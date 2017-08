25 ĐH Nhất Thế Giới: UC Berkeley, UCLA, UCSD, UCSF

Đại học UC Berkeley một lần nữa được xếp hạng đại học công lập tốt nhất Hoa Kỳ trong bản xếp hạng các đại học thế giới có tên là Academic Rankings of World Universities (ARWU), một nghiên cứu về 500 đại học hàng đầu thế giới, xếp hạng bởi ShanghaiRanking. Bản phúc trình 2017 mới phổ biến tuần qua.UC Berkeley vào được 5 đại học hàng đầu thế giới, năm nay đứng hạng 5 thế giới, trong khi 2016 hạng 3 thế giới.Trong bản xếp hạng các lĩnh vực nghiên cứu, UC Berkeley đứng đầu thế giới trong ngành khoa học tự nhiên, vật lý, toán học, hóa học, khoa học địa cầu và khoa học sinh thái.Tính chung, nhóm 10 đại học hàng đầu năm nay vẫn là 10 đại học đứng đầu năm ngoái, chỉ đổi vị trí chút xíu.Đại học Harvard một lần nữa đứng đầu tính chung, rồi tới đại học Stanford hạng nhì, Cambridge hạng 3, MIT hạng 4, và UC Berkeley hạng 5.Kế tiếp là đại học Princeton, Oxford, Columbia, California Institute of Technology và University of Chicago.Khi tính về hệ thống đại học UC, trong nhóm 25 trường tốt nhất thế giới, có 4 UC là, theo thứ tự: UC Berkeley, UCLA (hạng 12), UC San Diego (15) và UCSF (21).Khi tính điểm 52 môn học, UC Berkeley đứng đầu thế giới về hóa học, điện và điện tử. UC Berkeley đứng hạng 3 về khoa học xã hội, hạng 7 khoa họ nông nghiệp và đời sống, hạng 8 về kỹ thuật.