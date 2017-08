GSV ANDREW ĐỖ GỞI THƯ ĐẾN ĐẠI DIỆN HĐGS QUẬN SAN DIEGO YÊU CẦU BỎ TÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH TẠI LA JOLLA , THUỘC QUẬN SAN DIEGO.



(Santa Ana) - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ hôm thứ Sáu 18 tháng 8, 2017 đã gửi văn thư chính thức đến đại diện Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego, Giám Sát Viên Kristin Gaspar, Địa Hạt 3 để phản đối và yêu cầu đổi tên Đường Mòn Hồ Chí Minh, là con đường nối dài từ con đường La Jolla Farm Road đến tận bãi biển, thuộc khu vực La Jolla nằm trong địa hạt 3, Quận San Diego, mà từ thập niên 60 , những người trượt sóng đã dùng con đường này để có thể đi tắt ra biển một cách nhanh chóng và đặt tên con đường này là Đường Mòn Hồ Chí Minh có trước đây trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Những người này vô tình hay hữu ý đã sử dụng tên của lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam người đã sát hại hàng triệu người dân vô tội Việt Nam và đã nhuộm đỏ nước Việt Nam bằng một chính thể Cộng Sản vô thần, phi nhân nhất trong lịch sử dân tộc Việt.



Trong lá thư gởi cho bà Giám Sát Viên Kristin Kaspa, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã nhấn mạnh: Tôi viết thư này để yêu cầu đưa ra một quyết nghị đổi tên con đường mòn nổi tiếng nằm trong địa hạt của bà hiện đang mang tên là đường mòn Hồ Chí Minh.



Chắc chắn bà rất quen thuộc với con đường mòn này hiện đang nối dài từ con đường La Jolla Farm Road nối liền đến bãi biển. Tôi cũng biết là vào thập niên 60 những người trượt sóng đã dùng con đường này đi tắt một cách nhanh chóng để đến bãi biển và đặt tên là đường mòn Hồ Chí Minh có trước đây tại Việt Nam vì tính chất địa dư của nó hơn là tính cách quan trong về lịch sử, ở thời điểm mà những người này hoàn toàn không hiểu gì về sự quan trọng của văn hóa hay lịch sử.



Như bà đã biết, Hồ Chí Minh là một lãnh tụ Cộng Sản người đã cầm đầu việc lật đổ chính thể tự do của miền Nam Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của nhân vật này hàng triệu người dân vô tội Việt Nam đã bị thảm sát, nhân quyền bị xâm phạm nặng nề và tiếp tục cho đến ngày nay dưới chế độ cầm quyền hiện hữu. Kết quả , không biết bao nhiêu gia đình người Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương của họ để lánh nạn Cộng Sản. Nhiều người đã định cư tại San Diego, và những vùng lân cận như quận Cam, Quận Los Angeles. Ngay chính Trại Camp Pendleton, trong quận hạt của quý vị đã là nơi trạm tú của hơn 100,000 người dân tị nạn Việt Nam, từ đó họ đã bắt đầu làm lại cuộc đời.



Cho đến ngày hôm nay, Hồ Chí Minh đại diện cho một vết thương sâu đậm không bao giờ hàn gắn được của hàng triệu người Mỹ gốc Việt và những người Việt Nam khác lưu lạc trên khắp quả địa cầu này. Thêm vào đó đây là một biểu hiệu đầy bi thảm của những chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu song song với người Việt Nam để bảo vệ tự do và dân chủ tại Việt Nam. Đó là lý do mà tôi đã khẩn thiết yêu cầu bà và các đồng viện phải tức thời thay đổi tên của con đường mòn này. Không có một lý do chính đáng nào để có thể biện minh tại sao con đường mòn này tại một khu vực nổi tiếng La Jolla lại phải mang cái tên ô nhục này. Nó có thể mang bất cứ một tên của một danh nhân nào dính liền đến lịch sử của La Jolla hay San Diego. Còn hơn là mang tên của một biểu hiệu sự áp bức và niềm thống khổ, đây là cơ hội để con đường mòn này mang một cái tên khác đầy ý nghĩa của một cảnh vật đầy mỹ quan và cho nó một danh hiệu hoàn toàn tốt đẹp.



Hiện tại đã có một kháng thư được lưu truyền trên mạng Google yêu cầu đổi tên và xóa bỏ cái tên ô nhục đường mòn Hồ Chí Minh này trên bản đồ Google. Nếu quý Hội Đồng Giám Sát thay đổi tên đường mòn và đặt một tên chính thức khác, quyết định của quý Hội Đồng sẽ thúc đẩy một cách hiệu quả cho những nỗ lực thay đổi tên này trên bản đồ Google.



Là một Giám Sát Viên của một quận hạt lân cận, nơi địa hạt của tôi bao gồm Thủ Đô tị nạn tinh thần Little Saigon, tôi đại diện cho toàn thể cư dân những người đã coi cái tên Hồ Chí Minh như là một ám ảnh của những nỗi đau thương và thống khổ và là những người sẽ vô cùng cảm kích đối với sự ủng hộ của bà trong việc thay tên con đường mòn này.



Nếu tôi có thể giúp bà được những gì liên quan đến vấn đề này xin bà đừng ngần ngại liên lạc với tôi tại số (714) 834-3110 hay Andrew.do@ocgov.com



Trân trọng cảm tạ,



Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1, Quận Cam.”