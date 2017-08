Hà Nội Sẽ Cấp Nhà Cho Nhà Văn Đỏ

HANOI -- Văn nghệ sĩ cung đình sẽ được ưu đãi... trong khi đó, văn chương đồng tính sẽ được giảng dạy trong nhà trường. Có một điều kiện được nhắc lại: văn chương phải chống lại “âm mưu diễn biến hòa bình”...Bản tin VnExpress kể rằng: Văn nghệ sĩ khó khăn được Chính phủ hỗ trợ nhà ở.Khoảng 200 căn hộ sẽ được xây dựng theo phương án giao Hà Nội bố trí quỹ đất, ngân sách trung ương hỗ trợ hạ tầng thiết yếu.Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; đồng thời, hỗ trợ văn nghệ sĩ có khó khăn trong cuộc sống với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng mỗi năm.Bản tin ghi rằng Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương hỗ trợ các văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước mắt, Chính phủ sẽ xây dựng khoảng 200 căn hộ tại Hà Nội theo phương án giao thành phố bố trí quỹ đất đã giải phóng mặt bằng. Ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phần còn lại huy động từ các nguồn khác như sự đóng góp của văn nghệ sĩ, xã hội hóa...Trong khi đó, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng. Công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật cũng phải thay đổi để hoạt động này có tính khoa học, thuyết phục hơn."Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần có giải pháp phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm phi văn hóa và âm mưu diễn biến hòa bình thông qua văn hóa, tư tưởng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút tài trợ cho hoạt động văn học, nghệ thuật bằng nhiều hình thức phù hợp", thông báo nêu.Bản tin VnExpress cũng ghi thêm: Ngoài ra, Liên hiệp xin phép được bổ sung vốn cho quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật thêm 15 tỷ đồng, lập đề án phục hưng sân khấu, điện ảnh...Trong khi đó, bản tin báo Một Thế Giới cho biết về “Giảng dạy văn chương đồng tính trong nhà trường.”Chục năm trở lại đây, văn đàn Việt chứng kiến những bước đi mới của văn học đồng tính. Trong khu vực giảng dạy, những hoạt động tiếp nhận văn học đồng tính cũng có nhiều câu chuyện đáng bàn.Ông Trần Xuân Tiến, Giảng viên Khoa KHXH&NV của Trường đại học Văn Hiến, nói với báo Một Thế Giới:“Từng được xem là một đề tài cấm kỵ, văn học đồng tính đến nay đã có vị trí nhất định trong bức tranh văn học Việt. Tuy nhiên, đó là vị trí chưa đúng mức so với giá trị nghệ thuật lẫn giá trị xã hội mà nó dung chứa.Xuất hiện khá muộn so với thế giới, tác phẩm văn học đồng tính đầu tiên tại Việt Nam thường được gán cho bài thơ Tình trai của Xuân Diệu ở miền Bắc, và tiểu thuyết Khung rêu (1969) của Nguyễn Thị Thụy Vũ ở miền Nam. Tuy vậy, chỉ khoảng chừng trên dưới 15 năm trở lại đây, đề tài đồng tính mới được giới sáng tác văn học khai thác mạnh mẽ; thậm chí có lúc trở thành làn sóng, là "mốt" thời thượng trong sáng tác. Những tên tuổi được nhắc đến nhiều có thể đến như Bùi Anh Tấn, Vũ Đình Giang, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Thơ Sinh, Nguyễn Ngọc Thạch…Trong bối cảnh sự đấu tranh cho quyền tự do, bình đẳng của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) được phổ rộng ở cấp độ toàn cầu, văn chương đồng tính sẽ còn có những bước tiến mới trong tương lai. Còn hiện tại, văn chương đồng tính đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức......giảng dạy văn học đồng tính có thể xem là một kênh thông tin để tuyên truyền về chống bất bình đẳng giới (trong đó có LGBT); và ngược lại, đẩy mạnh tuyên truyền về chống bất bình đẳng là để rộng đường cho việc tiếp nhận văn học đồng tính. Áp dụng các thuyết phê bình mới trong việc tìm hiểu, phân tích các tác phẩm văn học đồng tính cũng là một hướng đi khả dĩ...”