Charlottesvilles, Sự Thật Về Lời Lên Án Bạo Động Của Tổng Thống Trump



. . . Charlottesville vào cuối tuần, thứ Bảy 12/8/2017, một tượng đài kỷ niệm lịch sử bị kéo xuống và đập phá, một số bình dân ở giữa biểu tình phản đối; cuộc đụng độ giữa nhóm cực tả và các nhóm Neonazi, KKK khiến một người phụ nữ bỏ mạng và nhiều người khác bị thương. Có lẽ quí vị đã từng nghe, thấy các loa của TTDC từ nhiều phe phía chính trị hai bên trái phải gần – xa, từ đầu xương cánh tay, bả vai đến chót hai bàn tay bàn luận, lên án tưng bừng. Ngày nào cũng như ngày hội đấu võ miệng. . . Theo sau, mấy hôm nay, hàng loạt các tượng đài kỷ niệm lịch sử chiến tranh Nam Bắc và hoà hợp dân tộc đã bị đập phá, san bằng ở khắp nhiều tiểu bang.

Tưởng cuộc chiến tranh Năm Bắc đã mồ yên mả đẹp, an giấc trong lòng lịch sử; cũng chính từ đó người Mỹ xây dựng một nước phú cường, văn minh nhất thế giới và bản Hiến Pháp của nền Cộng Hoà mãi là kim chỉ nam. Nhưng vì sao mãi đến nay đất bằng lại bỗng nổi sóng, sau khi khói mù “thông đồng với Nga” gần như chẳng đi đến đâu và con tàu điều tra lại theo dấu chân mà quay mũi đến sau lưng những người trong chính quyền cũ. Các tổ chức cánh trái khắp các tiểu bang đùng đùng đòi giât sập hàng loạt tượng đài kỷ niệm lịch sử như vội vàng quật mồ cải táng lịch sử của đất nước này. Nay, Robert Lee, chứng tích lịch sử chiến tranh để học hỏi; không biết kế tiếp sẽ đến ai? Không lẽ Washington hay Thomas Jefferson chăng? Dù họ đều là những người có sở hữu nô lệ trước kia, nhưng sau cùng chính họ là những vị tổ (Founding Fathers) khai sinh ra nền Cộng Hoà của đất nước này và bám lấy ý tưởng công bằng và bình đẳng cho mọi người mà chính họ không được sống trong thời buổi như thế.

Tổng thống đã bày tỏ lo ngại “Thật đáng buồn cho đất nước chúng ta đang bị xé ra từng mảnh bằng cách dẹp bỏ những bức tượng kỷ niệm lịch sử. Bạn không thể thay đổi lịch sử, nhưng bạn có thể học hỏi từ đó. . .” Rồi thì số phận của Hiến Pháp, nền móng của nước này sẽ ra sao bỡi chính nó đã do các nhà sáng lập này làm ra? Người ta đang làm gì và tiếp theo sau là gì nữa? Phải chăng đây là mục tiêu sau cùng của một thế lực nào? Bình dân Mỹ chắc có người không khỏi lo lắng vì lịch sử không tách rời với các nhà sáng lập này.

Sự kiện xảy ra ở Charlottesvilles, gồm có một số người dân trương cờ Mỹ biểu tình phản đối vì muốn giữ lại di tích lịch sử, một số khác đòi đập bỏ, cùng với các tổ chức tả hữu đấu nhau. Hôm thứ Sáu (11/8/17) nhóm KKK và Tân quốc xã (Neonazi), từ lâu như mất dạng trong xã hội nay như hết nhịn nổi, tập trung biều tình rầm rộ chống đập bỏ các tượng đài lịch sử, đối đầu lại với các tổ chức cực tả mấy tháng qua đã tổ chức và hành động khắp nơi, nào là AntiFa, BAMN (“Bằng Mọi Phương Tiện Cần Thiết / By All Mean Necessary). . . như vụ nhân danh bảo vệ tự do ăn nói, không cho người khác nói, nhân danh công bằng, đốt phá, đánh người ở trường Berkley. Nhóm da trắng cầm đuốc hô “sinh mạng da trắng quan trọng” đối lại “mạng da đen quan trọng”. của nhóm BLM (Black Life Matter), nhóm AntiFA (chống Fascist trang phục màu đen, mặt nạ đen, cờ đen. . . Hai bên nói trên đều có vũ khí riêng. Cuối cùng bức tượng Robert Lee đã bị kéo xuống, hai bên đụng độ, một chiếc xe đâm vào đám đông, một người chết và nhiều người khác bị thương.

Đúng là “thái quá như bất cập”, bên này thái quá đã đẻ ra bên kia thái quá và kết quả chẳng những là bất cập mà là tang thương. Khác với những vở kịch đã soạn sẵn, vấn đề xã hội quan trọng là ở hậu trường chứ không phải các màn trình diễn trên sân khấu.

Các đài trực tiếp truyền hình cho thấy đám thanh niên trẻ nhảy lên đá, đạp, phun nhổ nước bọt lên bức tượng nằm ngay đơ trên bãi cỏ. Họ nguyền rủa qua khứ hơn trăm năm trước. Bình dân không hiểu nguyền rủa quá khứ hơn trăm năm trước có giúp gì cho những vấn đề trước mắt và tương lai của cá nhân lớp trẻ, của gia đình, xã hội hay đất nước này chăng? Không biết các bạn trẻ này có hiểu hết các khía cạnh của lịch sử và những vấn đề chính trị, xã hội không? Một xã hội mà hoạt động của giới trẻ đã đến mức thay vì nghiên cứu lịch sử, góp sức xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn, lại bỏ công đào bới và nguyền rủa quá khứ hả hê mà không biết ta vì ai và để làm gì thì xã hội ấy không trở thành hủ hoá mới quả là có phép lạ.

Bình dân chắc muốn hỏi có phải nền móng của đất nước này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ chăng?

Mấy hôm nay, người ta đấu võ miệng không phải về những vấn nạn của xã hội, mà đấu tố về lời lên án của Tổng Thống Trump! TTDC (Truyền thông dòng chính) và DC từ lúc tranh cử đến giờ chỉ có một việc làm là nhất cử nhất động của ông này đều phải bị đánh và người Mỹ ai mà không biết họ quyết tâm đánh ông ta đến ngã mới thôi. Nhưng trong vụ việc này họ - kể cả một số CH chống Trump đánh chỗ nào? Ban đầu thì tố là lên án trễ, trong lúc TT đã lên án chung và kêu gọi đoàn kết từ hôm thứ Bảy “Tất cả chúng ta phải đoàn kết và lên án tất cả những gì nhân danh cho sự thù ghét. Hoa Kỳ không có chỗ đứng cho hành động bạo lực như thế này. Hãy hoà hợp thành một” (We ALL must be united & condemn all that hate stand for. There is no place for this kind of violence in America. Let’s come together as one!). Phu nhân Tổng thống cũng tweet: “Đất nước chúng ta khuyến khích tự do phát biểu, nhưng hãy thông tri cho nhau mà lòng không thù ghét. Không có gì tốt từ bạo động cả” (Our country encourages freedom of speech, but let’s communicate w/o hate in our hearts. No good comes from violence) Và trong lời lên án của TT chỉ có SÁU chữ tiếng Việt )hoặc 4 chữ tiếng Anh) được TTDC chọn để đánh: “và những nhóm thù ghét khác” (and other hate groups); còn nguyên văn lời lên án và kêu gọi của Tổng Thống thì người ta đã cố tình phớt lờ, không nói tới. Mấy chữ này được lấy ra để sơn phết phục vụ cho mục tiêu riêng của phe cánh. Một số đài, báo tiếng ta cũng ăn có, khéo lựa tin để dịch sao cho có lợi cho phe đảng mình. Nhưng xét kỹ nếu lấy nguyên 6 tiếng này thì đâu có chỗ nào đánh được. TTDC rất khéo, ngắt bớt hai tiếng: “thù ghét” (hate) thành ra chỉ còn: Ông Trump lên án cả “những nhóm khác” (and other groups) tức là ông đổ đồng người tốt với nhóm KKK, NeoNazi hay Thượng tôn da trắng (White supremacist). Khi TTDC trống kèn rùm beng thì người ngay chỉ nghe chừng đó!

Bình dân không phải ai cũng có dịp nghe hết lời lên án và kêu gọi của TT Trump. Và sau đây là nguyên văn cả Anh lẫn Việt xin trình để qúi bạn đọc tiện việc xem xét và tự do nhận định độc lập theo lẽ đạo Nhân, Nghĩa, bản sắc mà người Việt nhờ đó mà tự hào.

1. Bản dịch tựa đề của video: (Đài C-SPAN dĩ nhiên khác với CNN, MSNBC, CNBC, CBS, NYT, hay Wapo…) (phần tiếng Anh và video xin nhấp chuột vào link ở cuối bài)

“Tổng Thống Trump Lưu Ý về Cuộc Bạo Động ở Chalottesvilles+.

“Tổng Thống Trump đã lên án cuộc bạo động ở Chalottesville, Virginia, do đụng độ giữa người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng biếu tình và người cánh tả khiến một phụ nữ chết và một số người khác bị thương. Một trực thăng của cảnh sát liên hệ đã bị rơi và hai cảnh sát đã thiệt mạng. Tổng thống Trump đã phát biểu đất nước cần phải đoàn kết chống bạo động do kỳ thị, rõ ràng, dứt khoát lên án người theo chủ nghĩa dân tộc và Tân quốc xã đã xuống đường ở Chalottesviles, và ông cũng nói rằng Ngành Tư Pháp sẽ theo đuổi buộc tội những thủ phạm kỳ thị bạo hành.”

2. Nghe xong video (cuối bài) qúi vị có thể đọc nguyên văn Tiếng Việt và tiếng Anh (ở cuối bài) :

Ở đây xin trích một đoạn quan trọng nhất:

“… Như tôi đã nói hôm thứ Bảy, chúng ta lên án bằng những lời mạnh mẽ hết mức đối với sự biểu lộ thú ghét cực kỳ thái quá, sự cuồng tín và bạo lực. Nó không có chỗ đứng ở Mỹ. Và như tôi đã nói nhiều lần trước đây, bất kể màu da của chúng ta, chúng ta cùng sống theo luật pháp như nhau, tất cả chúng ta chào cùng một lá cờ cao qúi, và tất cả chúng ta đều được tạo ra bỡi đấng Tạo hoá toàn năng. Chúng ta phải yêu thương nhau, chứng tỏ thiện cảm với nhau, và thống nhất với nhau trong việc lên án lòng thù ghét, sự cuồng tín và bạo lực. Chúng ta phải nhìn nhận lại mối dây ràng buộc tình yêu và lòng chân thành mang chúng ta gần gũi với nhau là người Mỹ.

Phân biệt chủng tộc là điều ác. Và những ai nhân danh gây bạo lực là bọn tội phạm và côn đồ, bao gồm KKK, Tân Quốc xã (neoNazi), thượng tôn da trắng và những nhóm thù ghét khác (other hate groups) đều là ghê tởm so với những gì mà người Mỹ chúng ta yêu mến. Chúng ta là một quốc gia thành lập trên sự thật rằng tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Trong mắt của đấng Tạo hóa chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta bình đẳng trong pháp luật. Và chúng ta bình đẳng theo Hiến pháp của chúng ta. Những ai phát tán bạo lực nhân danh cuồng tín đã tấn công tận cốt tủy của Mỹ.

Chờ đến mấy hôm sau khi sự việc xảy ra để lòng người sân hận, nguôi ngoai như mặt nước hồ trở lại phẳng lặng và có thể nhìn thấy dưới đáy nước, sự việc đâu còn ra đó, lời nào ra lời đó, chữ nào ra chữ đó. Sự thật hãy còn sờ sờ chính nó chứ không dính gì đến cái hình tướng do sự xung động nhất thời từ trong cái ngã cá nhân hay ngã tập thể nào. Và những lời trên đây của ông Trump - một Tổng thống dân cử qua đủ thủ tục truyền thống bầu cử tự do của trên hai trăm năm, hãy còn trên giấy trắng mực đen, và tiếng nói, giọng nói, hình ảnh vẫn còn trên video. Ta có toàn quyền, ta có thể dùng cả kính phóng đại để soi kỹ xem có gì sai? Có gì để chê trách? Có thiên vị phe phái nào không?

Ngoài kia trống kèn của TTDC hãy còn đinh tai nhức óc chỉ trích đủ điều ngay khi ông này mở miệng chưa hết lời. Sau cùng sáu chữ (tiếng Việt)“và những nhóm thù ghét khác” trở thành đề tài chính mà phe chống Trump và TTDC, DC làm mục tiêu chính để đánh hạ thay vì nói đến những chương trình bảo vệ, tái thiết hay xây dựng đất nước mà bình dân mong đợi và TT đang nổ lực tiến hành. Và đây là những câu mà bình dân không cần phe đảng muốn hỏi:

- Nhiệm vụ của TT là bảo quốc an dân, là đại diện cho tất cả hay đại diện một bên?

- TT là lãnh đạo đất nước chỉ lo cho toàn người tốt mà thôi hay cả công dân xấu?

- Có khi nào chỉ có một bên mà có xảy ra xung đột không?

- Lời đầu tiên ông lên án ngay sau khi xảy ra bạo động và kêu gọi bình tĩnh, hoà hợp người Mỹ, có gì sai?

- Ông không có mặt ở hiện trường và ông đã đợi khi biết rõ sự thật mới phát biểu để tránh châm dầu vào lửa ngay khi sự việc vừa xảy ra chưa rõ ất giáp như kiểu của người tiền nhiệm đã từng làm. Như vậy có gì sai?

- Giả sử ông ta lên án: “Bọn da trắng kỳ thị kia là qủi dữ, không được đá động đến các nhóm có tinh thần xây dựng, hiền hoà, tử tế như AntiFa, “Mạng Da Đen Quan trọng” hay “Bằng Mọi Phương tiện Cần thiết” (BAMN). . . thì sự thể sẽ ra sao? TTDC có tha cho ông không? Và có mang lại an bình cho mọi người không?

- Cả sáu chữ “và những nhóm thù ghét khác” lên án cả hai bên như thế có gì sai?

- Ngoài nhóm Mỹ trắng nói trên kỳ thị, còn các dân tộc có màu da khác trên đất Mỹ có kỳ thị không? Có thật là hoàn toàn không?

- Thử bỏ đi chữ “thù ghét” để chỉ còn “những nhóm khác” thì bị chỉ trích là phải. Có đúng không?

Bình tĩnh nghĩ xem, nếu ta bảo đảm nhóm của ta A, B, C nào đó bất kỳ, là trong trắng, vì ích lợi chính đáng cho con người, xưa nay không hành hung, bạo động, bất công, phi lý đập phá tài sản của công và của người khác, trong lòng không hề thù ghét bất kỳ ai thì lời lên án của ông TT đâu có kể đến nhóm của ta? Sáu tiếng “các nhóm thù ghét khác” không phải đã rõ lắm rồi sao?

Miễn luận tốt xấu, có phải ông TT đã may mắn không bỏ sót hai tiếng “thù ghét” trong 6 tiếng nói trên hay riêng toàn bộ nội dung lời lên án đã được chọn từ ngữ khá cẩn thận chinh xác?

Thế mà sao có người cuồng nộ đến mức như bà thượng nghị sĩ DC, Maria Chappelle – Nadal ở bang Missouri: “Tôi hy vọng Trump bị ám sát” (“I hope Trump is assassinated”), hay bà Ana Navarro lên CNN nói rằng “ông ta không xứng đáng là con người” – có nghĩa là con thú? (he’s unfit to be human)! Cũng trên CNN, bà Angela Rye kêu gọi cả tượng đài kỷ niệm TT Washington, Thomas Jefferson cũng phải giật xuống (CNN's Angela Rye Calls for Washington, Jefferson Monuments to Come Down) (link ở cuối bài)

Còn cái khuôn đúc “thông đồng với Nga” nay đến đâu rồi không biết? Phải chăng, cách này không được, cách kia không xong, đánh mãi không ngã và càng đánh càng thấy thấy thất vọng nên hoá cuồng? Việc như thế có khó hiểu lắm không?

Truyền thông tự do là một quyền lực lớn rất có lợi cho chế độ tự do, nó mang lại nhiều thông tin hữu ích đa chiều, và giúp nâng cao dân trí, chống lại độc tài toàn trị. Nhưng một khi nó đã trở thành lợi khí phục vụ cho một phe đảng thì nó nguy hại hơn vũ khí trong các cuộc chiến nhất thời, nó có thể tiêu diệt cả thể chế của một quốc gia, nó có thể ngu hóa cả một dân tộc, nó có thể biến xã hội an bình thành chia rẽ, xung đột hận thù để đạt được mục tiêu của chủ nghĩa mà nó tin tưởng và phục vụ. Người Việt đã có thừa kinh nghiệm đau thương này. Sinh viên học sinh, giới trẻ miền Nam ngày xưa, toàn bộ xuống đường phản chiến, chống chính phủ tự do dân chủ, để rồi khi giật sập chế độ tự do ở miền Nam, người tổ chức, biểu tượng anh hùng - Tổng Hội trưởng sinh viên học sinh hoá ra là cán bộ nằm vùng của CS và phản chiến là ai thì đã rõ! Và mấy chục triệu dân miền Bắc chỉ nghe loa một bên, thanh niên xung phong hy sinh không ngại, dấn than đi cứu dân miền Nam hoá ra sự thật hoàn toàn ngược lại! Nhưng nay tuy đã vì thế mà bỏ quê hương, bỏ cả mồ mả tổ tiên, bỏ bà con thân thuộc, sống gửi thân ở xứ người, một số không ít, kể cả những VỊ có danh tiếng chừng như vẫn chưa thấy đủ!

Lịch sử đã ngủ yên 150 năm sau chiến tranh Nam bắc kết thúc và Tổng thống Cộng Hoà Abraham Lincoln đã giải phóng nô lệ. Dân Mỹ đã “hoà hợp dân tộc” và chính từ đó mà nưc Mỹ bắc đầu vươn lên giàu có và hùng mạnh đến ngày nay. Nhưng 8 năm qua người ta hy vọng ông TT da màu đầu tiên sẽ làm cho xã hội ngày càng hòa hợp nhau hơn, nhưng người ta đã lầm vì sự thật cho thấy xã hội ngày càng phân hoá. Ông đã không quan tâm đến “Nhất ngôn hưng quốc, nhất ngôn tán quốc”, cứ mỗi lần có chuyện xảy ra thay vì kêu gọi BINH TĨNH, HOÀ HỢP, chờ điều tra, việc đâu còn đó, thì ông không ngại châm cho một câu trong khi chưa biết sự tình ra sao khiến đất bằng nổi sóng, bao nhiêu làng xóm náo động, bất ổn, tiệm quá nát tan, xe cộ, cờ xí bị đốt và nhiều tổ chức ra đời, và đó cũng là một trong những lý do ông TT Trump đắc cử vì người dân lại hy vọng sự cứng rắn nói sao làm vậy của ông này sẽ dẹp được loạn - loạn mặt nổi, mặt chìm, loạn trong, loạn ngoài, để mang lại nước Mỹ tốt đẹp như trước. Bằng chứng còn đầy trên báo, thông tin ngày nay có ai mà không biết.

Ai sao không cần biết. Riêng bình dân ai có lòng thanh thản không phe đảng, chưa bị tuyên truyền thì hẳn nhiên đã nhìn thấy sự việc ra sao, không cần thông qua lời tuyên truyền của bất kỳ ai với nhân danh gì và ở trình độ nào. Bằng mắt trần, chứ không phải bằng đầu óc phức tạp như kẻ lão luyện mị dân, phải đạo chính trị, và cũng chưa bị ngu hoá, bình dân thấy ông Trump vận động thế nào thì theo bảng danh mục (check list) mà làm như người công nhân mới nhận việc được giao. Thấy an ninh ngày càng vững, quân đội được chỉnh trang, cựu chiến binh được chăm sóc chu đáo với lòng biết ơn chân tình, Mỹ mạnh trở lại, kinh tế lên, dân có nhiều công ăn việc làm, trở nên no đủ, an tâm thì bình dân ai cũng vỗ bụng mà mừng. Nhưng thế sự ngày nay thấy mà phát kinh và thật đáng sợ thay cho cái ngã - ngã cá nhân hay cả cái ngã tập thể, và đàng sau những sân hận ấy là một trời mù mịt tối tăm, đầy chông gai cạm bẫy từ nhiều năm trước! Bình dân có lòng nhân và trọng nghĩa khí chắc phải kêu lên tất cả đều là đáng thương, đáng buồn!

Vĩnh Tường

Sau đây là:

1. Nguyên bản tiếng Anh tựa của Video đài chính phủ C-SPAN:

https://www.c-span.org/video/?432578-1/president-trump-condemns-hate-groups-says-racism-evil&live=

AUGUST 14, 2017

President Trump Remarks on Charlottesville Violence President Trump condemned the violence in Charlottesville, Virginia, that resulted from a white nationalist protest and left one woman dead and several injured. A related crash of a police helicopter also left two officers dead. President Trump said the country needed to unify against racist violence, explicitly condemned the white nationalist and neo-Nazi groups that were marching in Charlottesville, and said the Justice Department would pursue charges against any perpetrators of racist violence. close

Nguyên Bản Diễn Văn Lên Án Bạo Động Tại Charlottesvilles:

“Tôi đang ở Washington hôm nay để họp với đội ngũ kinh tế về chính sách thương mại và những khoản cắt giảm và cải cách thuế quan trọng. Chúng tôi đang tái đàm phán các thương ước và cải thiện giúp cho công nhân Mỹ. Và đã đến lúc. Kinh tế của chúng ta bây giờ đã mạnh. thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đạtmức cao kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 16 năm qua và các doanh nghiệp lạc quan hơn bao giờ hết. Các công ty đang quay trở lại Hoa Kỳ và mang theo hàng ngàn việc làm. Chúng tôi đã tạo ra trên ột triệu việc làm từ khi tôi nhậm chức.

Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về các vấn đề kinh tế vào cuối buổi chiều nay, nhưng dựa trên các sự kiện diễn ra vào cuối tuần ở Chalottesvilles, Virginia, tôi muốn cung cấp cho quốc gia bản cập nhật về phản ứng của liên bang đăng diễn ra đối với cuộc tấn công khủng khiếp và và bạo động mà mọi người đã chứng kiến.

Tôi vừa gặp giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ Trưởng Tư pháp Tư Pháp Jeff Sessions. Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra thuộc quyền công dân vào cuộc tấn công bằng xe gây chết một người Mỹ vô tội và làm bị thương 20 người khác. Đối với bất cứ ai hành động tội ác trong cuộc bạo động kỳ thị chủng tộc vào cuối tuần qua, sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Công lý sẽ được thực thi.

Như tôi đã nói hôm thứ Bảy, chúng ta lên án bằng những lời mạnh mẽ hết mức đối với sự biểu lộ thú ghét cực kỳ thái quá, sự cuồng tín và bạo lực. Nó không có chỗ đứng ở Mỹ. Và như tôi đã nói nhiều lần trước đây, bất kể màu da của chúng ta, chúng ta cùng sống theo luật pháp như nhau, tất cả chúng ta chào cùng một lá cờ cao qúi, và tất cả chúng ta đều được tạo ra bỡi đấng Tạo hoá toàn năng. Chúng ta phải yêu thương nhau, chứng tỏ thiện cảm với nhau, và thống nhất với nhau trong việc lên án lòng thù ghét, sự cuồng tín và bạo lực. Chúng ta phải nhìn nhận lại mối dây ràng buộc tình yêu và lòng chân thành mang chúng ta gần gũi với nhau là người Mỹ.

Phân biệt chủng tộc là điều ác. Và những ai nhân danh gây bạo lực là bọn tội phạm và côn đồ, bao gồm KKK, Tân Quốc xã (neoNazi), thượng tôn da trắng và những nhóm thù hận khác (other hate groups) đều là ghê tởm so với những gì mà người Mỹ chúng ta yêu mến. Chúng ta là một quốc gia thành lập trên sự thật rằng tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Trong mắt của đấng Tạo hóa chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta bình đẳng trong pháp luật. Và chúng ta bình đẳng theo Hiến pháp của chúng ta. Những ai phát tán bạo lực nhân danh cuồng tín đã tấn công tận cốt tủy của Mỹ.

Hai ngày trước một phụ nữ trẻ người Mỹ, Heather Heyer, đã bị sát hại thảm khốc. Cái chết của cô làm cho chúng ta cảm thấy đau buồn, và chúng ta xin gửi đến gia đình của cô tâm tư của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta, và tình yêu của chúng ta. Chúng ta cũng thương tiếc hai người lính tiểu bang Virginia đã tử nạn trong khi thi hành công vụ cho cộng đồng, cho toàn dân và cho đất nước. Troopers Jay Cullen và Berke Bates đã thể hiện điều tốt nhất ở Mỹ, và lòng chúng ta xin gửi trọn cho gia đình họ, bạn bè của họ, và mọi thành viên của cơ quan hành pháp Mỹ. Ba người Mỹ này đã hy sinh là hiện thân của tấm lòng và nghĩa cả của đất nước chúng ta.

Trong những thời buổi như thế, Mỹ luôn luôn thể hiện được tính chất chân chính: phản ứng với thù ghét bằng tình yêu, sự chia rẽ bằng sự hoà hợp, và bạo động bằng quyết tâm vững chắc vì công lý. Là một ứng viên, tôi đã hứa sẽ phục hồi luật pháp và trật tự cho đất nước chúng ta, và các cơ quan thực thi luật pháp liên bang của chúng ta đang khai triển cam kết đó. Chúng ta sẽ không bỏ sót phương cách nào trong chiến đấu để mọi trẻ em Mỹ lớn lên khỏi bạo lực và sợ hãi. Chúng ta sẽ che chở và bảo vệ những quyền thiêng liêng của người Mỹ, và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để mọi công dân trên mảnh đất may mắn này được tự do theo đuổi ước mơ trong tâm tư của mình và bày tỏ tình yêu cũng như niềm hân hoan trong tâm hồn.

Cảm ơn tất cả. Cầu xin Ơn Trên ban phúc lành cho mọi người. Xin Ơn Trên ban phúc lành Hoa Kỳ. Cảm ơn nhiều.”

3. Nguyên bản tiếng Anh

Nguồn:

https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/08/14/transcript-donald-trump-remarks-charlottesville-violence/565330001/

Read President Trump's full statement on Charlottesville violence

"I’m in Washington today to meet with my economic team about trade policy and major tax cuts and reform. We are renegotiating trade deals and making them good for the American worker. And it’s about time. Our economy is now strong. The stock market continues to hit record highs, unemployment is at a 16-year-low and businesses are more optimistic than ever before. Companies are moving back to the United States and bringing many thousands of jobs with them. We have already created over 1 million jobs since I took office.

We will be discussing economic issues in greater detail later this afternoon, but based on the events that took place over the weekend in Charlottesville, Va., I would like to provide the nation with an update on the ongoing federal response to the horrific attack and violence that was witnessed by everyone.

I just met with FBI Director Christopher Wray and Attorney General Jeff Sessions. The Department of Justice has opened a civil rights investigation into the deadly car attack that killed one innocent American and wounded 20 others. To anyone who acted criminally in this weekend’s racist violence, you will be held fully accountable. Justice will be delivered.

As I said on Saturday, we condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence. It has no place in America. And as I have said many times before, no matter the color of our skin, we all live under the same laws, we all salute the same great flag, and we are all made by the same almighty God. We must love each other, show affection for each other, and unite together in condemnation of hatred, bigotry and violence. We must rediscover the bonds of love and loyalty that bring us together as Americans.

Racism is evil. And those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo Nazis, white supremacists and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law. And we are equal under our Constitution. Those who spread violence in the name of bigotry strike at the very core of America.

Two days ago, a young American woman, Heather Heyer, was tragically killed. Her death fills us with grief, and we send her family our thoughts, our prayers, and our love. We also mourn the two Virginia state troopers who died in service to their community, their commonwealth and their country. Troopers Jay Cullen and Berke Bates Exemplified the very best in America, and our hearts go out to their families, their friends and every member of American law enforcement. These three fallen Americans embody the goodness and decency of our nation.

In times such as these, America has always shown its true character: responding to hate with love, division with unity, and violence with an unwavering resolve for justice. As a candidate, I promised to restore law and order to our country, and our federal law enforcement agencies are following through with that pledge. We will spare no resource in fighting so that every American child can grow up free from violence and fear. We will defend and protect the sacred rights of all Americans, and we will work together so that every citizen in this blessed land is free to follow their dreams in their hearts and to express the love and joy in their souls. Thank you, god bless you, and god bless America. Thank you very much."

