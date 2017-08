Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ Họp Mặt “Huynh Đệ Chi Binh”

Trong họp mặt hè của Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Garden Grove Park, hàng trăm các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia đã tham dự buổi họp mặt Hè theo thông lệ hằng năm do Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức.Trước khi bước vào chương trình sinh hoạt, Chiến hữu Đinh Quang Truật điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng hát bản “Chiến Sĩ Vô Danh” để tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ vô danh đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc.Sau phần nghi thức chiến hữu Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy Niên Trưởng qúy chiến hữu và gia đình, các cơ qan truyền thông, thân hữu. Ông tiếp: “Chúng ta là những chiến sĩ QL/VNCH, chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ Miền Nam nước Việt, để đồng bào chúng ta được hưởng sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Có lẽ chúng ta đều thích có picnic trong những ngày nghỉ của mình, đặc biết là mùa Hè. Một buổi ăn ngoài trời mang lại nhiều hứng thú, phấn khởi và quên đi những sự phiền muộn trong cuộc sống của chúng ta.Và đặc biệt ngày hôm nay cũng là ngày lễ Nhân Đạo Thế Giới gọi tắt là WSE. Ngày lễ quốc tế dành cho các công nhân, nhân viên nhân đạo, những người đã mất cuộc sống của họ khi làm việc cho nhân đạo. Thưa qúy vị, Picnic là cách tốt nhất để thể hiện niềm vui và cuộc sống, đồng thời với tình huynh đệ chi binh. Cá nhân tôi và không biết tất cả niên trưởng ở đây có nghĩ rằng Picnic là đem lại cho chúng ta sự thay đổi để tương tác hơn trong tình đồng đội. Không ai lớn, không ai nhỏ.”Ông tiếp: “Chúng ta đều cư xử và thích thú với nhau như đứa trẻ đi picnic. Đó là một cách vui vẻ và tình huynh đệ chi binh của chúng ta đối với nhau. Thay mặt Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ chúng tôi tuyên bố khai mạc buổi picnic Hè và chúc quý niên trưởng các chiến hữu có bữa ăn ngon miệng, vui vẻ, thích thú và nếu có gì sơ sót xin lượng thứ cho.”Tiếp theo lời phát biểu của Niên trưởng Trần Quan An Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại và Niên trưởng Nguyễn Văn Ức Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Hai vị nầy đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Tây Nam Hoa Kỳ, và qúy vị cũng chúc tất cả mọi người tham dự có một ngày họp mặt Hè thật vui trong tình “Huynh Đệ Chi Binh.”Các chiến hữu và gia đình sau đó dùng cơm trưa với nhiều món ăn ngon do các phu nhân của các chiến hữu đóng góp. Trong lúc nầy mọi người cùng ăn, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các anh chị nghệ sĩ thân hữu và các anh chị trong Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn. Đặc biệt có các màn trình diễn về những vũ điệu dân ca do các hậu duệ Hội Đền Hùng và Hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trình diễn thật xuất sắc đã được đồng hương nhiệt liệt tán thưởng.Được biết buổi sinh hoạt Hè “Huynh Đệ Chi Binh” năm nay do Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Tây Nam Hoa Kỳ cùng một số các thành viên trong ban tổ chức, gồm có các chiến hữú: chiến hữu Bùi Đẹp, Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Huy Hoàn, Vũ Trọng Mục, Đinh Quang Truật, Lê Kim Cương, Quỳnh Hoa, Tuyết Hạnh, Trần Anh Tuấn… Riêng ban ẩm thực thì được sự tiếp tay nồng nhiệt của các phu nhân các vị trong ban tổ chức và nhiều chị em trong hội Nữ Quân Nhân Nam California.