Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

Thành Công Mỹ Mãn Tại Houston

Thành Phố Của Lòng Nhân Ái

Gần 900 quan khách tham dự

Sơ kết thu được $166,862 chưa trừ chi phí

Còn tiếp tục nhận đóng góp tới cuối tháng 9



*Bản tin của JFFV

( Hình ảnh do Bùi Ngọc Triển và Picasso Võ thực hiện)





“Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây

Không phản bội gìong sữa thơm nuôi dưỡng

Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương

Mẹ Việt Nam Ơi, Mẹ Việt Nam Ơi, Mẹ Việt Nam Ơi!”

Sau nghi lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm trang nghiêm được điều động bởi MC Trịnh Tiến Tinh, bản nhạc “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn đây” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được giọng hát solo mạnh mẽ và truyền cảm của ca sĩ Hoàng Quân và giọng hợp ca của khoảng 900 quan khách với những trái tim đang thổn thức đau vì quê mẹ Việt Nam và hàng triệu người dân đang sống cảnh oan khiên của thảm họa môi trường Formosa. Đó là tiết mục khai mạc buổi ca nhạc gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa do Nhóm JFFV (Viết tắt từ 4 chữ đầu của tên tiếng Anh của nhóm Justice For Formosa Victims) và thân hữu thực hiện vào tối Chủ Nhật 20 tháng 8 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn, trên đường Bellaire thuộc thành phố Houston.

Thông điệp gửi về quê hương

Trong không khí thinh lặng của căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh sáng lung linh của 900 ngọn nến của phòng tiệc và gần 40 ngọn nến trên sân khấu của Ban Tổ Chức và thân hữu gồm quý Hòa Thượng, quý Soeur, quý anh chị trong hội JFFV. Chúng tôi đếm được ít nhất là có 5 Linh mục; LM. Michael Hoàng Nam, LM. Thomas Trần Thiên Ân, LM. Joseph Phan Thanh Sơn, LM. Nguyễn Minh Gần, LM. Ngô Tuấn Huấn, những người muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ về quê nhà rằng: “Chúng tôi xin chia sẻ niềm đau của người dân, của đất, của biển, của các vị lãnh đạo tôn giáo đang bị trù đập chỉ vì nói lên tiếng nói của sự thật và đòi công lý cho người dân”

Mọi người cảm thấy thật ấm áp, gần gũi, và truyền sức mạnh đến cho nhau khi lời cầu nguyện của 2 vị đại diện tôn giáo: LM. Micheal Hoàng Nam Nguyễn, Cha Linh hướng của nhóm JFFV đến từ New Orleans: “…Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho buổi họp mặt hôm nay để đem lại hữu ích cho mọi người về phần xác cũng như tinh thần, để mọi đóng góp hôm nay của chúng con sẽ đem lại hữu ích cho những nạn nhân của Formosa”

Và lời nguyện của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ thuộc Giáo Hội Phật Giao Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ thay mặt cho Hòa Thượng Huyền Việt trong Hội đồng Liên Tôn Houston: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gia hộ cho thành viên Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất cùng những người có duyên hôm nay nghe được lời kêu gọi này giúp một bàn tay để làm cho dân tộc chúng ta được sự chia sẻ ấm áp và nguyện cầu Chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho dân tộc Việt Nam được thoát khỏi cảnh lầm than khổ sở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Buổi cầu nguyện ngắn trong không khí trang nghiêm, thinh lặng và xúc động đến như nghe được tiếng đập thổn thức của nhiều con tim. Có những bàn tay vội vã chùi những gịot nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

Nhóm JFFV ra mắt đồng hương Houston

LM. Michael Hoàng Nam sau đó đã giới thiệu anh John Hòa Nguyễn, Hội trưởng nhóm JFFV, đến từ New Orleans trình bày với quan khách về lý do thành lập hội JFFV từ đầu năm 2017. Hội gồm một số những người Việt hải ngoại không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, thành phần xã hội đã quan tâm đến thảm họa môi trường do công ty gang thép Formsa gây nên. Nhóm JFFV ra đời nhằm đáp ứng lời kêu cứu tuyệt vọng của người dân trong nước: “Hãy giúp chúng tôi kiện Formosa” và lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp trong hai chuyến xuất ngoại tới Âu Châu vào tháng 5 và Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 vừa qua để hỗ trợ việc kiện toàn hồ sơ khiếu kiện của người dân dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo tinh thần tại các tòa án và các cơ quan môi trường quốc tế. Anh John Hòa cho biết JFFV hiện đã có Đại diện tại 8 thành phố tại Hoa Kỳ và Canada. Hội sẽ tiếp tục vận động tại các thành phố này cho đến khi hoàn thành công việc.

Một số anh chị đại diện Nhóm JFFV và Ban Tổ Chức cũng đã được giới thiệu trước quan khách như cô Christine Quỳnh Nguyễn, Bs. Hồ Ngọc Trâm, chị Phương Ninh, Tiến sĩ Đặng Thiệu, Tiến sĩ Trần Quốc Dũng, anh Trịnh Tiến Tinh, ca sĩ Hoàng Quân, cô Tuyết Hồng Võ. Đặc biệt là sự có mặt của Ông Bà Phạm Quang Hậu, Đại diện của JFFV tại Dallas, nơi sẽ tổ chức cuộc gây quỹ kế tiếp của JFFV vào tháng 10, 2017 sắp tới.

Nhà bảo trợ Christine Quỳnh đã chia sẻ:“Sự tham dự đông đảo của quý quan khách là một khích lệ lớn lao cho ban tổ chức và Christine Quỳnh. Christine không biết nói gì hơn là cúi đầu tạ ơn. Có người đã hỏi: chuyện ô nhiễm môi trường xảy ra mãi tận VN thì có gì ảnh hưởng đến mình ở bên Mỹ này. Sự thật thì không có ảnh hưởng gì đến mình, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quê hương VN của mình, và môi trường của con cháu mình”.

Bác sĩ Hồ Ngọc Trâm cũng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “…Môi trường bị ô nhiễm thì sự sống không thể tồn tại. Chúng ta không thể giúp người nghèo mãi được, nhưng chúng ta có thể giúp trong việc bảo vệ môi trường là nguồn sống của mọi người, là sự tồn vong của dân tộc”.

Video “Xin Góp Một Bàn Tay”

Nhà sản suất phim Triều Giang-Nancy Bùi với tư cách là Hội phó đặc trách Ngoại giao của JFFV đã giới thiệu Phim ngắn 12 phút “Xin Góp Một Bàn Tay” do hội JFFV thực hiện. Bà tâm sự: “ Sau sự thành công ngoài mong đợi của phim VIETNAMERICA, đặc biệt là cuốn phim vừa được trình chiếu tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào đầu tháng 8, 2017 vừa qua, rất nhiều người khuyến khích tôi tiếp tục làm phim và tôi cũng có ý tưởng này. Nhưng trước cảnh đau thương của gần 4 triệu người dân miền Trung đang bị o ép đến mất con đường sống, việc làm phim của chúng tôi tạm thời bị chậm lại vì ống kính của chúng tôi đang được chiếu về những người người dân miền Trung khốn khổ, những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng đang bị trù đập thẳng tay chỉ vì họ muốn đòi lại những gì họ đã bị lấy mất.”

Phim ngắn “Xin Góp Một Bàn Tay” đưa đến cho khán giả những hình ảnh của miền Trung Việt Nam dù nghèo nhưng tươi đẹp; cảnh trí thiên nhiên ưu đãi với biển xanh, cát trắng, cá tôm ăn không hết. Hình ảnh Formosa đã xả hàng trăm tấn chất thải hóa học làm cá chết nổi trắng bụng trên bãi biển dài hơn 250 cây số. Hình ảnh tang thương của người dân miền Trung bị đánh đập đổ máu khi đi khiếu kiện. Những gương mặt xạm nắng đau khổ, tuyệt vọng. Phần cuối của phim là hình ảnh của ĐGM. Nguyễn Thái Hợp và LM. Đặng Hữu Nam với những lời kêu gọi thống thiết đã khiến quan khách không ngăn được xúc động.

Ai kiện? Kiện ai?

Buổi ca nhạc gây quỹ còn được trực tiếp truyền hình trên đài VIETV và VANTV nên MC Võ Tiến Đạt đã mời Hội phó đặc trách Ngoại giao Triều Giang-Nancy Bùi lên sân khấu để đặt một số câu hỏi nhằm giải đáp một số thắc mắc chung như: Nhóm JFFV lấy tư cách gì để đi kiện? Và kiện ai? Formosa đã nhận lỗi và đền bù $500 triệu Đô la, vậy tại sao có quyền kiện họ? Liệu việc khiếu kiện có kết quả không khi Formosa đang được nhà nước CSVN bảo vệ bằng mọi giá?

Những câu trả lời của Hội phó Nancy Bùi xin tóm gọn như sau: JFFV không đi kiện ai cả vì không có tư cách pháp nhân. JFFV theo sự ủy thác của Đúc Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phụ trách việc thiết lập hồ sơ có tính cách khoa học để có sức thuyết phục trước tòa án và cơ quan môi trường quốc tế. Dù đã nhận lỗi nhưng việc bồi thường $500 triệu Đô la là quyết định đơn phương giữa công ty Formosa và nhà nước CSVN mà không căn cứ trên một cuộc điều tra nào về sự thiệt hại thực sự của người dân và nhất là không đếm xỉa gì đến việc cải tạo môi trường biển trở lại trong lành như trước. Cuối tháng 6 vừa qua nhà nước CSVN tuyên bố đã hoàn tất việc đền bù nhưng những ngư phủ được đền bù thì quá ít; từ $700 tới $1,500 cho việc mất nguồn sinh sống của hơn một năm qua và không biết bao giờ mới có thể khôi phục lại. Riêng người dân thuộc tỉnh Nghệ An và những người thuộc ngành nghề như làm muối, buôn bán hải sản và du lịch thì không ai được đền bù. Do đó người dân vẫn còn phải đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của họ. Công ty Formosa nổi tiếng trên thế giới về việc gây ô nhiễm và đã từng bị thất kiện nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Texas và Louisiana. Chính họ đang bị Kiện bởi dân bản xứ Đài Loan. Do đó, việc khiếu kiện Formosa là việc không dễ, nhưng không phải là việc không thể làm được.

Những giây phút hào hứng nhất

Phần bảo trợ tiếng hát của các vị tu sĩ là phần hào hứng nhất trong buổi ca nhạc gây quỹ. Ba vị Linh mục. LM. Michael Hoàng Nam trình bày bản nhạc “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ với tất cả tấm lòng. Tiếng hát của Linh mục ấm và vang vọng:

“…Ngày hôm nay nhìn về Quê hương

đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương

người yêu nước trong chốn lao tù,

Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,

Mẹ Việt Nam...đau !

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam!

Hãy biết đau, nỗi đau người dân…”

LM. Thiên Ân, cha chánh xứ Đức Mẹ La Vang hát hợp ca với ca đoàn bản thánh ca “Đường Con Đi” của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Tiếng hát truyền cảm, yêm đềm lay động lòng người :

“Ngài sai tôi đi vào đời

Niềm tin vui gieo lòng người

Ngài sai tôi đi mọi nơi

Dù tim tôi còn băng giá

Rồi mai đây sẽ nhạt nhòa…”

LM. Joseph Phan Thanh Sơn với nhạc phẩm “Đường về Miền Trung” của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Tiếng hát của vị Linh mục trẻ buồn thiết tha như réo gọi những người con xa xứ:

“Đường về miền Trung đá núi cheo leo

Tiếng gió sóng bên eo gió qua đèo buồn câu hát theo

Đường về miền Trung xa lắc xa lơ

Xa lắc xa lơ gió phai mờ dòng sông thuở thơ

Ai về ai ơi, ôi miền quê nhớ…”

Một tiết mục bất ngờ, đó là Sơ Kim Chi thuộc dòng Nữ tu Đa Minh Houston đã lên sân khấu hát bản thánh ca: “Khi Con Vào Đời” của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy khiến khách hâm mộ ngạc nhiên thích thú.

Tiếng hát của 4 tu sĩ trẻ đã gửi gấm những tâm tình thiết tha về cho quê hương, cho quý tu sĩ trong nước đã cùng với người dân can đảm đứng lên để đấu tranh cho lẽ phải không sợ đòn rai, tù đày, và cho người Việt hải ngoại hãy cùng đau với nỗi đau của người dân, khiến cho quan khách đã nhiệt tâm ủng hộ. Số tiền bảo trợ đã lên đến trên $10,000 Đô la.

Hai Đại Ân Nhân

Trong khi chương trình đang diễn ra sôi nổi bên trong bữa tiệc. Một đại ân nhân là ông Phạm Công, một nhà hằng tâm, hằng sản tại Houston đã đến và tặng tấm check $15,000. Christine Quỳnh và Nancy Bùi đã ra gặp để đa tạ tấm lòng quảng đại của ông.

Ban Tài chánh gồm anh Bình Nguyễn, anh Henry Hoàng, chị Kim Oanh, anh Vĩnh, dược sĩ Theresa Ngoan làm việc luôn tay, tới giờ cuối thì phần tổng kết thu được là $152,990.00. Thêm vào một số đóng góp sau đó, đặc biệt là số ngân khoản $10,000 của một đại ân nhân khác là Ông Bà Nguyễn Võ Long và Kimmy Dương, nhà sáng lập công ty PRAGMATICS, INC. tại tiểu bang Virginia, do sự giới thiệu của anh Công Nguyễn thuộc đài Truyền hình SBTN-DC nâng tổng số thu là $166,862.00. Trừ chi phí cho bữa tiệc và in ấn là $28,864.66. Còn lại là $137,997.34.

Ông bà Nguyễn Võ Kim Long và Kimmy Dương là đại ân nhân của nhiều tổ chức, hội đoàn của vùng Virginia, họ đã tặng Đại học Goerge Mason số tiền là 5 triệu Đô la và rất nhiều chương trình khác nhắm về giáo dục và xã hội. Cả hai ông bà đã rất xúc động sau chuyến về thăm Việt Nam mới đây để thấy tận mắt cảnh Trung Cộng đang hoành hành, áp bức người dân ngay trong nước Việt Nam và thảm họa Formosa của đồng bào miền Trung. Ông bà đang chuẩn bị đi một vòng các thành phố có đông người Việt Nam sinh sống để cảnh báo hiểm họa mất nước. Khi được biết mục đích thiết thực của Nhóm JFFV, ông bà đã quyết định hỗ trợ số hiện kim như đã nói trên.

Phần đấu giá bức hoạ chữ “NHẪN” do ông Trần Chắt tặng Bs. Hồ Ngọc Trâm. Bác sĩ Trâm đã tặng lại cho Ban Tổ Chức để đấu giá đã được Luật sư Trịnh La mua với giá $1,000 Đô la.

Một chương trình văn nghệ phong phú do ca sĩ Hoàng Quân giới thiệu các giọng ca tài tử như Thu Hiền, Kim Phượng, Bella, Bác sĩ ca sĩ Hoàng Kim Thành và ca sĩ chuyên nghiệp Diễm Liên với những bản nhạc đấu tranh và ca tụng quê hương đã được sự tán thưởng nồng nhiệt của quan khách.

Kết quả sổ số

Trước khi bế mạc phần sổ số cũng đã được thực hiện với 4 lô trúng như sau:

Lô độc đắc: vé mang số 18147 trúng giây chuyền vàng do AB Realty Mortgage tặng.

Lô an ủi 1: Vé mang sô 16519 trúng $1500 voucher do Direct Furniture tặng.

Lô an ủi 2: Vé Mang số 15369 trúng một box UNO của VIETV

Lô an ủi 3: Vé mang số 07790 trúng một box UNO do VIETV tặng.

Quý vị có vé trúng, xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua điện thoại số: (832) 213-8899. Hoặc email cho Christine Quỳnh: Christine@abrealtymortgage.com

Ý kiến của một số quan khách: Thành công mỹ mãn!

Anh Huỳnh Công Tử ngồi cùng bàn với đạo hữu Phật Giáo Hòa Hảo Houston đã phát biểu: “Thành công mỹ mãn! Sự hăng say và nhiệt thành của Ban Tổ chức. Sự hưởng ứng của đầy đủ các hội đoàn quân cũng như dân, báo chí, truyền thanh, truyền hình. Theo tôi từ đầu năm tới giờ không kể buổi gây quỹ Houston Cám Ơn Anh, buổi gây quỹ này thành công nhất kể cả mặt tinh thần lẫn tài chánh. Tôi đã đưa một số hình ảnh lên Facebook, trong nước họ coi nhiều lắm!”

Chưa bao giờ được thấy các Cha hát nhiều như vậy

Ông Hồ Sắc, một cựu quân nhân VNCH tham dự cùng với hiền thê là bà Kính đã vui vẻ góp ý:“Tôi cảm thấy rất phấn khởi trước sự cộng tác của các tôn giáo, hội đoàn, đồng hương với số lượng rất đông người cho công việc ý nghĩa này. Ý nghĩa của buổi lễ đã được Ban Tổ Chức diễn đạt rất đầy đủ và rõ ràng. Những lời kêu gọi của Cha Michael Hoàng Nam, anh Trịnh Tiến Tinh, MC. Võ Tiến Đạt, Christine Quỳnh và nhất là video của chị Triều Giang đã đưa những hình ảnh đau khổ của người dân đập vào mắt người xem và đưa được hình ảnh của Đức Giám Mục, cũng như LM. Nguyễn Hữu Nam nói lên nhu cầu của người dân. Chương trình văn nghệ cũng dồi dào. Tôi chưa bao giờ được thấy các Cha hát nhiều như vậy, và tự nhiên như vậy. Tình yêu thương đồng bào khiến các Cha đã bỏ hết những e ngại. Thật thích thú và cảm động”.

Nhà báo lão thành Lê Phú Nhuận cũng đã tham dự từ đầu chia sẻ: “Cảm xúc mạnh mẽ nhất của tôi khi bản hợp ca “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” được hát lên. Nước mắt tôi rưng rưng vì cảm xúc trước tinh thần yêu thương đồng bào của người dân hải ngoại tuy đã xa quê hương hơn 40 năm nhưng vẫn còn đau nỗi đau người dân mình. Sự đóng góp hậu hĩnh đã nói lên điều đó. Phải nói tại Houston, không tuần lễ nào là không có cuộc gây quỹ, sự đóng góp liên tục, trong khi những người giàu trong nước thì thản nhiên ăn chơi phung phí và làm ngơ trước những đau khổ của người dân. Thật là trái ngược.”

Rất hài lòng vì đã tham dự và đóng góp

Nữ Luật sư Nguyễn Ngọc Lan làm việc tại Legal Department của thành phố Houston đã tham dự cùng với phu quân là ông Nguyễn Trọng Hiệp chia sẻ: “Mình và ông xã mình rất thích và hài lòng vì đã tham dự. Cũng phải cám ơn anh chị Đặng Thiệu và Quỳnh Hoan đã mời. Tổ chức thật chu đáo. Khung cảnh đâu ra đó. Những lời giải thích về lý do thành lập hội và gây quỹ giải đáp được những thắc mắc nên mình cảm thấy vui vì đã hỗ trợ một công việc chính đáng cần phải làm. Mình thích nhất là tiết mục chiếu video đưa ra những cảnh người dân đi biểu tình bị đánh đập. Cảnh tượng như xảy ra trước mắt, đánh vào lòng người. Mình có chụp ít tấm hình và đã đưa lên Facebook để phổ biến cho nhiều người cùng xem và biết đến công việc nhiều ý nghĩa của các anh chị”

“ Xin kêu gọi Cộng đồng tại các thành phố khác yểm trợ”

Đại diện tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc gia tại Houston và vùng phụ cận là ông Văn Đình, với vai trò cố vấn và bà Kim Nguyễn, cựu chủ tịch Cộng đồng đã đến tham dự. Ông Văn Đình phát biểu:”Chúng tôi rất vui và làm tất cả những gì có thể để yểm trợ cho công việc đi tìm công lý cho nạn nhân Formosa của quý Cha, quý Sơ, quý tu sĩ và qúy anh chị. Mỗi người lo một việc, chúng tôi không làm được thì chúng tôi yểm trợ bằng mọi cách để công việc được thành công. Chúng tôi xin kêu gọi tổ chức Cộng đồng người Việt khắp nơi hãy ủng hộ công việc chính đáng và cao quý này để công việc được thành công mỹ mãn.”

Em Kiều Phạm cùng với bạn là Đăng Trần cùng với 5 anh chị em khác gồm chị Tuyết Trần, Lài Trần, chị Long Nguyễn, anh chị Peter và Hà Vũ là tổng số 7 người từ chi hội JFFV Houston đã không quản ngại đường xa đến để nhận bất kỳ công tác nào hầu giúp cho buổi gây quỹ, phát biểu: “Chúng em rất vui khi được tiếp một tay, dù phải đi xa và bỏ hai ngày cho buổi gây quỹ nhưng chúng em thấy rất đáng giá để làm công việc này”.

Houston, thành phố của lòng nhân ái

Ngoài danh sách dài gồm hơn 50 nhà bảo trợ có đăng trên website của hội, giới trẻ Houston tham gia đông đảo, Bác sĩ trẻ Hoàng Kim Thành ngoài là nhà bảo trợ, còn hát giúp vui với ca khúc “Việt Nam Tôi Đâu” của nhạc sĩ Việt Khang và người vợ trẻ cô Ngọc Bích đã mời khách tham dự sinh nhật của cô đến buổi gây quỹ thay vì tổ chức tại nhà hàng. Bác sĩ Vinh Võ vừa là nhà bảo trợ vừa giúp Ban Tổ Chức làm bất kề chuyện lớn nhỏ khi cần đến. Bác sĩ Hồ Ngọc Trâm vừa là nhà bảo trợ, vừa là cổ động viên, bán vé số, tặng phẩm vật đấu giá. CEO Minh Tâm Đỗ của công ty DT Management cũng là nhà bảo trợ, vận động và giúp vào công việc sắp xếp bữa tiệc đâu vào đó, chị Ly Băng và hội Messenger of Love, Luật sư An Phong Võ, chị Hương Loan của Đại học Saint Thomas, Kim Oanh Primative Wedding, dược sĩ Theresa Ngoan, chị Hiền Vy,anh Tịnh Độ, anh Thu Tiên Nguyễn và anh Hải Võ giúp việc chụp hình. Hai viên chức cảnh sát là anh Đạo và anh Đức phụ trách việc an ninh, ban nhạc Phương Đông.

Và còn nhiều rất nhiều những hỗ trợ khác của các giáo xứ Công Giáo Houston; giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, giáo xứ Đức Mẹ La Vang, giáo xứ Saint Christopher, cô Thanh Nhàn, chị Phương Ninh, chị Trần Thu Vân, chị Vũ Thị Lan, và quý chị trong Gia Đình Trưng Vương, anh Lê Mộng Hùng, cựu chủ tịch Hội Văn Hóa Khoa Học, anh Trung và các anh chị trong nhóm cựu thuyền nhân Palawan, quý anh chị em trong Nhóm Houston Cám Ơn Anh, Ông Phạm Văn Nhân trong hội Cảnh Sát Quốc Gia, anh Peter Tài và anh Ánh Nguyễn thuộc nhóm Ái Hữu Vinh Houston, Ông Lê Văn Sanh thuộc Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, và còn nhiều những hội đoàn và thân hữu, những người thân quen và cả những người chưa biết mặt đã âm thầm hỗ trợ Buổi gây quỹ chỉ vì lòng yêu thương quê hương và để giúp đỡ người dân miền Trung nghèo đang gặp cái eo Formosa.

Đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan thuyền thông như Radio Saigon Houston 900 AM, VIETV, VANTV, ABTV, SGNTV, Thời Báo, One Media.

LM. Michael Hoàng Nam trước khi về New Orleans đã nhận định: “Houston quả thật là thành phố của lòng nhân ái”

JFFV còn tiếp tục nhận đóng góp

Hiện hội JFFV còn tiếp tục nhận sự đóng góp. Hy vọng từ nay tới khi đóng sổ, số tiền sẽ lên đúng chỉ tiêu $200,000 mà Ban Tổ Chức mong đợi.

Chi phiếu xin viết cho JFFV và gửi về: P.O. Box: 29534. Austin, TX. 78755.

Quỳ vị cũng có thể ủng hộ online qua website: www.jffv.org

Bản tin của JFFV

(08/2017)

Trên sân khấu, Ban Tổ Chức và quý tu sĩ trong buổi thắp nến và bản hợp ca “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” trong phần khai mạc.

Quan khách tham dự thắp nến và hợp ca

Từ trái: Hòa Thượng Thích Huyền Giác, LM. Michael Hoàng Nam Nguyễn, LM Joseph Phan Thanh Sơn

Hội JFFV và Ban Tổ Chức ra mắt tại thành phố Houston. Từ trái cô Christine Quỳnh( nhà bảo trợ), Bs. Hồ Ngọc Trâm (Nhà bảo trợ), Tiến sĩ Trần Quốc Dũng (Thư ký), Anh John Hòa Nguyễn Hội trưởng JFFV, ca sĩ Hoàng Quân( hàng sau) , chị Nancy Bùi (Phó hội đặc trách Ngoại giao), chị Phương Ninh (nhà bảo trợ), Tiến sĩ Đặng Thiệu (Phó hội đặc trách Nội vụ), bé Bella (hàng trước)

Từ trái: MC. Võ Tiến Đạt, MC. Trịnh Tiến Tinh, MC. Hoàng Quân

Tặng plaque cho các ân nhân bảo trợ. Từ trái Tôn Nữ Châu Anh, chị Diệu Trang (Gia Đình Trưng Vương), chị Võ Mỹ Lệ (Montessori Learning Institute), Bs. Hồ Ngọc Trâm. Hình phải. LM. Michael Hoàng Nam tặng plaque cho nhà bảo trợ Christine Quỳnh.

Một số nhà bảo trợ. Từ trái: Anh Peter Tài (nhóm Ái Hữu Vinh), Anh Trí La (nhà hàng Kim Sơn), Ls. Phạm Ngọc Bảo (V247 Power), Bà Liên ( Fashcino Jewelry), Ah Kevin Ngô (VIETV & VANTV), anh Trung Nguyễn (Nhóm Cựu Thuyền Nhân Palawan), cô Kim Oanh Nguyen ( Prismatic Wedding Services)

LM. Thiên Ân và một số anh chị trong ca đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang Houston đang trình bày bản Thánh ca “Đường Con Đi” của Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy

Từ Từ trái: Bé Bella, ca sĩ Diễm Liên, ca sĩ Thu Hiền

Hình trái: Ban Tổ Chức chụp hình kỷ niệm với các anh chị cựu thuyền nhân Palawan. Hình phải: Gia đình Trưng Vương Houston chụp hình kỷ niệm từ trái: Kim Liên, Kim Trâm, Anh Tú, Diệu Trang, Đàm Giang, Kim Dung, Phương Ninh, Triều Giang, Vân Anh, Phương Thảo , và Bảo Ngọc

Ban Tài Chánh. Từ trái: Cô Thanh Nhàn, anh Vĩnh, Kim Oanh, Henry Hoàng, Bình Nguyễn, Theresa Ngoan, Nancy Bùi







Bức họa chữ Nhẫn do ông Trần Chắt tặng Bs. Hồ Trâm đã dược Ls. Trinh La mua với giá $1000.Hình trái, từ trái: Christine Quỳnh, Ls. Trinh La, LM Michael Hoàng Nam. Hình phải: Bs Hoàng Kim Thành và hiền thê Ngọc Bích đã mời bạn đến buổi gây quỹ để mừng sinh nhật.





Hình trái: Ông bà Phạm Quang Hậu, Đại diện JFFV tại Dallas sẽ cùng với thân hữu tổ chức buổi gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa tại Dallas vào tháng 10 sắp tới. Hình phải: Đại diện Ban Tổ chức nói lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc. Từ trái: Nancy Bùi, John Hòa, Christine Quỳnh, Bs. Hoàng Kim Thành, MC. Trịnh Tiến Tinh