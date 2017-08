DÂN BIỂU LIÊN BANG LOU CORREA GẶP GỠ VÀ THĂM HỎI MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH VÀ GIA ĐÌNH

DBLB LOU CORREA TRỞ THÀNH NGƯỜI BẢO TRỢ CHO HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI VÀ QUỐC NGOẠI VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 25 tháng 8, 2017) – Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa đã có một buổi gặp gỡ riêng với Mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình của ông tại Grace Lutheran Church.

Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị chính quyền CSVN bắt vào vào tháng Tư năm 2011 với cáo buộc “phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc”, theo điều 87 bộ luật hình sự. Năm 2012, Mục sự Nguyễn Công Chính đã bị kết án 11 năm tù sau một phiên toà ngắn. Với sự giúp đỡ của DB Alan Lowenthal và các hội đồng tổ chức khác, Mục sư Nguyễn Công Chính đã được trả tự do và được đưa đến Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Dân biểu Hoa Kỳ Lou Correa gửi lời tri ân đến Giám mục Trần Thanh Vân và Mục sư Nguyễn Công Chính đã cho ông cơ hội đến trò chuyện với Mục sư và gia đình của ông, đồng thời chúc mừng gia đình Mục sư đã đặt chân đến đất nước tự do dân chủ Hoa Kỳ. “Tôi rất vinh dự được gặp Mục sư và gia đình của ông. Hôm nay tôi xin được đón tiếp ông đến Hoa Kỳ.”

Mục sự Chính bày tỏ với DB Correa rằng để ổn định cho gia đình của ông, ông đang rất cần tỵ nạn tôn giáo chính trị. DB Correa chia sẻ với Mục sư rằng ông sẽ kiên quyết giúp đỡ Mục sư Chính và gia đình của ông để có đuọc tỵ nạn tôn giáo chính trị và đó là lý do DB Correa có mặt tại buổi họp ngày hôm nay. Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ này, DBLB Correa cũng có cơ hội lắng nghe tình hình nhân quyền Việt Nam tại Việt Nam hiện nay.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, thay mặt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Quốc Ngoại, và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tai Việt Nam, Giám mục Trần Thanh Vân và Mục sư Nguyễn Công Chính đã chính thức mời DBLB Lou Correa làm người bảo trợ và là tiếng nói cho hai tổ chức trên. Là một thành viên của Uỷ ban Quốc hội về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) và là một dân biểu luôn có tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo, và nhân quyền Việt Nam, DBLB Lou Correa đã chấp nhận lời mời để trở thành người bảo trợ cho Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Quốc Ngoại, và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

“Tôi xin cảm ơn Hội đồng Liên kết Quốc nội và Quốc Ngoại và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã đặt niềm tin ở tôi. Tôi rất hãnh diện và cảm động trước việc được chọn làm người bảo trợ cho tiếng nói của hai tổ chức này. Hôm nay tôi chấp nhận lời mời này và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền Việt Nam và những vị đã lên tiếng để đấu tranh cho các quyền tự do này.”

Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa hiện đang đại diện cho địa hạt 46, bao gồm các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, và Orange.

Christy Linh Le | Field Representative/ Caseworker

Office of Congressman J. Luis Correa (CA-46)

2323 N. Broadway, Suite 319 | Santa Ana CA 92706

Tel: 714-559-6190

Christy.LinhLe@Mail.House.Gov