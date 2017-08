Chăm sóc Bệnh Lãng Trí Gia Đình Chịu 86% Chi Phí

WASHINGTON – Có một người thân bệnh lãng trí, chăm sóc sẽ rât mệt nhọc và tốn kém… và phần lớn gánh nặngc hi phí chăm sóc lại đổ dồn vào thân nhân trong gia đình.Đó là một kết luận trong cuộc nghiên cứu đăng kết quả trong tạp chí Journal of the American Geriatrics Society.Các nhà nghiên cứu ở đại học y tế công Brown University School of Public Health đưa ra mô hình toán để tính dựa vào dữ kiện trong các kho dữ liệu y tế về bệnh lãng trí ở National Alzheimer's Coordinating Center Uniform Data Set, the Aging Demographics and Memory Study, và hồ sơ Medicare liên bang.Nghiên cứu này cho thấy sẽ tốn 321,780 USD tiền chăm sóc tại Hoa Kỳ trong thời kỳ 5 năm cho người bệnh lãng trí, trong khi chỉ tốn 137,280 USD cùng thời kỳ cho người không bị lãng trí, với 86% chi phí là gia đình gánh chịu.Nghiên cứu cho thấy chăm sóc y tế tốn kém cho người lãng trí sẽ tốn 184,500 USD nhiều hơn tính trọn đờ, so với người không bị lãng trí.Nghiên cứu cho thấy khi giảm mức độ chức năng hành vi ở bệnh lãng trí 10% đối với bệnh nhân, sẽ giảm chi phí 3,880 USD, nếu giảm hội chứng tâm lý vì bệnh lãng trí 10% sẽ giảm 680 USD cho trọn đời.