Boston: Sẽ Có 10,000 Người Biểu Tình Chống Kỳ Thị Da Màu

BOSTON - Sự chú ý tới 2 cuộc biểu tình phản đối chương trình tập họp phe cực hữu gọi là “Boston Free Speech Rally” tăng nhanh sau vụ bạo động có yếu tố kỳ thị tại Charlottesville – sinh hoạt này đã đuợc chuẩn bị từ cuối Tháng 7 bởi các nhóm tự xưng “tự do” và “bảo thủ”.Không lâu sau, nhóm “ANSWER Coalition Boston” và chi hội Black Lives Matter (BLM) họp để tổ chức phản biểu tình cùng ngày Thứ Bảy tại Boston. Thành viên của ANSWER là Nino Brown cho hay: số người hưởng ứng đã tăng nhanh từ vài trăm lên 3000, có thể mong đợi 10,000 người dự biểu tình.Ban tổ chưc biểu tình “Fight Supremacy” của BLM cũng nhận thấy sự hưởng ứng tăng vọt, có thể thu hút 10,000 ngưòi, và đã gây quỹ 20,000 MK tính đến tối Thứ Năm.1 tuyên bố từ BLM Boston khẳng định: chúng tôi chống lại mọi hình thức bạo động chết người của chủ nghĩa thượng tôn da trắng, cũng không hạn chế về chống bất bình đẳng kinh tế, chống hạn chế di trú, chông kỳ thị trong tuyển dụng, chống bạo lực quá đà của cơ quan công lực…ANSWER là nhóm từng đưa hàng ngàn người xuống đường biểư tình chống Trump hồi Tháng 1.Biểu tình gọi là “Stand for Solidarity” sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng bên ngoài toà nhà State House và biểu tình do BLM tổ chức bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại Reggie Lewis Track and Athletic Center ở trung tâm Boston. 2 cuộc biểu tình chống thượng tôn da trắng sẽ nhập chung trong ngày.Cuộc tập trung gọi là “Free Speech diễn ra tại Boston Common, cách xa 2 dặm.