Biểu Tình: Thanh Hóa, Thái Nguyên

HANOI -- Tại Thanh Hóa, hàng trăm người chặn đường vào công trường khai thác đá ô nhiễm, theo tin từ báo VnExpress.Cho rằng doanh nghiệp nổ mìn làm nứt nhà, gây ô nhiễm khói bụi, người dân ở Thanh Hoá kéo ra chặn đường.Ngày 24/8, hàng trăm người dân xã Vĩnh Minh (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) tập trung trên con đường liên thôn phản đối doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá. Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào công trường của Công ty cổ phần đầu tư AMD Group nên phương tiện ra vào mỏ đều không thể di chuyển.Bản tin VnExpress ghi rằng theo phản ánh của người dân, gần đây, Công ty AMD Group cho nổ mìn khai thác đá ở khu vực núi Bền. Mỗi lần mìn nổ, một lượng lớn khói bụi, đá dăm đã bay về phía các hộ dân xung quanh. Rung chấn từ những quả mìn khiến nhiều người hoảng hốt, nhà của họ bị nứt vỡ cửa kính, tụt mái ngói...Trong khi đó, tại Thái Nguyên: Cả ngàn công an tới, khi người dân nổi giận, biêu tình phản đối khai thác than ở Thái Nguyên.Bản tin báo GiadinhNet kể rằng đã có hàng trăm người dân tụ tập, phản đối việc đổ xỉ thải của Công ty Than Khánh Hòa ở xã An Khánh (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cơ quan chức năng đã phải huy động gần 1.000 công an để giữ gìn an ninh trật tự.Lý do vì tháng 7/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định thu hồi 29 ha đất nông nghiệp của các hộ dân ở xã An Khánh để giao cho Công ty Than Khánh Hòa làm bãi đổ xỉ thải.Nhưng tiền đền bù chưa thỏa đáng, người dân xã An Khánh đã căng lều bạt, băng rôn, phản đối hoạt động khai thác than.Bản tin nhắc rằng để gây sức ép với doanh nghiệp ngày 26/3, hàng trăm người dân đã căng lều bạt, băng rôn khẩu hiệu, đồng thời cắt cử người trông chừng không cho doanh nghiệp đổ xỉ thải nếu chưa giải quyết xong tiền đền bù cho người dân.Tình hình giằng co tới tháng 8/2017 vẫn chưa xong: Khi sự việc hòa giải chưa được giải quyết dứt điểm, trước hoạt động đổ xỉ thải của doanh nghiệp, sáng 16/8 hàng trăm người dân đã kéo đến chân mỏ phản đối việc đổ thải của Công ty Than Khánh Hòa.Bản tin nói:“Nhiều người dân bị kích động, dùng cả gạch đá ném về phía lực lượng chức năng bảo vệ mục tiêu, khiến một số chiến sĩ công an bị thương.Theo ông Dũng, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phải huy động gần 1000 cán bộ chiến sĩ công an để giữ gìn an ninh trật tự.”Bản tin SOHA/Thời Đại ngày 17/8/2017 đã cho biết rằng dự án bãi đổ xỉ thải của Công ty than Khánh Hòa được triển khai từ năm 2012 chia làm 2 giai đoạn với gần 450 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi có phương án giải phóng mặt bằng, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Nhưng vẫn bất đồng.Tuần trước, người biểu tình đã bắt giữ 1 cán bộ công an huyện.Trong sáng 16/8, 1 cán bộ Công an huyện Đại Từ bị dân giữ đã được lực lượng chức năng giải cứu khỏi đám đông ngay sau đó.