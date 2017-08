Tố Cáo Pakistan Chứa Chấp Khủng Bố Của Trump Bị Phản Đối

ISLAMABAD - Trong tuyên bố về Afghanistan, TT Trump tố cáo Pakistan chưá chấp loạn quân Taleban, không giúp chính quyền Kabul bình định.Ông Trump nói rõ “Pakistan đi hàng hai” khi nhận viện trợ của Hoa Kỳ trong khi ám trợ loạn quân Hồi Giáo quấy rối tại lân bang Afghanistan. Theo lời ông, Hoa Kỳ viện trợ Pakistan hàng tỉ MK trong khi họ chưá chấp khủng bố mà chúng ta đối đầu trong vùng.Islamabad nhận thấy lân bang Ấn Độ có nguyên tử là đối thủ không thể đánh bại, nên theo đuổi chiến luợc ủy nhiệm, hậu thuẫn các nhóm vũ trang như Taleban Afghanistan để quấy rối đối phương và để ngăn ngừa sự nổi dậy của 1 chính quyền thân New Dehli.Thường dân Pakistan không có quyền về chiến luợc nhưng hứng chịu mọi mất mát trong bạo động do loạn quân Hồi Giáo gây ra từ nhiều năm – hàng ngàn người thiệt mạng từ 2007.Phát biểu về chính sách Afghanistan của TT Trump khơi lại sự đau lòng và phẫn nộ trong dư luận Pakistan.Ký mục gia Zahid Hussain của báo Dawn viết: cũng như các chính quyền trước, Bạch Ôc của Trump hoàn toàn phớt lờ các quyền lợi của Pakistan. Theo ông Hussain, yêu cầu Ấn Độ dự phần giải quyết vấn đề Afghanistan là “vượt ranh giới đỏ với Pakistan”.Nhà phân tích Rahimullah Yousufzai phát biểu: Pakistan không thể hậu thuẫn Hoa Kỳ theo hướng củng cố vai trò của Ấn Độ.Mục xã luận của các tờ báo lớn khuyến cáo TT Trump thận trọng sau khi ông hô hào New Dehli tích cực dự phần tìm kiếm giải pháp hoà giải tại Afghanistan.Dân thường cũng phản đối Trump - 1 cư dân Islamabad 24 tuổi nói: chúng tôi là nạn nhân của khủng bố, chúng chạy sang Afghanistan nếu không bị giết.Những người khác nghĩ là nên ngưng hợp tác với chính quyền Trump để tiếp nhận nhiều tỉ MK đầu tư về hạ tầng cơ sở từ Trung Cộng.Tại thương cảng Karachi, thuờng dân thấy những nan đề lớn hơn – như 1 tiểu thương nói “Trump là kẻ dối trá và là người chống Hồi Giáo. Với chúng tôi, trộm cướp hàng ngày là ác mộng”.