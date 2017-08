Thùy Linh, Ca nhạc Sĩ Jazz, Về Quận Cam Ra Mắt CD Mới

Thùy Linh.

San Jose, CA - Ca nhạc sĩ Jazz Thùy Linh (TL) cùng Jazz is you! JAZZ là EM! dưới sự bảo trợ của các thân hữu miền nam Cali, báo Người Việt và Ngọc Trong Tim, hân hạnh trở về quận cam với buổi chuẩn bị ra mắt CD mới (pre-CD release) Thứ bảy, ngày 26 tháng tám, năm 2017, 6 – 10 giờ tối, ở phòng sinh hoạt ở báo Người Việt: 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chương trình hoàn toàn miển phí. Chỉ xin quý khán giả ủng hộ tùy hỷ cho ban nhạc chuyên nghiệp.Kính mời quý vị tham dự buổi chuẩn bị ra mắt CD mới của Thùy Linh. đến để xem những gì sẽ xảy ra trong CD thứ hai của TL. CD nảy đã được chuẩn bị và ấp ủ từ lâu, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 12, năm 2017 ~ sau 5 năm kể từ khi CD đầu tay của TL ra đời phát hành vào năm 2012: THEN & NOW.Bộ sưu tập mới này sẽ bao gồm những bài hát đã được nổi tiếng và yêu thích từ lâu, nay sẽ được trình bày với một phương cách mới lạ cùng với những âm hưởng nhạc quốc tế.Chúng tôi sẽ khởi động một kế hoạch để thực hiện CD mới này. Và việc đầu tiên, TL vẫn cần gây quỹ thêm để hoàn thành kỹ lưỡng tập CD thân thương này của TL, với mong mỏi đây sẽ là một đóng góp nhiều ý nghĩa cho thế giới nhạc jazz.Để khuyến khích những âm thanh đa văn hóa, những chương trình sắp tới của chúng tôi sẽ được tập trung vào 1 thử nghiệm mới, đó là việc “Thử Nghiệm Âm thanh”. Chương trình của chúng tôi lần này sẽ giới thiệu một số nhạc sĩ địa phương: Alex Thai Nguyen, nhạc sĩ & piano; James Sherry, kèn trumpet; và Robbie Covacevich, kèn.Xin kính mời quí vị cùng thưởng thức với chúng tôi.Thùy Linh đã chia sẻ: “Đây là một CD thực sự đã được chuẩn bị trong suốt năm năm qua. Đó là thời gian tôi đã và đang đưa nhạc Jazz vào trong lòng cộng đồng người Việt. Tôi rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của quí vị ở cả 2 miền bắc và nam California. Điều này chứng tỏ rằng cộng đồng chúng ta đang mong mỏi những kinh nghiệm mới trong âm thanh và âm nhạc. Cũng nhờ sự yêu thương và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng nên tôi mới có thể theo đuổi được ước mơ và sự đam mê nghệ thuật của tôi trong chiều hướng vàtầm nhìn riêng của chính mình. Tôi sẽ đặt tên CD này là Jazz is You! Jazz là Em!. Đây cũng là tiêu đề dự án của tôi, để vinh danh cộng đồng của chúng ta, và cũng để mừng cho dự án này ngày càng phát triển. Các bài hát trong dự án và trong CD này sẽ bao gồm một vài tác phẩm do chính tôi sáng tác, cộng thêm những bài hát đã nổi tiếng và được yêu thích từ thời xa xưa. Tất cả sẽ được trình bày một cách thật mới lạ trong hương vị âm nhạc Việt và quốc tế.”Chân thành cám ơn quý vị đã ủng hộ nhạc sĩ địa phương!Tiểu Sử Của Thùy LinhThùy Linh là ca nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ gốc Việt đầu tiên của vùng Vịnh. Cô ca sĩ nhỏ nhắn có chiều cao khiêm nhường 4'11", với một giọng ca khá trầm và phong phú, Thùy Linh lướt nhẹ nhàng giữa lời nhạc quyến rũ và nỗi nhớ trầm ngâm. Với phong cách độc đáo và âm thanh cuốn hút, cô sẽ thôi miên bạn với giọng hát nhẹ nhàng và nét sôi nổi duyên dáng của cô trên sân khấu.Năm 2013, Thùy Linh đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Dự thành lập chương trình Jazz is You! Jazz là Em! với mục đích đem nhạc Jazz vào cộng đồng các sắc dân và làm cho nó dễ dàng được tiếp cận. Jazz is You!Jazz là Em! là một cộng đồng của các nhạc sĩ và khán giả với một giấc mơ nhằm giáo dục và giới thiệu một hình thức nghệ thuật Mỹ tuyệt vời này với cộng đồng các sắc dân.Thùy Linh bắt đầu hát từ năm hai mươi tuổi, cô tự học và đến với nhạc Jazz tại trường đại học qua những giọng hát nổi tiếng của Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Louis Armstrong và Nat King Cole. Cô cho biết niềm đam mê ca hát của cô khởi đầu bằng việc được nghe những điệu nhạc dịu dàng suốt thời gian lớn lên trong cộng đồng Việt Nam của mình và phong cách độc đáo của cô đến một cuộc đời khác thường nhất cho một ca sĩ nhạc Jazz của Hoa Kỳ.Thùy Linh sinh ra tại Nha Trang, Việt Nam. Sau khi Sài Gòn thất thủ, hàng trăm ngàn người bỏ chạy tới các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Thùy Linh lúc đó được 9 tuổi và gia đình cô đã trốn thoát trên một chiếc thuyền đánh cá với 30 người trực chỉ đến Hoa Kỳ.Kể từ khi ba tuổi, Thùy Linh cũng làm một cuộc hành trình cá nhân. Khi còn bé, cô mắc bệnh bại liệt polio. Ngay sau đó, cô gái đã phải đối phó với những ảnh hưởng của hội chứng bại liệt. Tuy nhiên, các tác dụng này không ngăn cản bước tiến và sự theo đuổi ước mơ giáo dục đại học và ca hát của cô. Cô có bằng Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế trước khi vào ngành hát chuyên nghiệp.