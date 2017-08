VN: Dân Khổ Sở Vì Sông Rạch Ô Nhiễm Do Nhà Máy Xả Độc; Chính Quyền CSVN Đã Chi Trả Gần 95% Số Tiền Formosa Đền Bù

Chính quyền CSVN nói họ đã chi trả tới 95% số tiền dùng để bồi thường thiệt hại gây ra bởi thảm họa Formosa tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Chính phủ Việt Nam cho hay đã chi trả gần 95% số tiền dùng để đền bù thiệt hại cho những người bị thiệt hại bởi thảm họa Formosa tại bốn tỉnh Bắc Trung bộ là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế.“Bản tin của Chính phủ cho biết là 5% còn lại chưa được chi trả là do có những nạn nhân đi khỏi địa phương mình cư trú.“Tổng số tiền đã được chi trả là gần 6.000 tỉ đồng.“Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đại việc đền bù thì đến nay môi trường biển đã an toàn để nhân dân yên tâm sản xuất. Những việc chưa giải quyết xong liên quan đến việc đền bù sẽ giao cho các tỉnh giải quyết.”Bản tin cũng nhắc lại vụ Formosa như sau.“Xin nhắc lại là tai họa môi trường Formosa Vũng Áng bùng nổ vào tháng Tứ năm 2016, khi nhà máy luyện thép này xả nước thải ra biển làm cá chết hàng loạt gây ra rất nhiều thiệt hại cho ngư dân bốn tỉnh miền Trung.“Sự việc này kéo theo hàng chục cuộc biểu tình đòi bồi thường tại vùng này, có khi lên đến 10 ngàn người.“Công ty Formosa đã nhận lỗi và bồi thường một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì Chính phủ Việt Nam đã dùng toàn bộ số tiền này để chi trả cho người dân, chứ không giữ lại đồng nào.“Nhà máy Formosa đã được phép hoạt động trở lại, sau khi được nói là đã khắc phục xong các lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên theo ông Trương Hòa Bình thì phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc hoạt động của Formosa, để nếu nhà máy này có vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý.”Liên quan đến vấn đề các nhà máy xả thải chất độc làm thiệt hại môi trường tại Việt Nam, một bản tin khác của Đài RFA hôm Thứ Ba có tựa đề “Vàm Thuật: Dòng sông chết,” cho biết rằng, “Tình trạng các nhà máy công nghiệp xả thải trực tiếp ra sông rạch khiến dòng chảy bị ô nhiễm nặng nề vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Việt Nam. Phóng viên RFA ghi nhận một trường hợp cụ thể tại khu vực dòng sông Vàm Thuật ở Sài Gòn.“Người dân bức xúc“Một con sông… hơn 20 năm ô nhiễm ở Sài Gòn. Người dân bức xúc. Nhưng chính quyền giải quyết không triệt để.“Trước kia chúng tôi có tìm hiểu vấn đề ô nhiễm của các con kênh như Kênh Nước Đen, Kênh 19/5 gần sát khu công nghiệp Tân Bình.“Nước các kênh nhỏ trong khu công nghiệp Tân Bình chảy vào sông Vàm Thuật mang một màu đen nhánh trải dài khoảng 6km cộng với hơn 10km con kênh từ khu công nghiệp ra đến sông Vàm Thuật. Tổng cộng gần16km dòng nước bị ô nhiễm nặng nề.”Bản tin RFA nhận định rằng, “Tình cảnh của những người sống ven sông Vàm Thuật bị ô nhiễm trầm trọng mà chúng tôi vừa trình bày không phải cá biệt. Tại một số vùng miền khác trên cả nước tình trạng tương tự cũng xảy ra khiến họ phải biểu tình phản đối, dựng chướng ngại vật không cho công nhân vào nhà máy sản xuất…“Đó là những vụ việc như tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; vụ việc tại nhà máy thép Việt- Pháp ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; vụ việc dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu mang cá chết đổ trên đường để phản đối các nhà máy xả thải…”