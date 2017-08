Mua Nhà Bán Kiếm Lời: Lợi Nhất Ở El Paso, TX, Lỗ Nhất Oakland, CA

Gần đây WalletHub đánh giá 150 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ qua 22 yếu tố chính để thấy nơi nào sống tốt và kiếm lợi nhiều nhất.Có nhiều nhà đầu tư nhà cửa trong năm 2016 nhiều hơn kể từ năm 2007, hơn 126,000 người can đảm. Với tổng lợi nhuận trung bình $62,624 trong năm 2016 – nhiều nhất kể từ năm 2000 – sự quyến rũ là mạnh.Các thị trường ven biển thì hầu hết vượt giới hạn, và các thị trấn nhỏ hơn có khuynh hướng cung cấp nhiều cơ hội hơn. 10 thành phố đứng đầu để đầu tư nhà cửa là như sau:1- El Paso, Texas,2- Sioux Falls, South Dakota,3- Fort Wayne, Indiana,4- Peoria, Arizona,5- Oklahoma City, Oklahoma,6- Tampa, Florida,7- Grand Rapids, Michigan,8- Boise, Idaho,9- Greensboro, North Carolina,10- Springfield, Missouri.Sau đây là 10 thành phố khó kiếm lời bằng việc mua nhà để bán lại. Trong đó có 5 thành phố Cali.1- Honolulu, Hawaii,2- Boston, Massachusetts,3- San Jose, California,4- New York, New York,5- Oxnard, California,6- Los Angeles, California,7- San Francisco, California,8- Newark, New Jersey,9- Yonkers, New York,10- Oakland, California.