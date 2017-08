Giả Con Dấu, Giả Giấy Tờ, Đưa Thuốc Ung Thư Giả Về VN; Ung Thư Chữa Sao Nổi: Sếp Hãng Dược Nói Giả Là Bình Thường

SAIGON -- Chủ nghĩa dỏm thì không sao, nhưng thuốc dỏm là đi tù.Việt Nam là thế giới của thiên đường... nơi đó, ông Hồ đã từng cam kết đưa tới “độc lập, tự do, hạnh phúc”... thế là dân đói nghèo, mất tự do, nhưng vẫn xây lăng, để ông trên bàn thờ. Chết cả mấy triệu người.Nhiều cháu ngoan ông Hồ cũng học theo ông nghệ thuật hứa cuối, bảo đảm xóa sạch bệnh ung thư... liền bị lôi ra tòa. Chết có lẽ vài trăm, hay vài ngàn người.Báo Tuổi Trẻ ghi lời ông sếp ra tòa: Nguyên giám đốc VN Pharma nói 'thuốc ung thư giả là bình thường'...Nguyễn Minh Hùng - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma cùng 8 đồng phạm bị cáo buộc đã nhập cảng lô thuốc H-Capita 500mg chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.Sáng nay 21-8, TAND TP. SG mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (đều nguyên phó giám đốc VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco); Võ Mạnh Cường (giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C).4 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ công ty VN Pharma.Bản tin ghi rằng cáo trạng thể hiện khi công ty cổ phần VN Pharma nhập cảng hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg là thuốc chữa ung thư, Cục quản lý dược Bộ Y tế đã nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập cảng.Vì thế, Cục đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường giải trình, đồng thời thanh tra, kiểm tra công ty VN Pharma và niêm phong, không cho bán thuốc này ra thị trường.Kết quả điều tra bước đầu cho thấy năm 2013, Nguyễn Minh Hùng đặt Võ Mạnh Cường mua thuốc tân dược có nhãn mác do công ty Helix Canada sản xuất để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở VN, trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet.Do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc cũng như tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược thẩm định theo quy định của Bộ Y tế, Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo hai nhân viên viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg để hợp thức hồ sơ nộp cho Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập cảng và đăng ký lưu hành thuốc.Trên cơ sở hồ sơ của công ty VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược duyệt nhập đối với đơn hàng trên. Tháng 4-2014, Công ty VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập cảng hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN.Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.Mặc dù là người đặt mua thuốc để bán cho VN Pharma nhưng bị can Võ Mạnh Cường khai không biết nguồn gốc lô thuốc nêu trên được sản xuất ở đâu.Quá trình điều tra cho thấy số thuốc được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập cảng về Việt Nam. Tuy nhiên xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả.Kết quả điều tra và ủy thác tư pháp cho thấy không có công ty nào đăng ký kinh doanh như giấy tờ của VN Pharma nộp cho Cục quản lý dược. Cơ quan điều tra nhận định hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg đều không rõ nguồn gốc.Ngoài việc làm giả hồ sơ thuốc H-Capita 500mg, từ năm 2012 đến năm 2014, Nguyễn Minh Hùng còn chỉ đạo nhân viên thuê dược sỹ để chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác, giả con dấu và chữ ký của giám đốc, nhân viên công ty Helix Canada để VN Pharma đăng ký lưu hành thuốc và xin cấp phép nhập cảng tại Cục Quản lý dược.Bị cáo cũng làm giả hợp đồng mua bán thuốc với công ty Austin Hồng Công để làm thủ tục nhập cảng một số lô thuốc (H2K- Levofloxacin, H2K-Ciprofloxacin)... Trị giá hàng buôn lậu là hơn 5 tỷ đồng...Nguyễn Minh Hùng thừa nhận quá trình mua thuốc, thừa nhận đã “không chuẩn” khi dùng giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ nhập cảng thuốc như cáo trạng truy tố.“Tuy nhiên khi bị phát hiện do các khách hàng phản ánh lại thuốc không đạt chất lượng, bị cáo đã chỉ đạo lấy thuốc đi kiểm nghiệm. Bị cáo cũng chứng minh bằng cách mời Cục quản lý dược Bộ Y tế để kiểm tra lô thuốc, đề nghị công an hỗ trợ xác minh..” - Bị cáo Hùng khai trước tòa.Kết quả xác minh cho thấy lô thuốc không đạt tiêu chuẩn, không được sử dụng cho người. Hùng khai trước tòa: “Bị cáo mua sản phẩm này cũng giống mua sản phẩm khác. Khi thực hiện có những việc không chuẩn, nhưng bị cáo khẳng định đây là sản phẩm kinh doanh bình thường, không có gì đặc biệt mà làm giả hoặc buôn lậu…”.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi rằng bản Cáo trạng xác định bị cáo Hùng đã chỉ đạo nhận viên thuê dược sĩ để viết, chỉnh sửa hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg, sau đó đưa các hồ sơ này để Cục quản lý dược Bộ Y tế cho phép nhập cảng thuốc.Tuy nhiên đứng trước tòa, Hùng cho rằng việc thuê dược sĩ “viết tiêu chuẩn thuốc là để yêu cầu phía công ty sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn do bị cáo đặt ra”.Bản tin thêm: “Phiên tòa đang tiếp tục xét hỏi. Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 8 ngày.”