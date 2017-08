Cố Vấn Tinh Thần Tại Bạch Ốc: TT Trump Được Chúa Chọn; Tỉ Lệ Dân Mỹ Ủng Hộ TT Trump Dưới 40% Sau Vụ Charlottesville

WASHINGTON - Bà Paula White, cố vấn tinh thần tại Bạch Ốc, khẳng định: TT Trump được Thiên chuá chọn, chống Trump là chống lại bàn tay của Thượng đế.Trong chương trình truyền hình “The Jim Baker Show” tối Thứ Ba, mục sư White giải thích: tranh cử thành công của ông Trump là tương tự chuyện kể trong sách thánh Hebrew về 1 phụ nữ có tên Esther đuợc tuyển lựa để làm nữ hoàng khi cả 2 phe không đuợc chọn.Theo ghi nhận trong sách thánh này, Esther là con của 1 goá phụ sống tha hương, nhưng là người thông minh và xinh đẹp đuợc Vua Persia phong làm hoàng hậu khi đa số người Jew bị kỳ thị, bị đàn áp – ở địa vị hoàng hậu, nhân vật Ester đã có thể ngăn cản âm mưu giết hết người Jew tại Persia (nay là Iran). Sách thánh kết luận: Esther đuợcChuá chọn để giao sứ mạng như thế.Bà White so sánh TT Trump với hoàng hậu Esther - bà nhấn mạnh: ông Trump không là chính khách hào nhoáng nhưng đuợc Thượng đế dựng lên dù nhiều người không ưa thích.Liên quan đến TT Trump, một bản tin khác cho biết rằng tỉ lệ công dân ủng hộ TT Trump thấp dưới ngưỡng 40% sau các phát biểu không đồng nhất của ông về phe chịu trách nhiệm bạo động gây thương vong tại Charlottesville - kết quả thăm dò dân ý của Morning Consul/Politico ghi: 39% đối tượng phỏng vấn chấp nhận các hành động của TT Trump. Thành phần không tán đồng chiếm 56%.Cùng trong đảng CH, 73% ủng hộ (so với 81% trong tuần trước) - chỉ 1% cử tri theo đảng DC và cử tri độc lập chấp nhận ông Trump.Cuộc khảo sát tuần qua cũng do Morning Consult/Politico thực hiện cho thấy 44% cử tri hậu thuẫn TT thứ 45.