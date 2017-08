Sinh Viên Gốc Á Thành Công Nhờ Siêng Học, Thông Minh

Theo báo Wall Street Journal, sinh viên gốc Á Châu chiếm hơn 1/5 các sinh viên đại học 4 năm tại Harvard, Yale và Princeton.Vào lớp học tại Đại Học Princeton trong năm nay là 26% sinh viên gốc Á. Sinh viên Do Thái chiếm 12% các sinh viên hậu đại học tại Harvard, 27% tại Yale, và 9% tại Princeton, theo Hillel cho biết. Giống như sinh viên gốc Á Châu, sinh viên gốc Do Thái đại diện nhóm thiểu số tại Ivy League (nhóm đại học nổi tiếng miền Đông).Không giống Ivy League, hệ thống Đại Học UC, và nhiều đại học công khác bị cấm bởi luật tiểu bang để cho ghi danh nhập học dựa theo chủng tộc. Tại Đại Học UC Berkeley, sinh viên đại học 4 năm sinh viên người Mỹ gốc Á Châu chiếm 39% và da trắng chiếm 26%. Tại San Diego, 39% sinh viên gốc Á Châu và 19% da trắng. Tại Irvine, 38% sinh viên gốc Á Châu, 14% da trắng. Nhưng yếu tố sinh viên ngoại quốc và ghi danh gốc Á đại học 4 năm đã nhảy vọt lên mức đáng ngạc nhiên 54% tại Berkeley, 62% tại San Diego, và 64% tại Irvine.Tại Harvard, việc phân phối lại ưu thế nhập học giảm sút nhiều nhất với những người nam sinh da trắng bị thiệt thòi. Sau năm 1945, đại học mở cửa cho các sinh viên giới trung lưu từ các trường công. Các đại học này nhận ghi danh sinh viên gốc Do Thái và Công giáo nhiều hơn nhưng da đen, gốc La Tinh, hay Á Châu thì ít hơn cho đến thập niên 1970s.Các sinh viên gốc La Tinh, thuộc nhóm dân số đại học gia tăng nhanh nhất, có lợi từ sự quyết định theo chủng tộc để cho nhập học. Điều đó đã tạo ra nhiều hiểu lầm. Để làm tốt hơn các đại học trong hệ thống Đại Học UC và các trường khác cố gắng làm hài lòng các sinh viên nghèo thuộc tất cả chủng tộc và bối cảnh.Sinh viên gốc Á Châu chú trọng siêng năng học hành và thông minh đang giành chiến thắng tại các đại học.