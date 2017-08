Bắc Hàn Cho 1 Hãng Du Lịch Nga Tổ Chức Du Ngoạn Dưới 10 Người; Bắc Hàn Quảng Cáo Bình Nhưỡng An Toàn Hơn London

SEOUL - Cơ quan du lịch của Bắc Hàn tự quảng cáo nửa phiá bắc của bán đảo Hàn là an toàn hơn thủ đô vương quốc Anh khi cấp giấy phép hoạt động cho 1 hãng lữ hành từ thủ đô Nga - công ty đuợc cấp phép là NKOREAN.RU tổ chức các chuyến du ngoạn dưới 10 người, và đuợc thẩm quyền Pyongyang hưá hẹn cơ hội thưởng thức mọi khiá cạnh của văn hoá bản xứ và là an toàn hơn tản bộ buổi tối tại London.Du khách nhất thiết phải bị sưu tra an ninh và luôn có hướng dẫn viên du lịch đi kèm để theo dõi mọi hành vi, và để bảo đảm an toàn của khách.Chuyến du ngoạn Bắc Hàn cao giá nhất, bằng 1997 MK, là 15 ngày thăm nông trại, xưởng nước khoáng, chuà cổ, leo núi, thưởng thức thực phẩm bản địa, cũng không bỏ qua lăng mộ của 2 lãnh tụ quá cố của dòng họ Kim – các chương trình khác đưa du khách Nga đến các cuộc biểu diễn hàng không hay Hội uống bia.Chưa rõ dịch vụ của NKOREAN.RU có sức thu hút đến mức nào trong lúc Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đang là những nơi đến ưa chuộng của người Nga.