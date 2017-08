Vinh Dự Khi Nhận Đẳng Hiệu HĐ Đại Bàng (Eagle Scout)

Hướng Đạo VN.

Trong sinh hoạt Hướng Đạo để tạo sự thích thú cho các em HĐS, các Hội HĐ khắp hoàn vũ đã có một hệ thống các Chuyên hiệu (Merit Badges) và Đẳng hiệu (Rank). Tại VN (trước 1975) có Tân Sinh, Hạng Nhì, Hạng Nhất, Hướng Đạo Việt Nam, HĐ Lạc Long…Tại Hoa Kỳ, một cách tổng quát, Đẳng hiệu cao nhất là Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout), hội Nữ có Gold Award. Để có thể nhận các đẳng hiệu nầy, HĐS cần có thời gian ít nhất là 2 năm để hoàn tất các chuyên hiệu. Theo từng Đẳng hiệu, các HĐS cần có 21 Chuyên Hiệu và thực hiện một công trình công cộng (Final Project) để nhận đẳng hiệu HĐ Đại Bàng.Những người Việt bỏ nước ra đi, khi đến định cư tại các quốc gia tự do (chỉ có các quốc gia tự do mới có phong trào HĐ) đã gia nhập và sinh hoạt với các Hội HĐ tại quốc gia định cư. Những người cựu Huynh Trưởng, hoặc các HĐS đã tái lập lại phong trào mang tên Hướng Đạo Việt Nam, và đông nhất là tại Hoa Kỳ.Riêng tại vùng San Jose và các thành phố phụ cận, người Việt có đến 12 đoàn Hướng Đạo mang tên Việt và trực thuộc Hội Nam và Nữ HĐHK.Trong cuối tuần qua, 20/8/2017, trong cộng đồng người Việt có một gia đình được vinh dự có một người con nhận đẳng hiệu HĐ Đại Bàng, em HĐS Peter Nguyễn, con của ông bà Nguyễn Đức Hùng. Gia đình ông Hùng đến HK vào năm 1983, Peter Nguyễn được sanh ra tại San Jose, có một người em gái. Em tham dự các sinh hoạt HĐ vào năm 2013, liên đoàn Hướng Việt. Gia đình cho biết, Peter theo học tại California Connections Academy (K-12) và đã tốt nghiệp trung học vào năm 17 tuổi với điểm ra trường 4.11 (2017) bên cạnh đó em còn học và hoàn tất 56 units đại học tại Evergreen College. Em sẽ nhập học tại đại học CSU (California State University Academy) Vallejo, ngành hàng hải –Marine Engineering Technology. Trong sinh hoạt HĐ, Peter Nguyễn đã hoàn tất những đòi hỏi để nhận được đẳng hiệu cao nhất Eagle Scout với 33 Merit Badges (chuyên hiệu).Gia đình em rất vui và hãnh diện về Peter Nguyễn. Ông Hùng cho biết Peter rất thích bơi lội và nghành hàng hải. Người cha đỡ đầu, anh Khổng Giáp, là một HĐS thuộc Kha Đoàn 475 tại San Jose. Trong buổi lễ và tiệc mừng, anh Khổng Giáp đã trao tặng cho người con nuôi (tinh thần) một lá cờ Vàng, và anh mong con anh sẽ làm rạng danh người Việt. Anh nhắn nhủ “Con hãy giữ 3 đức tính của người HĐ: Thật Thà, Trong Sạch, Tận Tâm. Chúc con bước vào đời vào thành công.” Anh cho biết Peter sẽ nập học vào ngày 23/8/2017. Trong buổi tiệc mừng, có hàng trăm bạn hướng đạo của anh Giáp Khổng đến chung vui, trong đó có những người bạn sinh hoạt chung khi còn Kha Đoàn 475.Tưởng cũng nên biết, trong các sinh hoạt của một người Hướng Đạo ngoài các buổi cắm trại, ca hát, làm công tác cộng động, phục vụ tha nhân, v.v... các Hướng Đạo Sinh còn có chương trình thăng tiến cho bản thân xuyên qua các đẳng cấp dành cho từng lứa tuổi. HĐ có 4 ngành: Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, và mỗi ngành có những chuyên hiệu và đẳng hiệu khác nhau. Ở ngành Ấu có các chuyên hiệu và đẳng hiệu nhằm khuyến khích các thiếu nhi làm việc tốt mỗi ngày. Ở tuổi thiếu sinh có đẳng hiệu Đại Bàng, các HĐS nữ có Bronze Award, Silver Award, và Gold Award.Những chuyên hiệu và đẳng hiệu này nhằm khuyến và đánh dấu những tiến bộ trong sinh hoạt. Một huynh trưởng cho biết “Đẳng hiệu hay Award không phải là mục tiêu của phương pháp hướng đạo. Đó là những phương tiện nhằm hướng dẫn các thanh thiếu niên tự huấn luyện sửa đổi cho chính bản thân và trở thành công dân hữu ích cho xã hội.”Trong nghi thức trang trọng, các em nhận Đẳng Hiệu Đại Bàng sẽ thắp nến và tuyên đọc 3 (ba lời hứa và 12 điều luật Hướng Đạo (HĐVN 10 điều).Trên con đường vui chơi và sinh hoạt (Trail to Eagle Scout) để trở thành HĐS Đại Bàng các em HĐS phải có nhiều nỗ lực để sửa đổi bản thân, vun bồi khả năng lãnh đạo chỉ huy và có tinh thần phục vụ cộng đồng.Nghi thức Eagle Net do một HĐ Đại Bàng (Eagle Scout) thâm niên hiện diện trong buổi lễ triệu tập đội Đại Bàng với các HĐ Đại Bàng cùng tuyên đọc lời hứa (Eagle Scout Oath) để nhận vinh dự là những thành viên mới gia nhập vào Eagle Net của HĐ Hoa Kỳ (BSA.)Muốn đạt được đẳng hiệu Đại Bàng, một HĐS phải có ít nhất 21 chuyên hiệu (Merit Badges) và trải qua 5 giai đoạn Tân Sinh, Hạng Nhì, Hạng Nhất, Star, Life và cuối cùng phải hoàn tất một công trình công ích cho cộng đồng, và được một hội đồng xét duyệt (Board of Review) công nhận. Hướng Đạo Đại Bàng phải lấy trước khi bước qua tuổi 18.Phong trào Hướng Đạo thế giới hiện đang có mặt ở 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với số hội viên ước chừng hơn 40 triệu người. Hướng đạo là một phong trào phi chính trị, với mục đích là giáo dục giúp thanh thiếu niên có tinh thần yêu tổ quốc, ý thức cộng đồng và tinh thần tự lập trong các sinh hoạt.Hội Hướng Đạo Việt Nam được thành lập vào năm 1930, là một hội viên của Phong trào Hướng đạo Thế giới vào năm 1957. Sau năm 1954 (ở miền Bắc) và năm 1975 (ở miền Nam) phong trào Hướng đạo VN đã bị cộng sản cấm hoạt động.Hướng đạo, qua các sinh hoạt ca hát, trò chơi gần gủi thiên nhiên, du ngoạn, cắm trại...v.v., tạo cho các Hướng Đạo Sinh tháo vát, tự tin, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, trở thành những công dân có trách nhiệm, biết trọng danh dự và hữu ích cho xã hội.Hướng Đạo có nghĩa là dẫn đường, chữ "đạo" trong Hướng đạo có nghĩa là “con đường” nó hoàn toàn không có liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào. Các đơn vị Hướng đạo không phân biệt tôn giáo.Từ lúc thành lập vào năm 1930, Hướng Đạo Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, thu hút rất đông những nhân vật sau này giữ những vai trò quan trọng trên chính trường miền Bắc cũng như miền Nam. Hướng Đạo là một phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên rất tốt, xuất phát từ sự mong muốn thanh thiếu niên được giáo dục theo phương pháp Hướng Đạo, để trở thành những công dân tốt và hữu ích cho đất nước.