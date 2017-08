Kinh Doanh, Cán Bộ Ép Sex Cô Giáo, Sạt Lở, Heo Chết

Trong khi điều kiện kinh doanh đang siết chặt các doanh nghiệp VN, và thế gỡ chỉ là phải hối lộ, cán bộ ngành giáo dục ép sex cô giáo với hứa hẹn cho vào biên chế. Xã hội chủ nghĩa thiên đường chăng?Báo Giao Thông kể về: Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh...Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT trình Chính phủ tại phiên họp sáng 22/8, Bộ KH&ĐT đề xuất bỏ 1.930 yêu cầu, điều kiện về kinh doanh được cho là những giấy phép con cản trở doanh nghiệp lâu nay.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể rằng tại Đắk Lắk: Nữ giáo viên tiểu học tố hiệu phó tung clip sex tống tình.Theo đơn của bà T., vì muốn vào biên chế nên bà đã quan hệ tình cảm với ông H. và cho ông quay clip. Sau khi bà đòi chia tay, ông H. dùng chính tài khoản của bà để tung clip lên mạng, chỉ xóa mặt ông.Bản tin VOV kể: Hãng dược bắt tay bác sĩ để bán thuốc giả?Trong số các thủ đoạn nhằm hợp thức hóa thuốc giả của Vn Pharma, có một điểm rất đáng lưu ý là công ty này đã bắt tay với bác sĩ trong việc kê đơn.Bác sĩ hưởng hoa hồng, công ty thu lời trên các hóa đơn của người bệnh.Thuốc ung thư dỏm là sát nhân đấy nhé...Báo Tiền Phong kể: Khóc, hoảng loạn, trốn vào góc phòng là những gì mà nữ bác sỹ Hoàng Thị Minh trải qua khi bị người nhà bệnh nhân vây đánh tại phòng cấp cứu của bệnh viện 115 Nghệ An.Bác sỹ Hoàng Thị Minh (khoa Cấp cứu, bệnh viện 115 Nghệ An) kể: “Lúc bệnh nhân vào cấp cứu, chúng tôi đã khám và sơ cứu bệnh nhân, tôi có giải thích với những người đi cùng và hỏi “gia đình có đồng ý để bệnh nhân nhập viện ở đây không?”, bệnh nhân đồng ý nhập viện. Lúc đấy, tôi liền ra các chỉ định để chụp phim, xét nghiệm, mọi thủ tục cơ bản hoàn tất. Khoảng thời gian lấy máu, đợi kết quả xét nghiệm cũng lâu hơn nên lấy máu trước rồi sau đó mới đi chụp phim.Đang chuẩn bị chụp phim thì anh Thắng đến, anh ấy yêu cầu cho bệnh nhân đi chụp phim luôn, tôi giải thích là chờ để bệnh nhân được sơ cứu ổn định rồi sẽ đưa đi chụp phim. Không hiểu chuyện gì, anh ấy “xửng cồ” lên, chửi tôi lời lẽ xúc phạm rồi dùng tay tát, đấm vào mặt tôi.Tôi bị ngã ngửa va vào tập hồ sơ phía sau tường. Lúc đó, anh Lê Quang Hòa (điều dưỡng) chạy ra hỏi “có vấn đề gì?”. Một lúc sau, tôi chạy vào phòng trực thì không bị đánh nữa mà anh Hòa bị đánh.Báo Khỏe Plus 24h kể chuyện Sài Gòn: Chướng mắt trước việc nhiều xe đỗ trước cửa, chủ nhà hàng Lộc Phát (68) đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ tên Tâm đạp phá hàng loạt ô tô của các tài xế Grabcar.Báo Thanh Niên kể: Công trình tượng đài đang nghiệm thu bị sạt lở nghiêm trọng...Công trình tượng đài Đại đội săn tàu trên sông Giồng Trôm, thuộc xã Lương Hòa, H.Giồng Trôm (Bến Tre) với kinh phí xây dựng 1,7 tỉ đồng, do Sở VH-TT-DL Bến Tre làm chủ đầu tư; liên doanh DNTN XD-TM-DV Tiến Phát và Công ty TNHH Hữu Thịnh thi công đến tháng 6.2017 hoàn thành, đang trong thời gian nghiệm thu thì bị sạt lở nghiêm trọng.Báo SGGP kể chuyện chàng trai: Từ bỏ học bổng tiến sĩ về quê trồng rau sạch.Anh Lê Đình Quả khiến nhiều người quen biết ngạc nhiên khi quyết định nghỉ việc ở một đơn vị nhà nước, khước từ suất học bổng tiến sĩ ở Úc, trở về quê vợ tại Bố Trạch (Quảng Bình) trồng rau sạch hữu cơ…Anh Quả sinh năm 1981, tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đóng tại Quy Nhơn (Bình Định). Anh bảo vệ luận văn thạc sĩ hạng ưu tại Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, là nguồn cán bộ trẻ của viện.Với những nghiên cứu khoa học thành công như áp dụng các mô hình thâm canh làm giàu từ rau sạch, anh được dự án ACIAR Việt Nam cấp học bổng học tiến sĩ tại Úc, nhưng anh từ chối, quyết định về quê vợ khởi nghiệp trồng rau hữu cơ.Bản tin VTV kể: Gần 50% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiêu vào các khoản mục lớn, dù vậy người Việt vẫn đứng đầu thế giới về tiết kiệm.Đó là kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường Nielsen. Người tiêu dùng Việt Nam đứng đầu toàn cầu về chỉ số tiết kiệm với 76%.Bản tin VTC News kể: Ngày đầu tháng cô hồn tháng 7 âm lịch, nhiều cửa hàng vàng ảm đạm.Dạo quanh những cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội, trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân)… vào ngày đầu tiên của tháng cô hồn 22/8 (tức 1/7 âm lịch), hầu hết các cửa hàng đều rất vắng khách.Cửa hàng ngoài nhân viên trông xe và bán hàng thì thi thoảng mới có khách ra vào, nhưng chủ yếu cũng chỉ để đổi ngoại tệ, việc mua bán vàng gần như không có giao dịch.Bản tin VnExpress kể: Gần bảy tấn lợn chết cập cảng ở Quảng Ninh.Hàng chục xác lợn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối bị cảnh sát phát hiện trên con tàu cập cảng Mũi Chùa (Quảng Ninh).Sáng sớm 22/8, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) phát hiện một chiếc tàu biển kiểm soát Quảng Ninh chở lợn đỗ tại tại cảng Mũi Chùa, thuộc thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng.Kiểm tra tàu, cảnh sát xác định 72 con lợn đã chết (gần 7 tấn) đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Chủ tàu và chủ hàng đều vắng mặt, chỉ có hai nhân viên đang coi tàu.Xã hội càng lúc càng kỳ lạ...