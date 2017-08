Tòa Án Đức Ủng Hộ Trục Xuất Tín Đồ Hồi Giáo Đe Dọa An Ninh

BERLIN - Toà án hành chính liên bang tán đồng biện pháp trục xuất di dân là tín đồ Hồi Giáo Salafist đuợc tin là nguy hiểm về an ninh – 2 nguời đàn ông nguyên là dân Nigeria và Algeria kiện chống lại lệnh trục xuất với lý do: sẽ bị kỳ thị và đánh đập khi trở về nguyên quán.Các vị thẩm phán của toà hành chính tại thành phố Leipzig kết luận: quyết định tống xuất của chính quyền tỉnh bang theo điều 58a của Luật cư trú là hợp pháp. Tòa này giải thích: tống xuất ngoại kiều có tiềm năng trở thành mối nguy an ninh là hợp thức, và cũng có đủ bằng chứng 2 nghi can này bị cực đoan hoá và từng dọa bạo động. Họ bị bắt tại Gottigen hồi Tháng 2 sau 1 thời gian bị theo dõi.Điều 58a của Luật cư trú được bổ túc năm 2005.Vụ bạo động khủng bố nhắm chợ Giáng Sinh tại thủ đô Berlin cuối năm qua đưa tới 10 vụ tống xuất - 7 người trong số này đang chống án. 2 phe đối đầu trong tổng tuyển cử Tháng 9 cùng tán đồng phán quyết về trục xuất của toà Leipzig.