Picnic Hè Của Hội Cựu Chiến Binh Việt Mỹ AVVA San Jose

Hội AVVA Chapter 201 San Jose.

Hội AVVA Chapter 201 (Associates of Vietnam Veterans of America) tổ chức Picnic Hè 2017 lúc 2:00pm ngày Chúa Nhật 20/8/2017 tại văn phòng của Hội trên đường Mayhew Dr., San Jose. Hiện diện trong buổi lễ có khoảng gần 100 người gồm quan khách, thân hữu và hội viên. Trong số đó người ta nhận thấy có Bà Vân Lê, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu East Side, các chiến sĩ Hội Biệt Động Quân Bắc California, cựu Th/Tá Trần Ngãi, Gia đình Lực Lượng Đăc Biệt San Jose, Ông Triệu Hà Hội ĐPQ&NQ Bắc Cali, một số cựu SVSQ Khóa 9B/72, nhà văn Thanh Thương Hoàng, nhà thơ Ngọc Bích, đại diện LĐ Hướng Đạo Bách Việt, và nhiều khách mời thân hữu đến từ các nơi, phóng viên Trường Kỳ và một số nhà báo Việt Ngữ.Sau nghi lễ khai mạc, mọi người được mời nhập tiệc. Khoảng sân nhỏ tràn ngập ánh nắng, tiếng chào mời, và những tiếng cười náo nhiệt. Những tiếng hát “cây nhà lá vườn” tạo được những nụ cười vui vẻ, gần gủi thân thương. “Hát không hay nhưng vui là chính” Ông Đào Dược vui vẻ cho biết, cô Hoài Niệm có tài ngâm thơ…những tiếng hát Kim Chung, Ngọc Bích…làm cho buổi chiều họp mặt càng vui hơn. Chị Lý, chủ nhà, tận tâm tận lực tiếp đãi thức ăn với nụ cười niềm nở lúc nào cũng ở trên môi.Những người lính, trong câu chuyện tâm tình với bạn. Người ta nhắc đến các chiến công, sự gian khổ nhưng hào hùng của các chiến sĩ Đồng Minh và quân nhân QL/VNCH. Được biết, Hội AVVA ngoài các công tác chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh hội viên và gia đình của họ, Hội còn tự nguyện đảm nhận các buổi lễ an táng cho các đồng hương qua đời không có thân nhân lo việc hậu sự, hoặc vì thiếu nhân lực, tài chánh lo việc mai táng. Hội Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam (AVVA) là một Hội bất vụ lợi, với mục đích cống hiến về mọi mặt cho sinh hoạt của các Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, gia đình của họ, Cộng Đồng, và các Cựu Chiến Binh trong các lãnh vực khác nhau. Tổng hội có trên 6,000 hội viên hoạt động trong 09 khu vực, gồm có 49 Tiểu-bang và 04 vùng Lãnh thổ.Hội AVVA Chapter 201 San Jose là Hội Kết hợp với Hội Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, được sáng lập viên Ông Nguyễn Phan (Đã quá vãng) và Ông Đồng Kim Cang thành lập vào ngày 16 /07/ 2007 tại San Jose và thống thuộc các tổ chức cao cấp khác như: Hội Liên-kết Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam Văn Phòng Quốc Gia, Hội Liên-kết Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam Văn Phòng Tiểu Bang California.Hội viên gồm phần lớn Cựu Quân-nhân Quân-Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, và một số thân hữu cùng gia đình của họ. Ngoài ra Hội còn có hội viên người Hoa Kỳ. Hội AVVA /201 San Jose hiện đang hoạt động hợp tác với Hội Đồng Thống Nhất Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Quận Hạt Santa Clara trong các dịp lễ quan trọng như: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, ngày Lễ Độc Lập HK, ngày Lễ Vinh Danh các Cựu Tù Binh và Mất Tích HK, và ngày Lễ Cựu Chiến Binh HK. Hằng năm hội thường tổ chức các buổi Picnics để giúp vui và ủy lạo tinh thần các cựu thương phế binh Hoa Kỳ đang điều trị tại bệnh viện Palo Alto VA Hospital và Menlo Park VA Hospital. Ngoài ra, những khi có yêu cầu từ các Đơn-vị Quân Đội Hoa Kỳ, hoặc các Cựu Chiến Sĩ, và Chiến Sĩ Đồng Minh qua đời, hội cung cấp những quân lễ an táng như: Phũ cờ, gấp cờ trao cho thân nhân của Tử sĩ, thổi kèn tiễn đưa, và bắn 21 phát súng vinh danh.Hội AVVA San Jose là một gia đình rộng lớn của những cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn hữu, và Cộng đồng của những Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam. Hội hy vọng sẽ đem lại niềm tự-hào và danh-dự cho các Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam từ những kinh nhiệm tiêu cực về cuộc chiến Việt Nam. Người trách nhiệm cho biết sẽ luôn luôn tích cực nổ lực trong những mục tiêu thực tiễn với một tinh thần đúng đắn và thống nhất, để thể hiện thực tâm phục vụ của Hội đối với các Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, cùng tất cã các Cựu Chiến Sĩ khác, và gia đình.