Mỹ Phạt 10 Cá Nhân, Hãng TQ, Nga Ủng Hộ Nguyên Tử Bắc Hàn

WASHINGHTON - Phòng kiểm soát tài sản của ngoại quốc (OFAC) lập danh sách “10 thể nhân của nước đệ tam” trong chương trình trừng phạt liên quan với chương trình vũ khí của Bắc Hàn, gồm các cá nhân và công ty của Trung Cộng và của Nga hậu thuẫn tham vọng vũ khí nguyên tử của Pyongyang.Những đối tượng này mua bán năng luợng và giúp doanh nghiệp công cụ của Pyongyang tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và Hoa Kỳ.Thông báo từ Bộ ngân khố xác nhận: sổ đen của OFAC ghi tên 6 thể nhân Trung Cộng, 2 thể nhân đặt căn cứ tại Singapore, 1 của Nga và 1 của Bắc Hàn.Danh sách đối tượng trừng phạt này là thực hành quyết nghị của HĐ Bảo An sau 2 vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn trong tháng qua đuợc thông qua bằng lá phiếu của toàn thể 15 thành viên, gồm cả Trung Cộng và Nga.Bộ trưởng ngân khố Steven Mnuchin tuyên bố “Chúng tôi tiếp tục tăng áp lực bằng các trừng phạt những cá nhân và doanh nghiệp hậu thuẫn chế độ hiếu chiến”.Nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và đuợc HĐ Bảo An thông qua hôm 5-8 cấm Bắc Hàn xuất cảng than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản để thu ngoại tệ ước luợng 3 tỉ MK/năm.