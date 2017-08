Đài Truyền Hình IBC-57.8 và Galaxy 19-US Tổ Chức Thi Chung Kết Giải “Tâm Ca Đạo Hiếu”

Trong buổi thi chung kết.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Chùa Điều Ngự vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017, Đài Truyền Hình IBC-57.8 và Galaxy 19-US đã tổ chức cuộc thi chung kết giải thi tuyển giọng hát “Tâm Ca và Đạo Hiếu” nhằm tuyển chọn những tài năng trẻ để trở thành những ca sĩ có tài năng chuyển tải những giòng nhạc Phật Giáo, những bản nhạc viết về công ơn cha mẹ, nhạc quê hương, vọng cổ, cải lương và tâm đạo của người con Phật.Đây là một chương trình đặt biệt lần đầu tiên kể cả trong nước do Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, Chùa Điều Ngự, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình IBC-57-8 và Galaxy 19-US đứng ra tổ chức giải “Tâm Ca Đạo Hiếu.”Ban tổ chức cho biết với chủ đề: “Hiếu đạo là Phật Đạo, Hiếu tâm là Phật tâm. Từ bao ngàn năm qua, Phật giáo vẫn luôn gắn liền với quê hưông, dân tộc, và đạo hiếu.Với mục đích bảo tồn, tôn vinh, tiếp tục sự phát triển lớn mạnh của dòng Nhạc Phật Giáo, trong đó nói về công ơn Cha Mẹ, về quê hương, qua những tuồng cải lương, những bản tân nhạc thể hiện tâm đạo của người con Phật trên tinh thần “Nâng Cao Trí Tuệ, Mở Rộng Tình Người” đưa những giòng nhạc yêu thương trở về nhân bản đó là một nhân cách khả kính, khả ái đáng tự hào.”Nhằm mục đích trên, cuộc thi bắt đầu nhận đơn từ ngày 1 tháng 3, 2017 đến hạn chót nộp đôn là 15 tháng 7, 2017. Chưông trình bắt đầu diễn ra từ ngày 22 tháng 07 năm 2017 đến ngày 19 tháng 08 năm 2017.Vì là lần đầu tiên nên ban tổ chức cũng không tính trước được, ngay sau khi thông báo được phổ biến thì số người dự thi đã ghi danh khoảng 100 người.Sau đó vào vòng sơ kết Ban Giám Khảo đã nghe demo CD và đã chọn ra được 40 thí sinh dự thi. 40 Thí sinh được chọn bắt đầu dự thi Vòng 1 diễn ra ngày 22 tháng 7, sau vòng nầy Ban Giám Khảo đã chọn được 25 thí sinh được dự thi Vòng 2, diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2017 qua vòng nầy, Ban Giám Khảo đã chọn được 16 thí sinh để tham dự Vòng 3.Vòng 3 diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2017. Sau vòng nầy Ban Giám Khảo đã chọn được 10 thí sinh vào chung kết.(Được biết qua mỗi vòng thi đều có Ban Giám Khảo khác nhau.)Buổi thi chung kết diễn ra vào lúc 5 giờ chiều Thứ 7 ngày 19 tháng 8 và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày. Trong cuộc thi chung kết có hơn một ngàn đồng hương tham dự đã say sứa theo dỏi từ lúc khai mạc đến khi kết thúc chương trình, không kể hàng Triệu khán giả khắp nơi theo dõi chương trình được Đài Truyền Hình IBC và Galaxy 19-US trực tiếp truyền hình.Trong số 10 thí sinh được tuyển chọn vào vòng chung kết có: Bảo Trân, Giang Nhân, Hà Tiên, Kiều Loan, Lê Huy An, Phạm Anh Tuấn, Thúy Lê, Tóc Mây, Trúc Mai và Victoria Thúy Vi.Phần chung kết với Ban Giám Khảo gồm có: Nhạc sĩ Võ Tá Hân, Nhạc sĩ Nam Lộc, Danh ca Thanh Thúy, Danh Ca Thanh Tuyền, và nghệ sĩ Ngọc Huyền.Điều hợp chương trình MC. Xướng Ngôn Viên Tuyết Nha và các xướng ngôn viên trong đài IBC-57.8Sau phần nghi thức khai mạc do Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.Tiếp theo Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình IBC-57.8 và Galaxy 19-US lên có đôi lời chào mừng và cảm ơn đến với khán thính giả và các thí sinh tham dự. Hòa Thượng nói: “ Pháp môn Diệu Âm Bất Khả Tư Nghì. Chớ làm điều ác, nguyện làm việc lành…... Khi tâm thức thanh tịnh, tuệ giác thắp sáng thì đạo Từ Bi Trí Tuệ chuyển chánh pháp vào thời đại. Tâm Ca Hiếu Đạo là một trong những phương tiện chuyển từ bi vào đại chúng góp phần vào việc xây dựng hòa bình nhân loại. Tâm Ca Hiếu Đạo nâng cao bản tính giác ngộ. Dùng diệu âm, chuyển vận pháp âm đó là mục đích “Tâm Ca Đạo Hiếu” với mục đích cao cả là mang đạo vào đời. Đài Truyền Hình IBC và Glaxy 19 đem hết năng lực để thực hiện sứ mạng thiêng liêng nầy.”Trong dịp nầy HT. thay mặt Đài hết lòng thâm tạ qúy vị trong Ban Giám Khảo, các Nghệ sĩ, Ca Nhạc Sĩ, nhân viên của Đài Truyền Hình, các thí sinh dự thi, đặc biệt các Mạnh thường quân đã bỏ ra công sức với những giọt mồ hôi qua những đóng góp chung để chúng ta có được nụ cười hoan hỷ ngày hôm nay.Chúc tất cà các thí sinh thành đạt theo ước nguyện. Sự thành đạt của các em không những giúp cho mình tỏa sáng mà còn xiễn dương chánh pháp. Cầu nguyện vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, Bồ đề tâm kiên cố.Trước khi vào chương trình chung kết, Ban tổ chức đã giới thiệu 10 thí sinh đến Ban Giám Khảo và đồng hương tham dự.Sau đó Ban Giám Khảo cho biết 10 thí sinh sẽ lần lượt trình diễn 2 nhạc phẩm, qua lần đầu các thí sinh trình diễn bản nhạc mình tự chọn, trở lại lần thứ hai các thí sinh phải trình diễn bản nhạc được bốc thăm.Chưông trình chung kết diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với sự ủng hộ nhiệt tình của khoảng một ngàn người tham dự tại hội trường, không tính hàng triệu khán giả theo dỏi trên làn sóng truyền hình. IBC- TV, băng tần 57.8, Galaxy 19 US & Canada,Chương trình bắt đầu với phần trình diễn của các thí sinh đều được chuẩn bị chu đáo, công phu, các thí sinh đã cố gắng thể hiện được tài năng của mình, nhiều thí sinh đã làm cho khán giả phải rơi lệ khi em trình diễn về Mẹ, niềm xúc động tự nhiên của em đã phát xuất từ trái tim em khi nghĩ về Mẹ, em không ngăn được dòng nước mắt tự nhiên tuôn ra làm cho những lời ca của em bị gián đoạn. Thật là một đêm trình diễn chọn lựa đã làm người xem tưởng như một đêm trình diễn thực sự, mồ hôi, nước mắt xen lẫn niềm hân hoan của mọi người, của thí sinh.Chưông trình Tâm Ca & Đạo Hiếu kết thúc trong niềm vui chung của mọi người trong lúc chờ đợi Ban Giám Khảo tuyên bố kết quả.Kết qủa cuộc thi tuyển như sau:Giải nhất $10,000 và được xuất hiện trong các CT lớn của đài IBC (trong vòng 3 năm) được trao cho em Giang Nhân, số báo danh 225,Giải 2: $4,000 và được xuất hiện trong các chương trình lớn của đài IBC (trong vòng 2 năm) thuộc về em Tóc Mây, số Báo Danh 414 và Lê Huy An, số báo danh 314,Giải 3: $2,000 và được xuất hiện trong các chương trình lớn của đài IBC (trong vòng 1 năm thuộc về Thúy Lê, số báo danh 240 và Hà Tiên số báo danh 310.Giải Phong Cách Biểu Diễn Hay Nhất $500 thuộc về Victoria Thúy Vi số báo danh 223Giải Tinh Tấn $500 thuộc về Bảo Trân, số báo danh 197Giải Khán Giả Bình Chọn qua phone $500 thuộc về Giang Nhân số báo danh 225Giải Phong Cách Ấn Tượng $500 thuộc về Phạm Anh Tuấn số báo danh 309.Giải Tâm Đạo $100 thuộc về Huỳnh Long Giang, số báo danh 313Các Giải khuyến khích $100 thuộc về các thí sinh: Trúc Mai số báo danh 222, Kiều Loan số báo danh 322 và Phạm Anh Tuấn số báo danh 309.Sau khi công bố kết quả, Ban tổ chức mời HT. Thích Viên Lý, qúy vị trong Ban Giám Khảo lên sân khấu trao giải cho các thí sinh.Chương trình kết thúc, mọi người ra về trong niềm hoan hỷ và lấy làm hãnh diện cho rằng đây là niềm tự hào của Phật Giáo Việt Nam đã thành công trong lần đầu tiên tổ chức được chưông trình tôn vinh dòng nhạc Phật Giáo. Âm vang của chương trình sẽ còn mãi vươn xa khắp nơi. Sau đêm nhạc chung kết nhiều người còn đề nghị Ban tổ chức Đài Truyền Hình IBC cố gắng thực hiện những chương trình kế tiếp.