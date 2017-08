Sốt Xuất Huyết Tăng Vọt

HANOI -- Việt Nam đang gặp khủng hoảng bệnh sốt xuất huyết.Báo Dân Việt cho biết: Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng hơn 3.000%...Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến hiện tại, Hà Nội đã có 17.027 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3.243% so với cùng kỳ năm 2016.Theo báo cáo mới nhất của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 90.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. Trong đó số trường hợp nhập viện là 76.846 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2016, số người mắc bệnh tăng 67,8%, số ca tử vong tăng 7 trường hợp.Tại Hà Nội, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến hiện tại đã có 17.027 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3.243% so với năm 2016.Trong khi đó, bản tin Kênh 14 ghi rằng từ đầu năm 2017 đến nay, Đồng Tháp có trên 2.100 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, 143 ca nặng và đã có 3 ca tử vong (1 người lớn, 2 trẻ em) tại huyện Tháp Mười, Hồng Ngự và Châu Thành.Trong khi đó, bản tin RFA cho biết: Việt Nam gồng mình chống sốt xuất huyết.Theo Bộ Y Tế Việt Nam, số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có gần 91 ngàn trường hợp nhiễm bệnh, trong đó gần 77 ngàn bệnh nhân phải nhập viện và 24 người đã chết. Số tử vong này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 7 trường hợp.Bộ Y Tế Việt Nam cho rằng dịch sốt xuất huyết bùng phát do nhiệt độ cao, mưa nhiều hơn và việc đô thị hoá nhanh chóng khiến muỗi gây bệnh sinh sôi.Hà Nội và Sài Gòn là hai địa phương có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết nhất trong đợt dịch kỳ này.RFA ghi theo AP cho biết, theo Tiến sĩ Vũ Minh Điền của Bệnh viện Nhi Đồng Quốc Gia ở Hà Nội, nơi có các ca bệnh nặng nhất đang được điều trị, nói rằng khoảng 800 đến 1.000 người đã đến khám bệnh sốt xuất huyết mỗi ngày. Cũng theo Tiến sĩ Điền, trong tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, bệnh viện chỉ nhận được báo có vài trường hợp nhiễm sốt xuất huyết.Ông Điền cho biết, hiện khoảng 300 bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị, tốn nhiều nguồn lực của bệnh viện, phải trải qua nhiều thời gian làm việc hơn, ngay cả những ngày cuối tuần.Bản tin VietnamNet ghi rằng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tính từ đầu năm đến ngày 17/8, Hà Nội đã ghi nhận 17.365 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết dengue, 7 trường hợp tử vong.Qua lập bản đồ dịch tễ dịch sốt xuất huyết của TP, đến thời điểm này cho thấy, có 12 quận/huyện đang nằm trong vùng dịch tễ báo động đỏ (tập trung đến 90% lượng bệnh nhân của toàn TP), 5 quận huyện màu da cam, 13 quận huyện màu vàng (có ít bệnh nhân mắc).Vì áp lực chống dịch quá lớn, quá mệt mỏi, một cán bộ chống dịch và một trạm trưởng trạm y tế tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xin nghỉ việc.