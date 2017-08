New York: 1 Phụ Nữ Bị Xô Xuống Đường Xe Điện Ngầm

NEW YORK CITY - 1 thanh niên da đen tuổi phỏng chừng trên 20 xô 1 phụ nữ xuống đường sắt tại bến xe điện ngầm thuộc địa phận East Village hồi trước 9 giờ tối Thứ Ba.Tin từ Sở cảnh sát New York xác nhận: bến xe F, tại ngã tư đường Houston và đại lộ Second chứng kiến 1 bà 49 tuổi bị hất từ phiá sau xuống đường xe điện.Nghi can đuợc mô tả là người đa đen mặc quần áo đậm màu nhanh chóng thoát chạy. May là không có đoàn xe nào chạy tới và 1 người tốt bụng đã kéo bà lên sàn nhà ga.Công nhân cứu thương đưa nạn nhân vào bệnh viện Bellevue với các thương tích nhẹ, gồm 1 đường cắt da đầu.