2 Tàu Bắc Hàn Tiếp Tế Vật Liệu Làm Vũ Khí Hóa Học Cho Syria Bị Bắt

LIÊN HIỆP QUỐC - Hồ sơ mật về các vi phạm quyết nghị trừng phạt Bắc Hàn của HĐ Bảo An ghi: ít nhất 2 chuyến tàu Bắc Hàn cung cấp vật liệu cho chương trình vũ khí hoá học của chính quyền Syria bị chận bắt trong 6 tháng qua.Phúc trình của 1 ủy ban chuyên gia độc lập đã chuyển tới HĐ Bảo An không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm trong 2 vụ này. Phúc trình 37 trang cho hay: đang điều tra các hợp tác về phi đạn và vũ khí hoá học giữa Damascus và Pyongyang.1 thành viên LHQ báo cáo: có lý do để tin rằng 2 chuyến hàng này là 1 phần trong hợp đồng của “Korea Mining Development Corporation – hay KOMID” có tên trong danh sách trừng phạt của HĐ bảo An tư 2009 và đuợc mô tả như là công cụ mua bán vũ khí của chế độ Kim Jong-un.HĐ Bảo An cũng ghi sổ đen các đại diện của KOMID tại Syria từ Tháng 3-2016.Các phái bộ của Syria và Bắc Hàn tại LHQ không trả lời yêu cầu bình luận.Giới chuyên môn đang điều tra về hoá chất độc VX dùng trong vụ ám sát anh khác mẹ của Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur.Năm 2013, Damascus thỏa thuận hủy bỏ vũ khí hoá học – nhưng, các giới ngoại giao và thanh tra tin rằng chính quyền Assad vẫn lén lút phát triển khả năng về vũ khí hoá học. Trên thực tế, mới đây họ đã dùng hơi độc với thường dân tại khu vực Aleppo.