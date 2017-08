Trump: Quân Mỹ Ở Afghanistan Lâu Dài

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump đọc bài diễn văn đêm Thứ Hai, tái xác nhận quyết tâm Hoa Kỳ ở lại Afghanistan, nhưng từ chối nói rõ là để bao nhiêu chiến binh hay là bao lâu sẽ rút về.Trump nói các yếu tố đó sẽ dựa vào hoàn cảnh trận địa, chứ không dưự vào thời biểu.Ông thêm rằng, ông không muốn cho quân thù đoán đươc kế hoạch cụ thể cuả Mỹ -- như để bao nhiêu quân hay để bao lâu tại Afghanistan.Quân số Hoa Kỳ tại Afghanistan hiện là 8400 không-tác-chiến, và trước đó dự kiến Trump sẽ tăng thêm 4,000 quân hay gần như thế cho cuộc chiến đã kéo dài 16 năm.Trump nói, trong tậnc ùng, Mỹ sẽ chiến thắng.Trump đọc diễn văn ở căn cứ quân sự Fort Myer tại thị trấn Arlington, Va., xác nhận rằng ban đầu ông muốn rút quân ra khỏi Afghanistan, nhưng rồi phải đổi ý sau khi tham vấn với nhiều cố vấn quân sự.Trump nói, Mỹ không thể lặp lại việc rút quân quá sớm ở Iraq năm 2011, và rồi lúc đó để cho quân thánh chiến ISIS chiến thắng một vùng rộng lớn làm chiến khu.Trump cũng kêu gọi Pakistan và nói là Mỹ sẽ không còn im lặng khi Pakistan cung cấp nơi chiến khu an toàn cho quân khủng bố.Và ông cảnh cáo rằng chính phủ Afghanistan phaỉ là đối tác, “Chúng ta không xây dựng đất nước nữa. Chúng ta sẽ giết bọn khủng bố.”Cuộc chiến Afghanistan đã làm Mỹ tốn kém 841 tỷ đôla, theo ước tính của viện nghiên cứu chiến lược Center for Strategic and International Studies.Các ước tính khác cho biết cuộc chiến 16 năm đã làm Mỹ tốn kém nhiều ngàn tỷ đô, vì các chi phí liên hệ.