Lễ Trao Giải Ra Mắt Sách Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ XVIII -- 2017

Ban Giám Khảo, Ban Tiếp Tân và Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2017.



WESTMINSTER (VB) -- Họp mặt, ra mắt sách và trao Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 14 và Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18 đã diễn ra long trọng trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng Moon Light Restaurant, thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017, với sự tham dự của trên 350 người, gồm các vị dân cử liên bang, tiểu bang, địa phương, văn nghệ sĩ, bằng hữu, các tác giả VVNM và đại gia đình Việt Báo.



Buổi lễ chính thức là lúc 5 giờ rưỡi, vậy mà gần 4 giờ rưỡi thì nhà hàng đã đông đảo người tới tham dự. Từng nhóm người bước lên thảm đỏ với nụ cười tươi như hoa để chụp hình lưu niệm. Bên trong, từng nhiều người cùng nhau vừa thưởng thức những món ăn nhẹ, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa hàn huyên tâm sự và tay bắt mặt mừng gặp lại nhau sau lần chia tay của đêm Viết Về Nước Mỹ năm ngoái. Mọi người như có cùng niềm vui hội ngộ.





Hai MC Nguyễn Hoàng Dũng và Thụy Trinh điều hợp chương trình VVNM 2017 tại Moonlight Banquet & Restaurant, Westminster.



Nữ xướng ngôn viên Thụy Trinh và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng là hai MC lịch lãm, vui tính và duyên dáng của chương trình trao Giải Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua, điều hợp chương trình tổng quát cho đêm trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18.





Nữ tài tử Kiều Chinh thay mặt Việt Báo phát biểu chào mừng Viết Về Nước Mỹ 2017.



Nữ tài tử Kiều Chinh thay mặt Việt Báo mở đầu chương trình với lời chào mừng quan khách. Bà bày tỏ nỗi hân hoan và niềm vinh hạnh chào đón tất cả những người bạn cũ và bạn mới của chương trình Viết Về Nước Mỹ. Bà cũng không quên gửi lời chúc mừng đến tất cả các tác giả đã thắng Giải Viết Về Nước Mỹ năm nay. Bà nhấn mạnh đến giá trị của Giải Viết Về Nước My là ở chỗ tạo cơ hội cho nhiều người viết những câu chuyện về nước Mỹ. Đó là những câu chuyện hay để lại cho các thế hệ con cháu hiểu biết về thế hệ người Việt tị nạn đi trước đến đây như thế nào và đã đóng góp gì cho đất nước Hoa Kỳ.





Dân biểu liên bang Lou Correa.



Một vị dân cử suốt 10 năm qua không ngừng ủng hộ chương trình Viết Về Nước Mỹ là Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 46 Lou Correa mở đầu phần phát biểu bằng câu chào tiếng Việt, “Kính chảo quý vị. Tôi là Congressman Lou Correa.” Chỉ ngần ấy thôi, cũng đủ để thấy rằng chương trình Viết Về Nước đã ảnh hưởng đến người Mỹ bản địa như thế nào. DB Lou Correa nói rằng chương trình Viết Về Nước Mỹ là công trình văn hóa, là việc tạo lịch sử, bởi vì các thế hệ mai sau khi tự hỏi rằng “mình là ai” thì họ sẽ có câu trả lời thích đáng trong những tác phẩm Viết Về Nước Mỹ. Ông cho rằng sự chia xẻ kinh nghiệm sống mà các tác giả đã, đang và sẽ viết trong Viết Về Nước Mỹ là sự cống hiến không những cho văn hóa Việt tại Quận Cam, tại Hoa Kỳ mà còn cho nền văn hóa Mỹ nói chung. DB Lou Correa nhấn mạnh thêm rằng cộng đồng người Việt đến Mỹ từ năm 1975 tới nay hơn 40 năm đã làm việc chăm chỉ và chịu khó chịu cực, đã tạo nên một phần lịch sử của nước Mỹ. Điều này sẽ được các thế hệ mai sau biết đến nhờ Viết Về Nước Mỹ. Ông cảm ơn chương trình Viết Về Nước Mỹ.





Khánh Ly và ban nhạc Uyên Phương & Berklee’s Band.



Giọng ca bất hủ của Nữ Hoàng Chân Đất Khánh Ly cất lên đã làm thay đổi hẳn không khí bên trong nhà hàng Moon Light để mọi người có được những phút giây lắng đọng và thư giãn của đêm trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18, với 3 nhạc phẩm “Mộng Sầu” của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, “Trăng Ban Chiều” và “Sài Gòn Bue” của thi nhạc sĩ Trần Dạ Từ.



Hai MC Thụy Trinh và Nguyễn Hoàng Dũng, trong phần giới thiệu sách Viết Về Nước Mỹ, cho biết đến nay đã có 19 cuốn sách Viết Về Nước Mỹ với trên 10,000 trang đã được xuất bản. Hiện nay toàn tập sách Viết Về Nước Mỹ đã được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ và những cuốn sách xuất bản sau đều được bổ sung vào thư viện này.





Sách Viết Về Nước Mỹ năm 2017 được ra mắt trong lễ trao giải năm nay. Sách dày 551 trang, gồm các bài viết của 54 tác giả. Đặc biệt, sách Viết Về Nước Mỹ năm nay được ấn hành khắp qua mạng toàn cầu của công ty Amazon.com với giá $25 một cuốn. Ngay tại buổi trao giải, rất nhiều người đã mua sách Viết Về Nước Mỹ năm 2017 và các cuốn đã xuất bản trước đây để đọc và thưởng thức.





Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal.



Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 47 miền Nam California Alan Lowenthal, người đã liên tục ủng hộ chương trình Viết Về Nước Mỹ trong 6 năm qua, cũng đã có mặt trong lễ trao giải năm nay. DB Alan Lowenthal trong lời phát biểu mở đầu bằng câu chảo tiếng Việt “Xin kính chào quý vị.” Ông bày tỏ niềm vinh dự được trở lại tham dự trong lễ trao giải này. Ông cảm ơn tất cả các tác giả, mọi người đã nỗ lực góp công làm cho chương trình Viết Về Nước Mỹ tiếp tục có mặt. Với ông đó là việc làm có ý nghĩa không chỉ cho cộng đồng người Việt và các thế hệ con em người Mỹ gốc Việt, mà còn cho người Mỹ nói chung để hiểu về cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đã làm gì và đóng góp gì cho nền văn hóa Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng chương trình Viết Về Nước Mỹ trả lời cho các thế hệ mai sau “họ là ai,” trong xã hội đa văn hóa Hoa Kỳ.



Giải Trùng Quang



Giải Trùng Quang được thành lập vào năm 2013, do ngân khoản 10,000 mỹ kim được gia đình bà Trùng Quang, đại diện là người trưởng nam Đỗ Doãn Quế tặng cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, sau khi bà từ trần vào ngày 6 tháng 9 năm 2012. Giải lấy tên nữ sĩ Trùng Quang, nhũ danh Lê Thị Tuyên, sinh năm 1912 tại Việt Nam, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ từ năm 2001, lúc bà 90 tuổi.





Giáo Sư Bùi Tùng từ Hawaii University trao giải cho tác giả Mỹ Đức Phạm Nguyễn thắng giải Trùng Quang.



Giải Trùng Quang năm 2017 về tay tác giả Nguyễn Phạm Mỹ Đức, hiện giảng dạy Việt ngữ tại Đại Học UC Riverside. Bà tham gia Viết Về Nước Mỹ với 3 bài viết “Dạy Và Học Trên 2 Quê Hương,” Gìn Giữ Tiếng Việt Nơi Xứ Người,” và “Gìn Giữ Văn Hóa Việt Nơi Xứ Người.” Giáo Sư Bùi Tùng trao giải.



9 Giải Đặc Biệt





Các tác giả thắng giải Đặc Biệt năm 2017 và quý khách trao giải.



9 Giải Đặc Biệt. Tuy nhiên, vì có 3 tác giả không thể tham dự được, nên chỉ có 6 tác giả trực tiếp nhận giải.



1/ Tác giả Nguyễn Thị Hương Minh, với bài thắng giải “Ngày Giỗ,” được Chủ Bút Việt Báo nhà văn Phan Tấn Hải trao giải.



2/ Tác giả Ngô Viết Trọng, với bài thắng giải “Ảo Ảnh Phú Quý,” được Nghị Viên Thành Phố Westminster Tyler Diệp trao giải.



3/ Tác giả Lê Quang Sinh, sinh năm 1929, là tác giả cao niên nhất nhận giải năm nay, với bài thắng giải “Giai Thoại Phở Tàu Bay,” do đại diện Nguyễn Hoàng Anh nhận giải từ chủ nhân Phở Tàu Bay Lê Quang Thế trao.





4/ Tác giả Nguyễn Thị Phi Phượng, với bài thắng giải “Thư Gửi Mẹ,” được tác giả giám khảo Bồ Tùng Ma trao giải.



5/ Tác giả Khánh Doãn, với bài thắng giải “Bạn,” do tác giả giám khảo Lê Tường Vi trao giải.



6/ Tác giả Lại Thị Mơ, với bài thắng giải “Mẹ Tôi Và Cuộc Bầu Cử Mỹ,” do District Manager của Ngân Hàng Wells Fargo Bank là cô Deena Dinh trao giải.





Deena Đinh Giám Đốc Khu Vực Wells Fargo (phải) trao giải cho tác giả Lại Thị Mơ.



Phát biểu cảm tưởng trong dịp trao giải, cô Deena Dinh nói rằng cô đại diện cho Wells Fargo Bank vinh dự bảo trợ cho chương trình Viết Về Nước Mỹ trong nhiều năm qua. Cô nói rất tự hào về người Việt ở Mỹ đã nỗ lực trong việc bảo vệ văn hóa Việt Nam. Cô cho rằng điều đó giúp ích rất nhiều cho con cháu chúng ta biết về văn hóa và cộng đồng Việt ở Mỹ, đồng thời cũng biết họ là ai.





Nữ ca sĩ Thương Linh.



Với giọng ca khan, mạnh và cao vút, nữ ca sĩ Thương Linh đã trình bày 2 nhạc phẩm “Căn Nhà Xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, và “Santa Barbara” của thi nhạc sĩ Trần Dạ Từ, làm cho không khí của bên trong nhà hàng trở nên hào hứng, sôi động hẳn lên.





Giám sát viên quận Cam Andrew Đỗ đề nghị đưa chương trình Viết Về Nước Mỹ vào danh mục chương trình thường niên của quận Orange County.



Giám Sát Viên Quận Cam Địa Hạt 1 Andrew Đỗ, lần đầu bảo trợ chương trình Viết Về Nước Mỹ, đã chia xẻ cảm nghĩ trong lễ trao giải. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ việc làm của Việt Báo qua chương trình Viết Về Nước Mỹ để giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam tại Mỹ. Ông cho biết rằng việc làm quan trọng này sẽ được truyền mãi cho các thế hệ con cháu tương lai.



5 Giải Danh Dự





Các tác giả nhận Giải Danh Dự VVNM 2017: Võ Phú, Đông Trinh, Năng Khiếu, Hoàng Đình Minh Long, Đặng Hà Nội.



Các tác giả nhận 5 Giải Danh Dự gồm những vị sau đây:



1/ Tác giả Võ Phú thắng giải với 2 bài “Nàng Dâu,” và “Đôi Cánh Lớn Vẫn Còn Rung,” do Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ trao giải.



2/ Tác giả Đông Trinh thắng giải với 2 bài “Má Ởi” và “Con Thương Yêu Của Mẹ,” do tác giả quán quân Phương Dung trao giải.



3/ Tác giả Năng Khiếu thắng giải với bài “Người Góa Phụ Tuổi Dậu,” do tác giả quán quân Phạm Hoàng Chương trao giải.



4/ Tác giả Hoàng Đình Minh Long thắng giải với bài “Cầu Được Ước Thấy,” do tác giả giám khảo Khôi An trao giải.



5/ Tác giả Đặng Hà Nội thắng giải với bài “Sứ Mệnh Của Anh Kha,” do Danny Trần từ Union Bank trao giải.



Trước khi trao 4 giải lớn, Nguyên Chánh Chủ Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa đã có lời giới thiệu vị đương kim Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, trong lời phát biểu, nói rằng Viết Về Nước Mỹ đã qua tuổi “bẻ gãy sừng trâu” 17 và đang độ tuổi 18. Dù không làm Chánh Chủ Khảo, ông Nguyễn Xuân Nghiã vẫn đóng vai trò tư vấn cho Ban Tuyển Chọn Giải Viết Về Nước Mỹ.





Cựu Chánh Chủ Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa và Tân Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân.



Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân, bằng tâm trạng nhiều cảm xúc, kể lại chuyện 17 năm trước bà nhận được nhiều khích lệ từ nhiều bằng hữu mà trong đó có nhà báo lão thành Sơn Điền Nguyễn Khánh, cũng là vị Chánh Chủ Khảo đầu tiên của Giải Viết Về Nước Mỹ, để có nghị lực tham gia Viết Về Nước Mỹ, nhất là viết về mình. Bà nói “năm nào cũng ráng viết, hay dở không cần.” Và mỗi ngày lên báo để đọc, để chia xẻ và nhớ tiếng Việt. Động lực mạnh nhất để viết theo bà là nghĩ rằng những gì mình viết hôm nay chắc chắn sau này con cháu sẽ đọc và biết tại sao mình ở Mỹ. Bà khuyến khích mọi người nên kể chuyện của chính mình. Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân nhấn mạnh rằng, Viết Về Nước Mỹ là giải thưởng dài và trường kỳ nhất trong và ngoài nước. Bà cho biết Giải Viết Về Nước Mỹ ngày càng lớn mạnh là nhờ vào tinh thần làm việc phân minh, nghiêm túc của Ban Giám Khảo.



Giải Vinh Danh Tác Phẩm và Giải Vinh Danh Tác Giả



Giới thiệu nội dung 3 bài viết thắng các giải Vinh Danh Tác Phẩm, Vinh Danh Tác Giả, và Vinh Danh Tác Phẩm-Tác Giả là 3 đoạn phim ngắn có hình ảnh minh họa và lời đọc trích đoạn 3 bài viết: “Du Học Mỹ Trước 1975,” “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu,” và “Chuyện Góc Bếp.”





Tác giả Chú Chín Cali, thắng giải Vinh Danh Tác Phẩm 2017 nhận giải từ nhà văn Cung Tích Biền (phải).



Tác giả thắng Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2017 là Chú Chín Cali, với bài “Du Học Mỹ Trước 1975.” Tác giả Chú Chín Cali du học Mỹ năm 1973 và bị kẹt sau biến cố 1975 rổi ở lại Mỹ luôn tới nay. Ông làm việc cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (USAID) và Louisiana State University International Programs. Hiện ông đã về hưu và sống tại Quận Cam. Nhà văn Cung Tích Biền trao giải.





Tác giả thắng giải Vinh Danh Tác Giả 2017 Lê Nguyễn Hằng nhận giải thưởng từ nhà văn Nhã Ca (phải).



Giải Vinh Danh Tác Giả thuộc về tác giả Lê Nguyễn Hằng, hiện sống tại thành phố San Jose, Bắc Cali, với bài viết thắng giải “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu.” Chuyện kể về 3 người đàn bà tuổi Dậu trong cùng một gia đình đã trôi dạt theo lịch sử thăng trầm của đất nước từ Bắc vào Nam rồi qua Mỹ. Nhà văn Nhà Ca trao giải.



Trước khi trao giải Hoa Hậu, tất cả các thành viên Ban Giám Khảo đều được mời lên sân khấu: Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân, Nguyên Chánh Chủ Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa, thi nhạc sĩ Trần Dạ Từ, nữ tài tử Kiều Chinh, nhà văn Nhã Ca, Lê TườngVy, Khôi An, Bồ Tùng Ma, Nguyễn Viết Tân, Phạm Quyến, và Hòa Bình.



Giải Chung Kết Vinh Danh Tác Phẩm-Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2017 (Giải Hoa Hậu)



Giây phút chờ đợi hồi hộp nhất cũng đã tới. Người thắng Giải Vinh Danh Tác Phẩm-Tác Giả, hay thường được gọi là Giải Hoa Hậu, năm 2017 là tác giả Irish Đinh, với bài viết “Chuyện Góc Bếp.” Chuyện kể về cuộc đổi đời: Sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, tác giả trở thành chyyên gia y tế tâm thần và hiện làm việc với sở xã hội tại miền Bắc Cali trong công tác bảo vệ các nạn nhân bạo hành trong gia đình. Tác giả quán quân năm 2016 Phùng Annie Kim trao giải cho tân Hoa Hậu Irish.





Tác Giả Quán Quân Viết Về Nước Mỹ 2016 Phùng Annie Kim trao “vương miện Hoa Hậu” cho Tác Giả Quán Quân Viết Về Nước Mỹ 2017 Iris Đinh, tác giả của tác phẩm “Chuyện Góc Bếp”.



Trong lời phát biểu đầy cảm xúc không ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào, tác giả Irish Đinh bày tỏ sự cảm ơn với tất cả những người đã sáng lập và những người ủng hộ chương trình Viết Về Nước Mỹ. Bà kể bà một thuyền nhân đến Thái Lan năm 1991, 9 tháng sau đó thì được định cư ở Mỹ, rồi 1 tuần sau thì hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Bà cho biết lúc mới đến Mỹ bà không biết tiếng Mỹ, không biết văn hóa Mỹ, bà như là “một bà mẹ gà, nuôi đàn con vịt,” với bao nỗi hoảng sợ sau chiến tranh Việt Nam và vượt biên, rồi “chỉ biết chạy theo con, không bỉết gì khác.” Bà nói trong nước mắt rằng bà biết ơn các con vì đã giúp bà thành người có “trí khôn,” biết nuôi con. Bà tâm sự mà cũng là trấn an các tác giả ngại viết về mình rằng cứ viết vì khi mang chuyện nhà ra kể cho người lạ nghe, nghe xong họ sẽ thấy thương mình. Bà khuyên các con từ nay hãy viết để kể lại điều mà bà viết có thể không đúng. Ngay trong lễ trao giải, 2 người con gái của tác giả Irish Đinh cùng lên sân khấu chung vui niềm vui của mẹ và cũng đã hứa là sẽ viết bằng tiếng Anh rồi nhờ mẹ dịch lại tỉếng Việt. Bà nói chia xẻ vinh dự này tới những người đi sau, bằng cách tặng lại một nửa trị giá giải thưởng cho chương trình Viết Về Nước Mỹ. Tác giả Irish Đinh kết thúc phát biểu bằng niềm “mong đợi tất cả các bạn tiếp tục đọc, tiếp tục viết.”



Tất cả tác giả cũ và mới và đại gia đình Việt Báo cùng lên sân khấu để chụp hình lưu niệm Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18.



Chương trình còn tiếp tục hào hứng và sôi nổi với phần bán sách Viết Về Nước Mỹ của các người đẹp Khôi An, Thụy Nhã, Phương Dung, Donna, trong Nhóm Việt Bút.





Nữ tài tử Kiều Chinh trúng giải xổ số từ nhà sách Tự Lực.



Rồi sau đó là phần xổ số cũng không kém sôi động và hồi hộp khi chờ nghe đọc vé số trúng với phần thưởng trị giá lên tới 200 đôla.





Hình ca nhạc sĩ từ trên xuống, trái sang phải: Hoàng Công Luận, Khánh Ly, Lê Hùng, Bee Uyên Phương, Mê Linh, Thương Linh.



Đặc biệt, mọi người đã hoan hô vỗ tay tán thưởng không ngớt mỗi khi ca sĩ Thương Linh và danh ca Khánh Ly hát hết bài này tới bài khác. Thật là một đêm hiếm có.





Cắt bánh VVNM 2017: Từ phải, Chánh chủ khảo 2017 Trương Ngọc Bảo Xuân, nhà văn Nhã Ca, Nữ Tài Tử Kiều Chinh, Tg “Hoa Hậu” 2017 Iris Đinh, Tg “Á Hậu” Lê Nguyễn Hằng, Tg Trùng Quang Mỹ Đức Phạm Nguyễn , Tg “Á Hậu” Chú Chín Cali.



Lễ cắt bánh mừng Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ được thực hiện bởi nữ tài tử Kiều Chinh, nhà văn Nhã Ca, Chánh Chủ Khảo Trương Ngọc Bảo Xuân, v,v…

Chương trình kéo dài tới hơn 10 đêm mới xong, trong khi nhiều người ở lại tâm sự với bạn bè chưa muốn ra về, và bất ngờ được “khoản đãi” với những bài hát ngẫu hứng từ ca sĩ Khánh Ly thật tuyệt vời.



Xin hẹn gặp lại vào Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm 2018.