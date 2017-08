Trưởng BTC Biểu Tình Bảo Vệ Tượng Confederate Bị Dọa Giết

CHARLOTTESVILLE - Jason Kessler, là trưởng ban tổ chức biểu tình bảo vệ tượng của Tướng Robert Lee tại Charlottesville, xác nhận với phóng viên: đang trốn tránh vì nhận đuợc 1 số lời đe dọa giết.Xe phóng vào đám đông phản biểu tình hôm Thứ Bảy, 1 người chết và 19 người bị thuơng.Qua hôm sau, ông Kessler họp báo và bị đuổi – ông khẳng định ban tổ chức biểu tình bảo vệ tượng Robert Lee không là tập trung các phần tử thượng tôn da trắng mà là 1 “nhóm dân quyền” – là sinh viên tốt nghiệp University of Virginia, ông Kessler bỏ phiếu bầu ứng viên Obama năm 2008 và từng tham gia biểu tình Occupy Wall Street tại Charlottesville.Điều ông Kessler phàn nàn là căn cước chính trị thời nay, sách sử soạn lại quy trách nhiệm người da trắng về chế độ nô lệ. Ông khẳng định “Mọi văn hoá có nô lệ”.Trưởng ban tổ chức biểu tình “Unite the Right” cũng quy trách khủng hoảng di trú – ông khẳng định đã gặp cảnh sát trưởng Charlottesville nhiều lần, cùng bàn kế hoạch an toàn.Ông Kessler cả quyết chưa từng gặp hung thủ 20 tuổi lái xe phóng vào đám đông.