McDonald Tranh Tụng, Đóng 169 Tiệm Tại Ấn Độ

NEW DEHLI - Công ty nhà hàng McDonald loan báo hôm Thứ Hai: quyết định đóng 169 cửa hàng tại Ấn Độ tiếp theo cuộc tranh tụng với hãng bản xứ khai thác thương hiệu McDonald – thông cáo xác nhận chi nhánh McDonald Ấn Độ đã ngưng hợp đồng với Connaught Plaza Restaurant vì các vi phạm hợp đồng và chi trả không hợp lý, có nghĩa là đóng các cửa hàng tại miền bắc và miền đông Ấn Độ (gồm thủ đô New Dehli).AFP đưa tin: McDonald đang tìm đối tác franchise mới. 2 tháng trước, McDonald đóng 40 cửa hàng tại New Dehli khi hãng franchise không làm thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động và khai báo với cảnh sát.Thị trường fast food Ấn Độ với dân số 1.25 tỉ trị giá 1.5 tỉ MK và tăng trưởng với tốc độ 15% hàng năm có sức hấp dẫn với đầu tư ngoại quốc, theo lưọng định của công ty tham vấn bản xứ Technopak. Nhưng, ngoại quốc cần có đối tác tại chỗ và thủ tục là dài dòng với trung bình 50 loại giấy tờ.