Thanh Vân, Mục Sư Nguyễn Công Chính còn có Phu nhân Mục Sư Chính và 5 người con, các cơ quan truyền thông có Nhật Báo Việt Báo, Viễn Đông, Đài truyền Hình SBTN và SET, Pree Vietname. NetMỡ đầu buổi gặp gỡ, Giám Mục Trần Thanh Vân đã cám ơn DB Lou Correa đã gặp phần tich cực vận động đưa đến việc CSVN phóng thích trả tự do MS Nguyễn Công Chính. Bộ ngoại giao Hoa kỳ cũng bảo lãnh Mục sư Nguyễn Công Chính và cả gia đình sang Hoa kỳ tỵ nạn.Tiếp theo Ms Nguyễn Công Chính cảm ơn Dân Biểu Lou Correa, gởi lời cảm ơn sự nổ lực lên tiếng đấu tranh của các Cá nhân, Tổ chức, Cộng Đồng, Hội đoàn, Đàn Thể, Đảng phái Chính Trị, Tôn giáo, Các văn nghệ sĩ trí thức, các cơ quan thông báo chí, Cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại, đã lên tiếng đấu tranh vận động. Cùng sự lên tiếng bảo trợ của các Dân biểu liên bang, các Thượng Nghị Sĩ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ, và các chính khách Quốc tế khắp mọi nơi trên Thế giới..., đã quan tâm lên tiếng vận động đấu tranh giúp đở bản thân Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình ông suốt 6 năm 4 tháng tù đầy.Trong dịp nầy Mục Sư Nguyễn Công Chính đã trình bày và trưng dẫn một số hình ảnh đồng bào các Sắc tộc Tây nguyện treo băng ron biểu ngữ, quấn khăn tang trắng có Thập tự giá tỵ nạn tại Thái lan đang gặp khó khăn nguy hiểm. Những tín đồ người thượng không còn lựa chọn, chỉ còn một con đường vượt biên sang Thái lan tỵ nạn để giữ an toàn mạng sống.Ông cho biết Ông rất quan ngại vế số phận gần 600 tín đồ người Thượng Tây nguyên theo đạo Tin lành, nếu bị trả về Việt nam, thì sẽ bị CSVN quy chúp cáo buộc điều 87 Bộ Luật Hành Sự lãnh bản án tù từ 5 năm cho đến 15 năm và trong số 600 người Thượng sẽ có nhiều người vô tội bị chết oan.Ông cũng đã trình bày tóm lược về cuộc đời khổ nạn tù đầy của ông, cũng như việc an ninh Gia lai đánh đập khủng bố vợ con ông, riêng bà Trần Thị Hồng, phu nhân Ms Nguyễn Công Chính, đẫ nhiều lần bị đám công an Gia lai đánh đập, tàn nhẫn, bêu xấu làm nhục... và đánh trọng thương….Mục Sư Nguyễn Công Chính cũng nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đang cần sự theo dõi quan tâm của Chính phủ Hoa kỳ...Ms Nguyễn Công Chính cũng nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đang cần sự theo dõi quan tâm của Chính phủ Hoa kỳ và ông cũng yêu cầu Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa bảo trợ cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.Trong khi Mục Sư Nguyễn Công Chính trình bày, Dân Biểu Lou Correa đã lắng nghe, theo dõi từng chi tiết, ông cũng đã đặt một số câu hỏi với Mục Sư Nguyễn Công Chính về tình hình đàn áp, tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay...Kết thúc buổi tiếp xúc Giám Mục Trần Thanh Vân, Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đưa ra 3 yêu cầu như sau:1. Xin DB Lou Correa và Chính phủ Hoa kỳ sớm cấp qui chế tỵ nạn Tôn giáo và chính trị cho Mục Sư Nguyễn Công Chính, và gia đình của ông, vì ông cho rằng bản thân ông và gia đình ông sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, đã chịu quá nhiều sự đàn áp tan thương tù đầy suốt 42 năm qua, bây giờ gia đình ông đã được đến đất nước tự do, ông cần sự quan tâm giúp đở của Chính phủ Hoa kỳ và cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại giúp đở.2. Xin can thiệp cho trên 100 thành viên của Hội Thánh Lutheran Việt nam & Hoa kỳ, người Thượng đang tỵ nạn ở tại Thái Lan. Mong họ được an toàn về tính mạng và sớm được hưởng qui chế tỵ nạn Tôn giáo tai Hoa kỳ.3. Xin can thiệp để Cộng Sản Việt Nam hoàn trả lại chùa Liên Trì cho Hòa Thượng Thích Không Tánh, vì đậy củng là trụ sợ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Quốc Nội Hải Ngoại.Trước khi đón tiếp Dân Biểu Lou Correa, tại Văn Phòng Dân Biểu ED Royce vào chiều Thứ Hai ngày 28 tháng 8 năm 2017, DB Ed Royce và các phụ tá của ông cũng đã niềm nở đón tiếp Giám Mục Trần Thanh Vân Lãnh đạo Giáo Hội Lutheran Hoa Kỳ va Việt Nam, MS Nguyễn Công Chính người tù lương tâm Tôn giáo và Chính trị, vừa được phóng thích ra khỏi nhà tù CSVN và Bs Võ Đình Hữu Chủ tịch CDNVQGLBHK. Những tín đồ người thượng không còn lựa chọn, chỉ có con đường vượt biên sang Thái lan tỵ nạn..Ms Nguyễn Công Chính cũng giải thích về chính sách hai mặt CSVN thường áp dụng để đối phó đánh lừa dư luận trong đó có Quốc tế, nhằm bảo vệ quyền lực đảng CSVN.Ms Nguyễn Công Chính cũng nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đang cần sự theo dõi quan tâm của Chính phủ Hoa kỳ.Ms Nguyễn Công Chính cũng nhắc đến trường hợp Hòa Thượng Thích Không Tánh (GHPGVNTN) Chùa Liên Trì bị CSVN cưỡng chiếm sang bằng vào ngày 8 tháng 9 năm 2016. Hiện tại Hòa Thượng Thích Không Tánh không có nơi tu hành và đang gặp khó khăn. Xin nhắc lại Chùa Liên Trì cũng là trụ sở của Hội Đồng Liên Tôn Viêt Nam và văn phịng đại diện của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.Kết thúc cuộc viếng thăm DB ED Royce, Ms Nguyễn Công Chính cũng đã đưa ra 3 yêu cầu như đã trình bày với Thượng Nghị Sĩ Lou Correa.Trong lúc nầy Ms Nguyễn Công Chính cho biết Hòa Thượng Thích Không Tánh sẻ có giấy ủy quyền giao cho HDLKVNHNQN đại diện vận động Quốc tế lên tiếng can thiệp.Bs Võ Đình Hữu cho biết tình trạng nhân quyền tại VN và ông đã chuyển tài liệu về Chùa Liên Trì cũng như tài liệu về ngược đải tôn giáo vi phạm Nhân quyền cách nghiêm trọng cho văn phòng DB Ed Royce và đưa hồ sơ Human Right Report 2016/2017 của MLNQ cho DB Ed Royce.BS Hữu cũng cho biết tình hinh về Formosa, Biển Đông và vấn đề an nguy cũa người Việt ợ HK nhân vụ cựu viên chức cộng sản Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh, bị CSVN bắt cóc tại Đức đem về VN coi thương luật pháp quốc tế.DB Ed Royce hứa sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các vấn đề nêu trên. Ông nhấn mạnh quá trình tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do Tôn giáo không riêng gì cho Viet Nam mà các nước khác. Ông cũng nhấn manh mọi giao tình ông với Cộng đồng người Việt Nam ở Hoa kỳ từ thập niên 1980 khi ông còn là Thượng Nghị Sĩ của Tiểu Bang California.