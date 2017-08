Du Học, Sư Phạm, Đẻ Trên Xe, Cá Tra, Boxing Nữ...

Học sinh Việt nam du học Mỹ từ bậc trung học... Nghĩa là, nhiều phần là sẽ biến mất luôn. Bởi vì, đã vào học đường Mỹ, xưa nay đâu mây ai quay về...Báo Thanh Niên kể: Học sinh Việt Nam đua nhau vào trường trung học Mỹ...Việt Nam nằm trong tốp 3 hạng đầu trên danh sách du học sinh các nước đến Mỹ theo đuổi bậc trung học, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.Đó là kết quả từ báo cáo thường niên Open Doors 2016 được Viện Giáo dục quốc tế (IIE) thực hiện. Trong năm 2015 - 2016, có 21.403 học sinh/sinh viên VN đến Mỹ du học, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức tăng liên tục trong 14 năm.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Chưa cắt chỉ tiêu sư phạm vì sợ giảng viên... không có việc làm.Trước chất vấn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Bộ GD-ĐT “gác gôn” không kỹ, cứ cho chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm tăng, đại diện bộ trả lời "chưa cắt chỉ tiêu vì sợ giảng viên... không có việc làm".Báo SGGP kể chuyện: Phá đường dây ma túy, thu 120kg cần sa, 3kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.Chiều tối 17-8, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 4 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.Bản tin VOV kể: Theo Hiệp hội cá tra Việt Nam, trong 7 tháng năm nay, ngành cá tra Việt Nam đạt kim ngạch xuất hơn 996 triệu USD, tăng 6,9 so cùng kỳ năm ngoái. Dự báo từ nay đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ giảm tại thị trường Hoa Kỳ và thị trường EU.Bản tin cũng nói, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 223 triệu USD, giảm 1% so cùng kỳ năm ngoái; thị trường EU đạt kim ngạch xuất khẩu 121 USD giảm 23% so cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc kim ngạch xuất khẩu đạt 201 triệu USD, tăng 46%.Bản tin Infonet ghi nhận vào chiều 17/8, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Đà Nẵng) cho hay, lúc 6h30 ngày 16/8, lực lượng của đơn vị này bất ngờ kiểm tra hộ bà Trần Thị Thùy Liên (sinh năm 1986) kinh doanh, chế biến bắp chuối tại chợ đầu mối Hòa Cường (khu vực ngã ba Lê Sát – Hồ Nguyên Trừng thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Môi trường Đà Nẵng phát hiện cơ sở này sử dụng hóa chất bột trắng (không có nhãn mác, xuất xứ, nghi là chất tẩy trắng công nghiệp) hoà với nước để tẩy trắng bắp chuối. Ngay tại hiện trường có 50kg bắp chuối đã ngâm qua hoá chất.Báo Kiến Thức kể chuyện: Bà Thạch Thị Thủy (51 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết chiều hai ngày trước, con gái của bà là Sơn Thị Si Lel (24 tuổi) trở dạ. Gia đình gọi taxi ở Bạc Liêu đến đón sản phụ đi Bạc Liêu sinh con."Con gái tôi đau bụng dữ dội khi rời nhà hơn 15 phút. Thấy không ổn nên tài xế dừng lại, giúp chúng tôi đỡ đẻ cho Lel ngay trên xe. Cháu ngoại tôi vừa chào đời, cậu tài xế chở tụi tôi đến Trạm Y tế Lai Hòa để bác sĩ cắt rồn cho bé trước khi đưa vào Bệnh viện Bạc Liêu", mẹ của sản phụ nói.Bản tin VTV kể rằng Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường Sư phạm sẽ đánh giá lại giáo viên theo chuẩn mới. Quy chuẩn giáo viên không phải là rà soát để loại ra khỏi ngành.Chỉ thị Năm học mới 2017-2018 nêu rõ, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các bộ chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Bộ GD-ĐT xác định trong 9 giải pháp và 5 nhiệm vụ của toàn ngành, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là một nội dung trọng yếu.Chỉ thị hoài, nhưng không khá được. Vì Tiến sĩ dỏm với Thạc sĩ ma ngồi trên cấp cao, đâu có muốn người giỏi vào lãnh đạo, rủi mình mất ghế thì sao.Báo Hà Nội Mới kê chuyện nữ võ sĩ: Tại giải boxing quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) 2017, các nữ võ sĩ Hà Nội đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.Tại SEA Games 29, boxing nữ không có trong chương trình thi đấu. Chính vì vậy, những võ sĩ nữ hàng đầu Việt Nam, trong đó có nhiều võ sĩ Hà Nội mất cơ hội thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Do vậy để rèn tay đấm cho năm 2018, câu lạc bộ boxing nữ Hà Nội đã ghi danh để các vận động viên tham dự giải boxing quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) 2017.Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 17-8, thu hút gần 200 võ sĩ nam, nữ của 12 quốc gia, vùng, lãnh thổ. Tại giải này, các nữ võ sĩ Hà Nội đã giành 2 huy chương vàng, trong đó Nguyễn Thị Tâm giành chức vô địch ở hạng 54kg nữ, Nguyễn Thị Hương vô địch hạng 75kg nữ. Hai tấm huy chương bạc thuộc về Nguyễn Thị Huyền Phương (51kg) và Nguyễn Thị Tuyển (57kg).Tại sao nói là Đài Loan, laị mở ngoặc (Trung Quốc) làm gì? Phải chăng, Hà Nội sợ Bắc Kinh đấy cho gãy hàm?Trong khi đó, Báo Chính Phủ kể chuyện: Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ các nước ASEAN.Tính đến hết tháng 6/2017, tổng giá trị kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và 9 thành viên còn lại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 24,03 tỷ USD.Theo thống kê theo thị trường của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN lượng hàng hóa trị giá 10,45 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu là 13,58 tỷ USD.Đáng chú ý, Việt Nam đang nhập siêu với các nền kinh tế lớn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia hay Malaysia.