Ân Xá QT Lo Cho Nguyễn Bắc Truyển

Tổ chức quan sát vi phạm nhân quyền trên thế giới là Ân Xá Quốc Tế đã đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay cho nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển vì sợ ông này bị tra tấn, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22/8 bày tỏ lo ngại rằng nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển có nguy cơ bị tra tấn, và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức.“Trong thư kêu gọi hành động khẩn cấp, Ân xá Quốc tế quan ngại việc ông Truyển “bị mất tích” ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 30/7 cho đến nay, mặc dù truyền thông trong nước đã loan tin là ông Truyển bị bắt về tội “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự, và Bộ Công an đã gửi thông báo cho gia đình ngày 14/8 cho biết “bị can hiện đang bị tạm giam tại trại B14, ở Hà Nội.”“Ân xá Quốc tế nói rằng tổ chức này quan ngại về sức khỏe của ông Truyển vì ông bị bệnh tim mạch và đường ruột, và bệnh có thể xấu đi nếu ông không được chăm sóc.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Nữ dân biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren, đại diện điạ hạt 19, bang California hôm 21/8 viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội vào ngày 30/7 vừa qua.“Nữ dân biểu Lofgren yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.”Bản tin VOA cho biết thêm thông tin về nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển: “Ông Nguyễn Bắc Truyển, bị bắt lần đầu vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, sau đó bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.”Trong hình, ông Nguyễn Bắc Truyển và vợ, bà Bùi Thị Kim Phượng gặp gỡ các nhà ngoại giao Australia năm 2014.