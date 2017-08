Cố Vấn Bannon Về Làm Báo Breibart Chống Trump Tăng Quân Ở Afghan; Tướng McMaster Dùng Hình Ảnh Phụ Nữ Afghanistan Tây Hóa Để Thuyết Phục TT Trump Tiếp Tục Giúp Kabul

WASHINGTON - Trong lúc TT Trump công bố chiến sách Afghanistan, nhiều điều trong ý định của ông vẫn là bí mật, có tin các cố vấn đã dùng phương cách giả tưởng để thuyết phục vị tổng tư lệnh quân lực tiếp tục giúp Kabul.Theo báo Washington Post, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, vẫn là Tướng tại ngũ, đã trưng ra 1 tấm ảnh đen-trắng chụp năm 1972, trong đó phụ nữ bản xứ mặc váy ngắn dạo phố.Các phóng viên Philip Rucker và Robert Costa tường thuật: Tướng McMaster muốn thuyết phục TT Trump tin rằng tây-hóa sẽ làm thay đổi đất nước Trung Á theo đạo Hồi chìm trong chiến tranh từ 16 năm.Trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, TT Trump đã khẳng định: Hoa Kỳ không làm vai trò xây dựng nhà nước, để dồn nỗ lực diệt khủng bố quốc tế.Trong khi đó, Đại Sứ Nikki Haley, là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, xác nhận với phóng viên hôm Thứ Ba: TT Trump lắng nghe ý kiến của các Tướng trước khi quyết định kế sách Afghanistan - bà nhấn mạnh: chúng ta tiếp tục đánh diệt khủng bố.Theo lời ĐS Haley, phát biểu của TT Trump tối Thứ Hai là thông điệp mạnh mẽ mà toàn thể quốc dân có thể cảm thấy tự hào – bà nhấn mạnh: trọng tâm không là quân số mà là kết quả của nỗ lực đánh khủng bố.Khi phóng viên thử hỏi: sao không có tên Afghanistan và Pakistan trong sổ đen hạn chế di trú, bà Haley trả lời rằng lý do là khả năng kiểm tra thông tin an ninh của quốc gia liên quan. Phóng viên CNN nhắc nhở: Pakistan và Afghanistan cùng có thành tích chưá chấp khủng bố.Ngoài ra, các tiếng nói từ phe hậu thuẫn TT Trump bắt đầu đả kích quyết định tăng quân số tại Afghanistan, củng cố cam kết với cuộc chiến kéo dài 16 năm, là lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.Trong thời gian vận động tranh cử TT, ứng viên tỉ phú địa ốc đả phá cuộc tham chiến qua 3 triều TT.Nay, nhiều người trong phe chủ lực ủng hộ ông phê bình bài diễn văn về Afghanistan tối Thứ Hai là “vì nhu cầu thể diện”.Trang nhất của trang mạng thời sự Breitbart News tối Thứ Hai tràn ngập bài vở đả kích quyết định về Afghanistan của TT Trump.Cố vấn chiến luợc Steve Bannon bị ông Trump cách chức đã trở lại làm việc lãnh đạo Breitbart.TT Trump khẳng định tối Thứ Hai: cam kết với Kabul không là vô giới hạn, cũng không là vô điều kiện.Bài chính của Breibart cho hay: tuyên bố về Afghanistan của TT Trump gây thất vọng với thành phần cử tri ủng hộ chủ trương của ông công bố trong lúc tranh cử là sớm kết thúc các hoạt động can thiệp và xây dựng nhà nước tại nước ngoài.Đại ý trong tựa đề bài viết của phóng viên Adam Shaw là “Căn Cứ America First của ông Trump cảm thấy không vui về bài diễn văn chăng/chớ về Afghanistan”.Những bài khác của Breibart nhắc lại nội dung phát biểu của TT Obama năm 2009 rõ ràng là “cam kết không vô điều kiện”.Những phần tử hay khiêu khích từng ủng hộ Trump trên các phương tiện truyền thông xã hội khác cũng đả kích sự thất hứa về rút quân trong lúc tranh cử.