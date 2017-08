Sài Gòn: Chợ Phiên Đồ Cũ Trong Quán Cà Phê Sân Vườn

Một phiên chợ đồ cũ, đồ ve chai trong khuôn viên quán cà phê Eden Garden (Q.Thủ Đức, Sài Gòn).

Một phiên chợ đồ cũ, đồ ve chai trong khuôn viên quán cà phê Eden Garden (Q.Thủ Đức, Sài Gòn).

Mỗi tuần họp một lần vào sáng thứ bảy tại một quán cà phê sân vườn nằm sâu trong hẻm 98 đường Linh Đông, quận Thủ Đức (Sài Gòn), chợ phiên mini về đồ cũ, đồ ve chai đang "bán cái người ta thích và mua cái người ta chán", theo Phụ Nữ TP (PNO).Trước hết, phải công nhận khung cảnh để họp chợ thật nên thơ. Quán Eden Garden coffee&spa có mặt bằng khá rộng, không gian xanh tươi, thoáng mát. Cách bài trí từ cây cối, hoa lá đến hồ nước, tranh tượng rơi rải trong 'Vườn Địa Đàng' này tiềm ẩn kín đáo cái ý định phối hợp sao cho hài hòa nét đẹp cả hai phương Đông và Tây của vị chủ nhân trung niên.Theo PNO, chợ không đông người bán cũng không nhiều người mua nhưng phiên chợ ve chai, đồ cũ vẫn diễn ra. Do quán có lối kê bàn cho khách chen lẫn với các sạp bán đồ cũ nên sau khi chọn chỗ ngồi vừa ý, khách có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm những món hàng độc, lạ, đẹp mắt bày ở sạp kề bên và tán gẩu, giao lưu luôn với chủ sạp.Góp mặt trong phiên chợ này là một người đàn ông có bộ râu xồm xoàm, trông khá dữ tợn nhưng lại có giọng nói và cử chỉ hết sức hiền hòa, thân thiện.PNO tiết lộ đây là diễn viên Khánh Râu, từng tham gia nhiều bộ phim, trong số đó có phim "Mật danh Rocker". Anh mang ra chợ những mặt hàng cũ kỹ, một số là đồ nhà còn lại hay do anh bỏ công sưu tầm, như: bình toong đựng nước của QLVNCH, lon Guigoz, dây nịt với khóa đồng, đồng tiền xưa đựng trong dĩa của một chiếc cân tay... "Những món hàng này sẽ là đồ bỏ đi với người này nhưng lại là quý giá với người khác. Với những ai từng có kỷ niệm với nó sẽ hết sức trân trọng và nâng niu", anh Khánh nói.Khách cũng chú ý đến gian hàng đồ bạc thời trang của anh Nguyễn Ngọc Tân với rất nhiều món nữ trang bằng bạc cũ xưa được sản xuất ở các nước Ý, Pháp, Mỹ.PNO dẫn lời anh Tân, chia sẻ: "Tôi vốn rất mê sưu tầm mặt hàng này. Những sợi dây chuyền, những vòng đeo tay bằng bạc, những cặp kính của các hãng kính nổi tiếng trên thế giới... được tôi tìm tòi được ở các nước mang về đây hội ngộ cùng anh em".Theo PNO, ở chợ này có lẽ duy nhất chỉ có gian hàng của ông Đoàn Văn Ba, hội viên Hội cổ vật VN, là trưng bày cổ vật. Đó là những chiếc bình hoa, chén, dĩa rất xưa. Trong số đó đáng chú ý nhất là một chiếc bình cắm hoa nhỏ, được ông Ba cho biết ông mua vào năm 2009 ở Anh và đã được hội đồng khoa học giám định là cổ vật...Nằm ở một góc hơi khuất là gian hàng sách của ông Trần Thiện Tùng, tuổi đã ngoài 60, chuyên sưu tầm sách cũ. Ông Tùng trải lòng: "Tôi bén duyên với sách kể từ lúc tôi mua về loạt sách của nhà khảo cổ Vương Hồng Sển. Sau khi đọc cuốn Thú Chơi Sách của tác giả, tôi vô cùng tâm đắc và tâm nguyện một lòng với sách".PNO dẫn lời ông Dương Đăng Cả, một vị khách tại phiên chợ ve chai, bày tỏ: "Chợ ve chai là nơi giao lưu đồ cổ, đồ cũ. Bởi thế nên tham gia chợ phải là người văn minh và người đi chợ cũng phải là người thông minh. Nơi đây có những món hàng là kỷ vật một thời nhưng lại là hành trang của cả một đời".Chỉ mới trải qua 3 – 4 phiên chợ (một phiên bị mưa phải dọn sớm), chợ mini về đồ cũ, đồ ve chai này đã thu hút được nhiều người đắm say những món hàng cũ, cổ xưa. Đó là những phiên chợ khá nhạt màu sắc kinh doanh, người bán không hét giá, người mua không chê đắt rẻ, tất cả đều chỉ muốn thỏa lòng đam mê sưu tầm đồ cũ, hàng lạ và thầm lặng nao lòng, bâng khuâng về những kỷ niệm cũ xưa...