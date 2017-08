62% Dân Mỹ: Nên Giữ Các Tượng Confederate Như Biểu Tượng Lịch Sử; DB Pelosi Đòi Dẹp Bỏ Các Tượng Nam Quân

WASHINGTON - Dân biểu trưởng khối DC Hạ Viện Nancy Pelosi cùng các đồng viện DC hô hào dẹp bỏ các tượng có liên quan với quân đội bảo vệ chế độ nô lệ trong nội chiến nam-bắc thập niên 1860 tại các sảnh đường của toà nhà Capitol liên bang – gần 10 nhân vật Confederate đuợc kỷ niệm tại đây, mỗi đơn vị đuợc 1 tiểu bang bảo trợ, như bảng khắc của Virginia về Tướng Robert Lee.Bà Pelosi tuyên bố “Không có chỗ đứng cho sự đề cao bạo động phe phái tại đây hay tại những nơi danh dự khắp nước” – nhưng cơ hội thành công của giới lập pháp thuộc đảng DC là mong manh.Phóng viên cho hay 100 tượng trưng bày tại trụ sở QH là 1 phần của National Statuary Hall Collection không do các viên chức lập pháp chọn – mỗi chính quyền tiểu bang chọn 2 tượng.Du khách vào thăm toà nhà Capitol phát biểu ý kiến khác nhau – 1 phe nói đó là di tích của lịch sử, dù thích hay không. Phe kia nghĩ rằng đã đến lúc để thay đổi.Liên quan đến các tượng nam quân Confederate, một bản tin khác cho biết tượng đồng 145 tuổi bên ngoài toà nhà State House của tiểu bang Maryland đã bị cần trục câu lên khỏi nền móng trong đêm và dời đi – nhân vật đuợc đúc tượng là chánh án Roger Taney, tác giả của quyết định dấu ấn năm 1857, khẳng định nhu cầu hạ thấp phúc lợi của người da đen xuống mức nô lệ là chính đáng và hợp pháp.Sử gia và học giả đánh giá quyết định này là tệ hại nhất trong lịch sử Tối Cao Pháp Viện.Hôm Thứ Tư, thống đốc Larry Hogan tuyên bố “Chúng ta không thể và không nên giấu giếm lịch sử- nhưng đã đến lúc cần làm rõ khác biệt giữa nhận thức thích hợp về quá khứ với vinh danh những trang đen tối của lịch sử”.Ngoài ra, 2 tạp chí dẫn đầu về tường thuật biến cố lớn dùng trang bìa của ấn bản ngày Thứ Sáu để phản bác các phát biểu của TT Trump về bạo động tại Charlottesville hôm Thứ Bảy tuần qua.Bià của New Yorker là hình vẽ ông Trump ngồi tại đuôi thuyền thổi gió vào cánh buồm trắng có hình thù tương tự mũ liền áo của đội viên KKK.Họa sĩ David Plunker cho biết phản ứng yếu ớt của TT Trump chống lại các nhóm hiềm thù đưa tới ý tưởng khiến ông diễn tả như thế – ông dùng tựa đề “Blowhard” với trang bià này. Theo ông, hình vẽ diễn tả đầy đủ hơn ngôn từ.Trong khi đó, tạp chí The Economist chọn tờ bià là minh họa TT Trump nói vào loa có hình dạng giống mũ dính liền áo trắng của KKK.Công ty công viên giải trí hạng lớn xác nhận không định bỏ cờ của nam quân Confederate bảo vệ chế độ nô lệ thời nội chiến. Six Flags hoạt động tại Texas dựng cờ Confederate từ khi khánh thành tại Arlington năm 1961. Cờ Confederate cũng gọi bằng tên “Stars and Bars” dựng tại cổng vào công viên Six Flags, như là cờ của các tiểu bang miền nam bên cạnh quốc kỳ Pháp, Tây ban Nha, Mexico, cờ của cộng hoà Texas, và cờ liên bang Hoa Kỳ.Texas là 1 cộng hoà có chủ quyền độc lập từ Tháng 3-1836 đến Tháng 2-1846.Trong khi 1 số tiểu bang dự định triệt hạ tượng và đài kỷ niệm nam-quân, là lực luợng bảo vệ chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến thập niên 1860, đa số dân Hoa Kỳ muốn duy trì chúng như là biểu tượng của lịch sử, là tán đồng lập trường của TT Trump tiếp theo vụ bạo động chết người tại Charlottesville hôm Thứ Bảy.Cuộc thăm dò của NPR/PBS NewsHour/Marist ghi: 62% dân chúng nghĩ rằng các tuợng Confederate nên đuợc duy trì như là biểu tượng lịch sử.NPR xác nhận: 27% muốn dẹp bỏ.Điều có phần bất ngờ là công dân gốc Phi Châu nói “cứ để vậy” trong khi 40% khác thấy là nên dời đi.Khoảng 1500 tượng đài Confederate đuợc xây dựng tại vùng đông nam Hoa Kỳ – 750,000 người thiệt mạng trong nội chiến nam bắc đầu thập niên 1860, bằng hơn 2% dân số toàn quốc vào lúc ấy. Đa số vinh danh TT của miền nam Jefferson Davis và các Tuớng Robert Lee, Thomas “Stonewall” Jackson.Trong 1 cuộc thăm dò toàn quốc, đa số tràn ngập cử tri CH muốn duy trì các tượng, đài. Trong phe DC, 47% muốn giựt sập, 44% cho giữ lại.