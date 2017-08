Bộ Năng Lượng Hô Hào Phát Triển Điện Bằng Than, Nguyên Tử

WASHINGTON - 1 phúc trình của Bộ năng lượng hô hào phát triển nhà máy điện đốt than và nhà máy điện nguyên tử tiếp theo hàng loạt thất bại của kỹ nghệ điện ngờ là do các nguồn phát điện thiếu tin cậy gây ra – các khám phá trong phúc trình này gây khó chịu phe vận động phát triển năng luợng thay thế nhưng đuợc các kỹ nghệ than đá và nguyên tử hoan nghênh.Phúc trình này là thuận chiều với lời hứa khôi phục hoạt động khai mỏ của TT Trump, nhưng khác kết luận trong 1 bản thảo trước, theo đó tăng sản xuất điện bằng năng luợng sạch vẫn là khả thi và không ảnh hưởng hệ thống truyền tải điện.Chính quyền Trump chưa xem phúc trình.Bộ trưởng năng luợng Rick Perry đuợc giao nhiệm vụ khảo sát hồi Tháng 4, để tìm biết có phải “gánh nặng quy định” của chính quyền Obama gây khó khăn hệ thống truyền tải điện khi buộc đóng cửa các nhà máy điện đốt than và các lò phản ứng guyên tử phát điện, là những nguồn cung cấp điện không ngừng nghỉ.Ông Obama ban hành hàng loạt biện pháp loại bỏ dần các nhà máy điện gây ô nhiễm không khí đưa tới biến đổi khí hậu, là điều TT Trump nhất định không tin tuy là kết luận đồng thuận của khoa học gia.Bộ trưởng Perry tuyên bố “Trong các điều kiện cạnh tranh hiện nay, 1 số biện pháp gây ảnh hưởng lớn với cách vận hành của thị trường, thách thức lãnh vực sản xuất điện. Xét tới các hậu quả dự kiến cũng như ngoài mong đợi là điều quan trọng với các nhà hoạch định chính sách”.Trong khi đó, tại Center for Biological Diversity là cơ sở vận động năng luợng sạch, phát ngôn viên Howard Crystal mô tả các khuyến cáo của Bộ năng luợng là nguy hiểm – ông Crystal giải thích “Thực tế là chúng ta có thể bảo vệ địa cầu bằng vận dụng năng luợng từ gió, từ ánh sáng mặt trời”.Giám đốc Rich Powell của ClearPath, là nhóm chủ trương khai thác thủy điện và điện nguyên tử, phát biểu “Đây là 1 thẩm định thực dụng về nguồn điện đáng tin cậy và linh hoạt, gồm ưu tiên duy trì nguồn điện sạch trong lúc thị trường thay đổi”.