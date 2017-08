Sony Có Thể Trả Lại 50% Tiền Cho Người Xài Xperia Ở Mỹ

Khoảng cuối tháng 08/2017, tòa án Liên bang ở thành phố New York đã thông qua một vụ kiện của người sử dụng, cáo buộc Sony đã quảng cáo quá mức về khả năng chống nước của một số model smartphone và tablet Xperia. Trong khi đó, thực tế, các thiết bị dòng Xperia vẫn có thể bị hỏng do nước, hoặc khi sử dụng trong nước.Những người dùng tham gia vụ kiện cho rằng họ đã bị lừa dối bởi Sony, dẫn tới việc thiết bị họ mua về bị hỏng do sử dụng ở dưới nước.Sony có thể sẽ phải hoàn trả 50% tiền mua sản phẩm cho người dùng và phải gia hạn thêm 12 tháng bảo hành cho 24 model Xperia được quảng cáo là có tính năng chống nước của hãng. Trong số đó có cả các mẫu smartphone cao cấp nhất mà Sony mới ra mắt. Chẳng hạn như Xperia Z1, Xperia Z1, Xperia Z1 Compact, Xperia Z Ultra, Xperia Z5 Compact…Tuy nhiên, nếu các điều kiện được áp dụng thật sự, chúng chỉ được áp dụng tại khu vực Mỹ. Những người dùng đã mua thiết bị Sony Xperia tại các thị trường khác sẽ không được hoàn trả tiền cũng như sẽ không được gia hạn thêm thời gian bảo hành.Theo: Nguoivietphone.com