Phim Việt “5 Steps Of Love” Chinh Phục Trái Tim Khán Giả Trong Đêm Khai Mạc Thảm Đỏ; Sẽ Bắt Đầu Trình Chiếu Từ Ngày 18 Tháng 8, 2017

Đạo Diễn Vũ Ngọc Phương, Xướng Ngôn Viên Thụy Trinh, Nam tài tử chính B. Trần.

Nam Diễn Viên Chính B Trần và quan khách VIP.

Nam Tài Tử B Trần và Nhà Phát Hành Phim Thiên A Phạm.

Nam Tài Tử Chính B Trần và ca sĩ Bảo Hân.

Chương trình Hỏi Đáp giữa khán giả và đoàn làm phim.

Diễn Viên Chính, Nhà Sản Xuất Phim và Đạo Diễn.

Nữ Tài Tử Kiều Chinh và Vũ Sư Ballet Thắng Đào.

Khán Giả Xem Phim.

Thành phố Irvine, California (17 tháng 8, 2017) – Chiều thứ Năm, 17 tháng 8, Bộ phim Việt Nam “5 Steps of Love,” tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với hai diễn viên chính Jun Vũ và B Trần đã ra mắt khán giả quận Cam tại nhà hát Edwards 21, Irvine Spectrum với sự tham dự của đông đảo quan khách gồm nhiều giới trong cộng đồng quận Cam, với sự có mặt của nhà sản xuất Hằng Trịnh, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, nam tài tử chính B. Trần, nhà sản xuất/đạo diễn Thiên A. Phạm, tài tử huyền thoại Kiều Chinh, diễn viên Gary Daniels, diễn viên Aaron Takashashi, diễn viên Thanh Lê, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, đạo diễn Thiện Đỗ, ca sĩ Lâm Anh, Bảo Hân, Bích Vân, các dân cử địa phương như thị trưởng thành phố Garden Grove Steve Jones và nhiều khuôn mặt quen thuộc khác. Phim sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến với các rạp tại Mỹ từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 bằng việc công chiếu đồng loạt tại 5 thành phố lớn thuộc tiểu bang California bao gồm Garden Grove, San Jose, Irvine, Alhambra, và San Diego.Phim “5 Steps of Love” là một bộ phim hài hước, mới mẻ, lãng mạn và đáng yêu. Câu chuyện chinh phục tình yêu được dàn dựng một cách nhẹ nhàng, sáng tạo, với các diễn viên trẻ Jun Vũ và B Trần chinh phục được trái tim khán giả nên cả rạp vỗ tay rầm vang sau khi phim kết thúc. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng trước giờ chiếu có nói rằng đây là lần đầu tiên phim của anh được đưa sang Mỹ trình làng, anh hy vọng sẽ đem lại cho khán giả những phút giây lý thú. Thien A. Pham, giám đốc của hãng Sunrise Seagull Productions cho biết: “Tôi xem phim 5 Steps of Love tại Viet Film Fest năm ngoái và tôi rất yêu thích phim này về phẩm chất và truyện phim. Vì vậy công ty của chúng tôi, Sunrise Seagull Productions, quyết định sẽ phát hành phim này tại các rạp chiếu bóng Hoa Kỳ.” Anh cũng nói thêm “Là một công ty truyền thông phát hành quốc tế, chúng tôi cảm thấy Viet Film Fest đã đóng một vai trò quan trọng cho việc chuyển tải các bộ phim Việt đến cho các công ty phát hành phim.” Susan Trần từ Sunrise Seagull Productions cho biết phim 5 Steps of Love sẽ được trình chiếu tại các rạp chiếu phim của dòng chính, tại các thành phố Irvine, Garden Grove, San Jose, San Diego, Alhambra, với kỳ vọng chinh phục được khán giả không chỉ người Việt Nam, mà cả các sắc dân Á Châu và hơn nữa.Diễn Viên nam chính là B. Tran cùng đại diễn Vu Ngoc Phuong, cũng như nhà sản xuất phim Hang Trinh của Skyline Media đều có mặt ở thảm đỏ trong giờ khai mạc, cùng chụp hình với quan khách. Với dàn diễn viên trẻ, tài năng, bộ phim này chắc hẳn sẽ tạo sức hút lớn trong giới trẻ Việt, bằng câu chuyện dí dỏm, những giai điệu nhạc “V-pop” hiện đại và đầy cảm xúc. Như ở Việt Nam tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2016, một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất tại Việt Nam, bộ phim “5 Steps of Love” đã giành được giải Cánh Diều Bạc cho hạng mục Phim Điện Ảnh Xuất Sắc Nhất cùng với ba giải Cánh Diều Vàng dành cho ba hạng mục Đạo Diễn xuất sắc nhất (Vũ Ngọc Phượng), Nữ Diễn Viên Chính xuất sắc nhất (Vũ Phương Anh – Jun Vũ) và Nữ Diễn Viên Phụ xuất sắc nhất (Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi). Ngoài ra, cả Jun Vũ và B Trần đều đoạt giải Diễn Viên Điện Ảnh xuất sắc nhất ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2015 ngay sau khi bộ phim được ra mắt tại Việt Nam.“Tại Mỹ, việc phát hành phim Việt rất khó khăn. Không phải bộ phim Việt nào cũng có thể vượt ngàn dặm để đến Mỹ, hơn nữa, việc đấu tranh để đảm bảo hiệu quả của khâu phát hành và tiếp thị mà hầu hết các phim độc lập đều gặp phải chính là nguyên nhân lớn nhất. Công ty chúng tôi luôn cố gắng đẩy mạnh các kênh phát hành cho phim Việt và luôn ủng hộ các bộ phim, như 5 Steps of Love, độc đáo và có sức hấp dẫn trên diện rộng cùng với một cốt truyện vững chắc” – Ông Thiên A. Phạm, giám đốc điều hành của Sunrise Seagull Productions cho biết.“Đây thực sự là thách thức lớn đối với một bộ phim có ngân sách thấp nhưng chúng tôi tự hào và tự tin rằng bộ phim có thể được xem là đại diện cho tiếng nói của các nhà làm phim trẻ ở Việt Nam khi kể những câu chuyện về cuộc sống hiện đại tại đất nước của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bộ phim sẽ được cộng đồng người Việt cũng như người Mỹ yêu thích, những người muốn khám phá xem Việt Nam đã và đang phát triển như thế nào” – Bà Trịnh Lê Minh Hằng, tổng giám đốc Skyline Media chia sẻ.Đêm thảm đỏ ra mắt thành công đặt nhiều hy vọng chinh phục được trái tim của những người xem phim sắp tới. Được biết vé đã bắt đầu được bán từ hôm nay. Để có thông tin về phim và lịch chiếu, độc giả có thể truy cập vào www.5StepsofLove.com