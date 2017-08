Đắt Đỏ Nhất Thế Giới: Singapore, Hong Kong, Zurich, Tokyo, Osaka

NEW YORK -- Thành phố đắt đỏ nhất thế giới? Bạn nghĩ ngay tới New York hay San Francisco? Không phải đâu.Cuộc nghiên cứu của The Economist Intelligence Unit, cơ quan nghiên cứu của The Economist Group, đưa ra bản phân tích mới về các thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Trong nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất, có 5 thành phố Châu Á.Thứ tự đắt đỏ nhất là: Singapore, Hong Kong, Zurich (ở Thụy Sĩ).Như thế, Zurich cũng là thành phố đắt đỏ nhất Châu Âu.Kế tiếp, hạng thứ 4 là Tokyo, rồi Osaka (cả hai đều ở Nhật Bản).Hạng thứ 6 đắt đỏ là: Seoul (Nam Hàn)Hạng thứ 7 đắt đỏ là đồng hạng hai nơi: Geneva (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).Đồng hạng 9 về đắt đỏ là New York và Copenhagen (Đan Mạch).Nghiên cứu so sánh mức đắt đỏ khi mua các món hàng căn bản ở các chợ siêu thị, ở các tiệm giá trung bình và các tiệm chuey6n biệt – với giá thức ăn, nước uống, áo quần, giải trí, chi phí mua xe và chạy xe, bao gồm cả giá xăng.Cũng bao gồm chi phí thuê nhà, hóa đơn điện nước, học phí trường tư và tiền thuê người giúp việc trong nhà.Nơi rẻ nhất thế giới? Trong 133 quốc gia được nghiên cứu, cho thấy rẻ nhất là các thành phố, theo thứ tự rẻ nhất tới đắt hơn:- Almaty ở nước cựu sô viết Kazakhstan;- Lagos, Nigeria;- Bangalore, Ấn Độ;- Karachi, Pakistan;- và Algiers, Algeria.