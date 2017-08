Hiệu Phó Hứa Biên Chế, Ép Sex Cô Giáo, Tung Clip Tống Tình

HANOI -- Chuyện chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Nữ giáo viên tiểu học tố hiệu phó tung clip sex tống tình...Báo Tuổi Trẻ ghi rằng theo đơn của bà T., vì muốn vào biên chế nên bà đã quan hệ tình cảm với ông H. và cho ông quay clip. Sau khi bà đòi chia tay, ông H. dùng chính tài khoản của bà để tung clip lên mạng, chỉ xóa mặt ông.Ngày 23-8, Đội tham mưu tổng hợp Công an huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ UBND huyện chuyển đến để xác minh tố cáo của một nữ giáo viên về việc bị hiệu phó nhắn tin đe dọa, tung clip sex để xúc phạm danh dự, nhân phẩm mình.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng: Thông tin được biết cuối năm 2016 chồng bà T.T. (34 tuổi, nguyên giáo viên hợp đồng theo tháng của một trường tiểu học tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) có đơn tố cáo việc ông H.H.H. - hiệu phó phụ trách chuyên môn trường này có quan hệ bất chính với vợ ông.Trong đơn cũng nêu ông H. còn dùng clip sex quay giữa ông với bà T. để phát tán lên mạng xã hội Facebook và gửi đến nhiều người.Đổi tình lấy biên chếNước mắt đầm đìa, bà T. kể, đầu năm 2013, bà được chồng nhờ mối quan hệ xin cho về dạy hợp đồng theo tháng tại trường tiểu học ở xã Cuôr Knia.“Mấy tháng sau, ông H. luôn gạ gẫm, nói sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy, lo cho tôi vào biên chế chính thức nếu tôi quan hệ tình cảm với ông ấy. Lúc ấy tôi đã chấp nhận và nhiều lần đi nhà nghỉ cùng ông H.” - bà T. nói.Theo bà T., một trong những lần đi nhà nghỉ, ông H. nói “diễn lại cảnh ái ân” để quay clip, cất làm kỷ niệm chung và bà đồng ý. Lúc này ông H. cũng lập Email, Facebook để bà T. giao lưu, liên lạc.“Thời gian sau, tôi lo sợ gia đình và nhà trường phát hiện mối quan hệ bất chính này nên đã chủ động nói chia tay với ông H.. Ông ấy không đồng ý mà liên tục gọi điện, nhắn tin, chặn đường để níu kéo, đánh tôi vì cho rằng tôi có người khác. Ông còn dọa nếu tôi không tiếp tục thì sẽ tung clip giữa chúng tôi lên mạng” - bà T. khổ sở kể.Theo bà T., ông H. còn dùng sim rác nhắn tin đến chồng bà và nhiều người bên gia đình chồng nói bà ngoại tình.“Tệ hơn, ông đổi mật khẩu facebook, email của tôi rồi dùng chúng gửi clip sex giữa chúng tôi đến nhiều bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, clip này đã bị chỉnh sửa, xóa mặt ông ấy” - bà T. kể.Bà T. nói thêm trong thời gian hẹn hò, vợ ông H. phát hiện đã đến chửi bà. Tuy nhiên khi bị ông H. quấy rối bằng tin nhắn, điện thoại, phát tán clip đến nhiều người, bà đã phải chủ động gặp vợ ông H. nhờ can thiệp, nói ông H. đừng “phá” nữa.Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào sáng 9-3-2016, khi bà T. đang ở trường thì ông H. vào đánh, giật điện thoại bà T.. Sự việc đã được Công an xã Cuôr Nia huyện Buôn Đôn lập biên bản, ghi nhận.Sau đó bà T. làm đơn trình báo về mối quan hệ giữa hai người cũng như việc ông H. hay nhắn tin quấy rối, gửi clip đi nhiều nơi đến chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, cơ quan các cấp để tố cáo, nhờ can thiệp.Hiện bà T. đã không được tiếp tục ký hợp đồng tại trường nữa, gia đình cũng không còn hạnh phúc.Ngày 16-8, UBND huyện Buôn Đôn cũng có thông báo không tái bổ nhiệm chức hiệu phó với ông H. vì ông đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm những điều đảng viên không được làm.Đặc biệt, có vẻ như cán bộ cấp cao Đắk Lắk sẽ bao che cho ông Hiệu Phó dâm đãng: bản tin báo Tuổi Trẻ ghi nhận:“Tuy nhiên, tổ công tác chưa kết luận được người quay clip là ai, người đàn ông trong hình ảnh, clip mà bà T. cung cấp có đúng là ông H. hay không (vì clip đã xóa mặt người đàn ông). Ngoài ra, số điện thoại nhắn tin cho bà T. và gia đình có phải của ông H. hay không cũng cần xác minh lại...Vì lẽ đó, huyện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.”Nghĩa là, ông Hiệu Phó sẽ thoát tội?