Bộ Trưởng Mattis: Nga Hại An Ninh Thế Giới; Mỹ Không Cấp Vũ Khí Sát Thương Cho Ukraine

KIEV - Trong chuyến đi Kiev dự lễ Độc Lập của Ukraine, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis tuyên bố: Nga là thế lực đe dọa nền an ninh quốc tế và khẳng định vụ sáp nhập bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga là không chấp nhận đuợc – nhưng, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ không hưá cung cấp vũ khí sát thương.Trong buổi họp báo chung với TT Poreshenko, cựu Tướng Mattis nhấn mạnh “Không nghi ngờ Hoa Kỳ sát cánh với Ukraine – tuy chối cãi, chúng tôi biết Moscow mưu đồ vẽ lại biên giới Nga-Ukraine bằng võ lực”. Ông lên án các hành động của Nga phá hoại chủ quyền lãnh thổ của các lân bang và gây căng thẳng.Trước chuyến đi Kiev của bộ trưởng Mattis, TT Poreshenko và bộ trưởng quốc phòng Ukraine đã tỏ ý hy vọng đuợc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí mới để đánh quân nổi dậy thân Nga tại miền đông – cụ thể là Ukraine cần vũ khí chống chiến xa, và chống phi cơ.Trong buổi họp báo, bộ trưởng Mattis tuyên bố: Washington sẽ giúp Kiev hiện đại hoá quân đội.Hôm Thứ Tư, bộ trưởng quốc phòng Poltorak tuyên bố với truyền thông “Ngay từ đầu, Ukraine đã hô hào các nước giúp bằng vũ khí sát thương và chỉ riêng Lithuania đáp ứng – chúng tôi tiếp tục chờ tuy quyết định không do chúng tôi”.Thẩm quyền quân sự Hoa Kỳ ủng hộ chủ trương cung cấp vũ khí phòng thủ cho quân đội Ukraine, nhưng TT Trump chưa ký thỏa ước và tỏ ý lo ngại về leo thang xung đột. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo hôm Thứ Tư: vẫn đang xem xét.Trong diễn văn nảy lửa ngày lễ Độc Lập, TT Poreshenko lên án Nga là quân xâm lăng như chế độ Hitler năm xưa. Trận đánh Iloviask tại khu vực Donetsk năm 2014 đuợc nguyên thủ Ukraine nhắc tới như là 1 sự kiện đau thương khi các đơn vị chính quy của Nga tấn công không tuyên chiến. TT Poreshenko tố cáo Moscow đưa 3000 quân xâm nhập, tấn công yểm trợ loạn quân tại miền đông – ông quy trách nhiệm Điện Kremlin về 10,000 dân Ukraine mất mạng vì bom đạn.Bộ trưởng quốc phòng nhiều nước, từ Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia, Mondolva, Georgia, Montenegro cũng đến Kiev dự lễ Độc Lập, đánh dấu 26 năm tách rời Ukraine với hệ thống Liên Xô.Mặt khác, loạn quân miền đông loan báo ngưng bắn mới bắt đầu đuợc thi hành từ ngày Thứ Sáu tuần này, cùng với niên học mới – hưu chiến đạt đuợc bằng các thương luợng giữa Bộ Tứ (hay Normandy Format) do sự điều giải của “tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu – OSCE” là nỗ lực kéo dài cuộc ngưng bắn hoạch định bởi thỏa ước Minsk 2015.Hôm Thứ Năm, OSCE (cũng là định chế cung cấp quan sát viên đình chiến) lên tiếng hoan nghênh và khuyến khích các bên.