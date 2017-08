The Vietnam War: Phỏng Vấn Với Ken Burns và Lynn Novick

Biên tập viên: THE VIETNAM WAR, phim tài liệu dài 18 tiếng của Ken Burns và Lynn Novick sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 trên đài truyền hình PBS. Nó kể về câu chuyện sử thi của một trong những sự kiện gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Burns và Novick đã trải qua 10 năm làm phim. Câu chuyện bao gồm lời tường thuật của gần 80 nhân chứng từ mọi phía - những người Mỹ chiến đấu trong chiến tranh và những người chống lại chiến tranh, cũng như các chiến binh và thường dân từ Bắc và Nam, Việt Nam. Biên tập viên của hãng New America Media, Andrew Lam, người Việt Nam đã đến Mỹ lúc 11 tuổi vào cuối cuộc chiến, đã phỏng vấn hai nhà làm phim. Cha của Andrew Lâm, Trung Tướng Lâm Quang Thị, cũng được phỏng vấn trong bộ phim. Translated from