Thị Trường Mỹ, Y Tế, Thuế, BOT, Đánh Bác Sĩ…

Sẽ mất thị trường Mỹ? Đó là nỗi lo cho ngành thủy sản Việt Nam… bởi vì tiêu chuẩn vào thị trường Mỹ gắt gao hơn.Báo SGGP có bản tin “Doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị loại khỏi thị trường Mỹ” ghi nhận rằng từ đầu năm 2017 đến nay, liên tiếp nhiều vụ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu, nhất là ngành thực phẩm chế biến, thủy hải sản, nhận được lệnh cảnh báo hoặc không được vào thị trường Mỹ.Nguyên nhân là do doanh nghiệp (DN) không nắm bắt kịp thời cũng như chưa thích ứng được với những thay đổi chính sách nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, nếu cả cơ quan quản lý và DN không có giải pháp tháo gỡ khó khăn.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kể chuyện sáp nhập cơ quan, thế là lãnh đạo y tế rủ nhau mất ghế: Hiện Bộ Y tế đang hướng dẫn các địa phương tổ chức sáp nhập lại các trung tâm có cùng chức năng về y tế dự phòng ở tuyến tỉnh và quản lý theo mô hình CDC. Sau khi sáp nhập, sẽ có khoảng 3.000 giám đốc, phó giám đốc các trung tâm bị thôi chức và gần 12.000 cán bộ hành chính sẽ thuộc diện dôi dư.Bản tin Infonet nêu vấn đề “Tăng thuế VAT: Giá nhà tăng theo, người nghèo chịu thiệt” trong đó, trong tình hình Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế VAT lên 12% từ năm 2019 với lý do mức VAT hiện tại 10% tương đối thấp, không phù hợp với thông lệ quốc tế, khó đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Phương án tăng thuế VAT này ngay lập tức nhận được sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.Doanh nghiệp cho rằng, tăng thuế VAT lên 12% sẽ trực tiếp tác động tới người nghèo, riêng đối với thị trường bất động sản sẽ có ảnh hưởng mạnh khi giá nhà buộc phải tăng theo…Lại tới phiên nhà nước chụp mũ… Lần này không rõ ám chỉ ai? Bản tin VietnamNet có bản tin quy chụp: Một số phần tử kích động đang lợi dụng vấn đề BOT.Bên cạnh phản ứng của một số người dân khu vực trạm Cai Lậy, một số phần tử kích động đang lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền, lôi kéo người dân gây bất ổn an ninh trật tự và an toàn xã hội.Báo Lao Động kể về nỗi khó khăn của thầy cô: Từ vụ học sinh lớp 9 nhảy lầu khi bị thu điện thoại, giáo viên "hoang mang"…Tương tự, một giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại TP. Việt Trì, Phú Thọ than thở: Cô thấy trò mất trật tự thì phạt cho đứng lên. Ngay sau đó, gia đình đã tố giáo viên với hiệu trưởng và cô phải viết bản tường trình. Họ nói rằng, con họ cả đêm đau chân không ngủ được.Theo cô giáo này, hiện giờ giáo viên quá sợ nên chẳng thực hiện các biện pháp kỉ luật học sinh nữa. Họ giữ an toàn cho chính mình và mặc kệ học sinh. “Gia đình chiều chuộng bao bọc, giáo viên mặc kệ, tư cách đạo đức của học sinh ngày càng đi xuống. Đến khi học sinh phạm pháp, hỗn láo, bất trị, gia đình đổ trách nhiệm cho nhà trường. Chúng tôi thực sự không biết nên xử lý thế nào?” – vị này tâm sự.Có phải ông chủ tịch phường cũng vào bệnh viện tát vào mặt một bác sĩ? Báo Người Lao Động kể rằng, theo tường trình, trong lúc ông Thắng, Giám đốc một doanh nghiệp, đánh bác sĩ BV 115 Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, cũng có mặt nhưng đứng ra can ngăn xô xát và việc ông cầm ghế chỉ để ngồi.Trước đó, báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-8, Bệnh viện 115 tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông vào khoa cấp cứu để điều trị. Khi vào viện nạn nhân tỉnh táo, tinh thần ổn định và có bị phù nề ở mặt. Sau khi thăm khám ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân Nam bị vỡ xương gò má và đã chỉ định đưa bệnh nhân đi chụp phim. Khoảng ít phút sau, khi bác sĩ Hoàng Thị Minh đang trực ở khoa thì bất ngờ có một người đàn ông to cao đeo kính cận vào to tiếng và yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Mặc dù bác sĩ Minh giải thích là đã chỉ định chụp phim và chuẩn bị đưa đi chụp phim nhưng người đàn ông trên vẫn lớn tiếng quát nạt, chửi bới rồi tát liên tiếp vào mặt bác sĩ Minh. Ngoài ra, người đàn ông này còn có hành vi đe dọa một số nhân viên khác tại bệnh viện. Toàn bộ sự việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã vào cuộc và xác định người đàn ông có hành vi, hành hung bác sĩ Bệnh viện 115 được xác định là ông Thắng, Giám đốc một công ty tư nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Tổng Giám đốc người Đài Loan Hsu Ming Jung cùng các đồng phạm là các giám đốc chi nhánh, Văn phòng và nhóm nhân viên đã chiếm đoạt của hơn 700 người đầu tư sàn vàng ảo 264 tỉ đồng.Ngày 21-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án lập sàn vàng trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái).Người được xác định cầm đầu vụ lừa đảo này Hsu Ming Jung - người Đài Loan, tổng giám đốc công ty.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể về chàng thanh niên 9X lập tủ sách miễn phí và giấc mơ về kênh chia sẻ sách lớn nhất VN.Huỳnh Quang Dũng (24 tuổi), là đồng sáng lập dự án sách chuyền tay đang thu hút rất đông sự chú ý của bạn trẻ yêu sách cả trên mạng lẫn ngoài đời thực....Cách đây khoảng 6 tháng, trong một lần dọn phòng, Dũng phát hiện ra mình có khá nhiều sách dư thừa. “Bỏ thì tiếc mà bán thì không hay. Thế là mình thành lập dự án với mong muốn là cầu nối để chia sẻ sách với mọi người”, Dũng nói. Từ vài chục cuốn ban đầu, đến nay tủ sách đã có gần 2.000 đầu sách khác nhau được bạn bè và người yêu sách khắp nơi gửi về.Báo Kiến Thức kể: Hàng loạt ông lớn BĐS ở TPSG dính sai phạm về đất đai.Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Kết luận thanh tra (số 1661/KLTTr-BTNMT) việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường tại TP SG. Trong 27 dự án thanh tra thì cả 27 dự án đều có sai phạm.Trong kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt bị chỉ tên chưa đóng tiền sử dụng đất đối với dự án River City. Dự án này còn nhiều vi phạm khác như: tiến độ thực hiện dự án chậm, không có biên bản bàn giao đất tai thực địa.