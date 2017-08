Trump: Kiểm Soát Biên Giới Mỹ Gắt Gao Chưa Từng Thấy

WASHINGTON - TT Trump loan báo qua twitter lúc 5 giờ 31 phút sáng Thứ Sáu: các cơ quan an ninh cảnh giác đề phòng mọi dấu hiệu của rắc rối sau 2 vụ tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha, và trấn an “Biên giới Hoa Kỳ đuợc kiểm soát gắt gao chưa từng thấy”.1 ngày trước, TT Trump nhắc lại chuyện kể về Tướng John J. Pershing nhúng đạn vào máu heo để răn đe du kích Hồi Giáo tấn công trong cuộc chiến Philippines mà sử gia gọi là “hư cấu”. Thịt heo là món ăn cấm kỵ với đạo Hồi. Trước đây, ông Trump kể “Tướng Pershing bắt 50 người xếp hàng, bắn 49 người – người thứ 50 bị đuổi về để thuật lại với đồng đảng, trong 25 năm kế tiếp không thấy rắc rối gì nữa.Trong thời gian tranh cử, ứng viên Trump dẫn truyện Tướng Pershing, và bị chỉ trích – ông ca ngợi vai trò của Tướng Pershing sau cuộc chiến Philippines 1899-1902 khi tiếp xúc cử tri North Charleston vào Tháng 2-2016.Trang mạng kiểm tra sự thật gọi là Politifact cho hay: đó là huyền thoại.Tại A&M University (Texas), giáo sư Brian McAllister Linn nói với Politifact “Đó là chuyện bịa đặt, bị bác từ lâu – nhưng vẫn đuợc nhắc lại, là lạ”.