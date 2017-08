Cảnh Sát Garden Grove Nhờ Giúp Tìm Hung Thủ Giết Ông Phạm

GARDEN GROVE (VB) -- Ty Cảnh Sát Thành Phố Garden Grove ra thông cáo báo chí hôm 22 tháng 8 cho biết đang truy lùng hung thủ giết ông Phạm Minh Lê Anh, 35 tuổi cư ngụ tại Garden Grove.Cảnh sát cho biết đang theo đuổi nhiều đầu mối để xác nhận và định vị chỗ ở của các nghi can liên quan tới vụ tội phạm này.Cảnh sát Garden Grove cũna đã có gửi một vài hình ảnh liên quan tới nghi can.Cảnh sát Garden Grove đang nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng để tìm ra các nghi can và xe của nghi can trong vụ giết người. Xe của nghi can là chiếc Nissan Xterra SUV màu silver với giá để đồ trên trần xe.Ông Minh Le Anh Pham bị bắn chết trước máy rút tiền của Ngân Hàng Bank Of America địa điểm tại 13952 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843.Số điện thoại của cảnh sát là 714-741-5422.