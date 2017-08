Toyota Muốn Cộng Đồng Người Việt Ở Mỹ Biết Đến Nhiều Hơn Về Chiếc Xe Chạy Hydrogen Toyota Mirai

Chiếc xe Toyota Mirai.

Nước Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ kỹ thuật. Nhiều kỹ thuật tân tiến nhất trong các ngành công nghiệp đều được giới thiệu ưu tiên cho thị trường Hoa Kỳ.Ngành công nghiệp xe hơi là một thí dụ cụ thể cho việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến tại Mỹ. Những loại xe hơi kỹ thuật mới như xe tự động, xe điện, xe chạy bằng nguyên liệu Hydrogen lỏng… đều đã có mặt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, so với xe điện, xe tự động, thì xe chạy bằng Hydrogen có lẽ ít được nhắc đến hơn nhiều. Điều này đặc biệt còn đúng hơn với cộng đồng người Việt ở Mỹ, vốn thường ưa chuộng những sản phẩm đã sử dụng quen thuộc từ trước.Hãng Toyota rất tự hào về chiếc Toyota Mirai, chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen lỏng của mình. Đây có thể gọi là chiếc xe “màu xanh lá cây”, vì tương tự như xe điện, nó thực sự bảo vệ môi trường khỏi nạn khí thải xe hơi chạy bằng xăng dầu. Nhằm mục đích tăng cường sự chú ý đến chiếc xe kỹ thuật cao này của cộng đồng người Việt ở Mỹ- đặc biệt là cộng đồng tại Nam Cali- Hãng Toyota đã có nhã ý cho một số các đơn vị truyền thông báo chí Tiếng Việt ở vùng Little Saigon Quận Cam mượn chiếc xe Toyota Mirai 2017 để chạy thử, và phổ biến rộng về sự có mặt của Toyota Mirai trên thị trường xe hơi.Ông Ash Corson- Giám Đốc Kỹ Thuật của phân ban xe chạy bằng Hydrogen của hãng Toyota- cho biết rằng dù đại bản doanh của Toyota Hoa Kỳ đã dời từ Los Angeles sang Dallas- Texas, nhưng thị trường chính yếu của Toyota Mirai thì vẫn là California. Chính vì thế, phân ban xe chạy bằng Hydrogen của hãng Toyota vẫn tiếp tục hoạt động tại Los Angeles. Theo ông Ash, khách hàng mua xe ở California rất quan tâm đến các chủng loại xe bảo vệ môi trường. Số lượng xe Toyota Mirai bán ra tại California vì thế vẫn tiếp tục tăng. Toyota hy vọng trong năm 2017, sẽ có 3,000 chiếc Toyota Mirai được bán ra tại California.Ông Ash biết rằng cộng đồng người Việt rất ưa chuộng chiếc xe hybrid Toyota Prius, một chiếc xe cũng thân thiện với môi trường của hãng Toyota. Chiếc Prius thì vẫn còn động cơ xăng. Trong khi chiếc Mirai thì chỉ sử dụng hoàn toàn động cơ điện. Có nghĩa là sạch hơn Prius. Và trong khi vận hành, thì xe Mirai cũng tăng tốc nhanh hơn Prius. Trên nguyên tắc, Toyota Mirai cũng là một chiếc xe điện. Nó chỉ khác với những chiếc xe điện thông thường như Nissan Leaf, Chevy Bolt, Tesla… ở chỗ, nó không nạp điện bằng cách sạc điện, mà sử dụng nhiên liệu hydrogen lỏng để tạo ra điện vận hành mô tơ. Thay vì đổ xăng như các xe chạy xăng, thì Toyota Mirai đến những trạm để nạp Hydrogen lỏng. Hydrogen khi kết hợp với Oxy trong không khí qua phản ứng điện phân, sẽ tạo ra điện với chất thải duy nhất là nước. Mirai “sạch” là vì vậy.So với các loại xe điện, xe chạy Hydrogen như Toyota Mirai có một số ưu điểm. Thí dụ như khoảng cách di chuyển sau một lần nạp đầy nhiêu liệu xa hơn: Toyota Mirai đạt khoảng 312 mile. Trong khi chiếc Tesla 3 loại standard là khoảng 220 miles. Chiếc Tesla 3 cũng có chủng loại đặc biệt, với khoảng cách di chuyển xa hơn là 310 mile, nhưng giá của nó mắc hơn nhiều. Còn chiếc Chevy Bolt 2017 thì chạy xa khoảng 238 mile. Một ưu điểm khác nữa là Toyota Mirai có thời gian nạp nhiên liệu nhanh hơn. Với kỹ thuật bơm Hydrogen áp lực cao như hiện nay, một lần nạp đầy Hydrogen cho Mirai chỉ mất 5 phút, lâu hơn đổ xăng một chút. Trong khi đó, xe điện khi sạc điện tại các trạm sạc nhanh (dùng điện một chiều, điện thế cao) cũng phải mất khoảng 30 phút để nạp đầy. Còn ở những trạm sạc thông thường sử dụng điện 220 V, thời gian sạc là hơn 3 tiếng đồng hồ.Cũng giống như xe điện và các trạm sạc điện công cộng, một trong những điều khiến giới lái xe chưa hào hứng mua xe chạy Hydrogen, đó là do các trạm bơm nhiên liệu Hydrogen còn ít. Tính cho đến tháng 8/2017, tổng số trạm bơm Hydrogen trên toàn California vào khoảng 30 trạm. Ở Miền Nam Cali, những thành phố lớn như Los Angeles, Long Beach, Torrance, Anaheim, Irvine, Burbank, Riverside… đều đã có trạm bơm Hydrogen. Hãng Toyota vẫn tiếp tục hợp tác với các công ty nhiên liệu để xúc tiến việc xây dựng thêm nhiều trạm nữa trong tương lai gần, để khách hàng yên tâm hơn khi mua xe Toyota Mirai.Cũng theo ông Ash Corson, thời gian khách hàng chờ đợi sau khi đặt hàng để mua một chiếc Toyota Mirai tại California không còn lâu. Chỉ khoảng vài tuần là giao xe. Toyota Mirai 2017 đã sẵn sàng cho khách hàng sở hữu ở cả hai dạng, mua và thuê (leasing). Hiện nay, giá MSRP của một chiếc Mirai 2017 là $57,500, cộng thêm $865 phí vận chuyển giao hàng (destination fee). Khách hàng mua Mirai 2017 có thể đủ tiêu chuẩn hưởng khoản khấu trừ thuế liên bang $8,000, và $5,000 tiền rebate từ tiểu bang California. Còn giá leasing là khoảng $349/tháng trong vòng 36 tháng, đặt cọc $2,499 ngay lúc ký hợp đồng, với khoảng di chuyển thỏa thuận là 12,000 mile/năm.Ông Ash Carson còn cho biết Toyota cũng có lưu ý đến những thay đổi gần đây của chính phủ Hoa Kỳ, trong chính sách ưu đãi dành cho các loại xe bảo vệ môi trường như xe điện, xe chạy Hydrogen. Khuynh hướng của chính phủ Trump cho thấy việc khuyến khích sử dụng xe sạch không còn là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Do đó, các nhà sản xuất những loại xe Toyota Mirai cũng phải quan tâm, chờ đợi và cân nhắc lại quá trình phát triển sản xuất. Tuy nhiên, ông Ash vẫn tin rằng khuynh hướng sử dụng xe sạch là không thể đảo ngược trên toàn thế giới. Ngay cả quốc gia ô nhiễm vào bậc nhất thế giới là Trung Cộng, hiện nay nhu cầu xe Toyota Mirai cũng đang tăng nhanh chóng. Và ở California, tiểu bang luôn luôn đi đầu nước Mỹ về vấn đề môi trường, thị trường dành cho Mirai cũng không hề thụt lùi.Ông Ash Carson hy vọng rằng trong một vài năm nữa, số lượng xe Toyota Mirai lăn bánh trên các nẻo đường Little Saigon, Quận Cam sẽ ngày càng đông đảo hơn. Rất có thể, Mirai cũng sẽ được khách hàng gốc Việt yêu mến như chiếc Toyota Prius của hãng Toyota hiện nay. Hãy chờ xem…Đoàn Hưng