Hòa Lan: Hủy 1 Buổi Hòa Nhạc Vì Nguy Cơ Khủng Bố

AMSTERDAM - Cảnh sát Hoà Lan đã bắt giữ đối tượng tình nghi thứ nhì có liên quan với nguy cơ tấn công 1 buổi hoà nhạc tại Rotterdam của ban Allah-Las đến từ Hoa Kỳ – 1 xe van chở bình hơi đốt nấu bếp với bảng số Tây Ban Nha đuợc tìm thấy gần rạp hát.Cảnh sát loan báo: âm mưu khủng bố bị phá vỡ sau khi tình báo nhận đuợc tin cụ thể do cơ quan an ninh Tây Ban Nha cung cấp. Vài giờ sau khi nhận đuợc tin mật báo lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm trước, cảnh sát bắt người lái xe van – nhưng, nay cảnh sát tin rằng chiếc xe van khả nghi không liên quan. Người lái xe bị bắt trong lúc có vẻ say rượu là thợ máy cần dùng các bình hơi đốt trong việc làm của y.Madrid cũng xác nhận chiếc xe này không có liên quan với 2 vụ tấn công bằng xe tại Barcelone và Cambrils tuần qua.1 đơn vị đặc biệt bắt nghi can thứ nhì là 1 thanh niên 22 tuổi tại Brabant hồi sáng sớm Thứ Năm.Cảnh sát trưởng Frank Paauw của Rotterdam cho hay 2 tình nghi bị bắt là mối đe dọa đã hết. Theo lời ông, thông tin từ các đồng nghiệp Tây Ban Nha là rất cụ thể để có thể kết luận như thế.Nhà tổ chức Rotown dùng twitter đã thông báo nhu cầu bãi bỏ buổi hòa nhạc của ban Allah-Las gồm 4 nghệ sĩ đến từ Los Angeles.Vài trăm người đến rạp hát Maasilo gần cảng khi nơi này di tản – ban nhạc đuợc cảnh sát hộ tống di tản.